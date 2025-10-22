Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hình ảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Ấn Độ

Thế giới

Hình ảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Ấn Độ

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi (Ấn Độ) đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 5 năm qua.

An An (Theo Livemint)
Trang Livemint đưa tin, báo cáo dựa trên phân tích dữ liệu của Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương cho thấy, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 5 năm qua vào sáng 21/10. Ảnh: ANI.
Trang Livemint đưa tin, báo cáo dựa trên phân tích dữ liệu của Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương cho thấy, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 5 năm qua vào sáng 21/10. Ảnh: ANI.
Theo phân tích của Climate Trends, một tổ chức nghiên cứu tập trung vào môi trường và biến đổi khí hậu, chỉ số PM2.5 trung bình sau lễ hội Diwali được ghi nhận là 488 µg/m³, tăng 212% so với mức trước lễ hội. Ảnh: PTI.
Theo phân tích của Climate Trends, một tổ chức nghiên cứu tập trung vào môi trường và biến đổi khí hậu, chỉ số PM2.5 trung bình sau lễ hội Diwali được ghi nhận là 488 µg/m³, tăng 212% so với mức trước lễ hội. Ảnh: PTI.
Việc đốt các loại pháo trong lễ hội đã tạo ra lượng lớn hạt vật chất độc hại và các chất ô nhiễm dạng khí tăng đột biến tại Delhi, khiến chỉ số AQI tại đây giảm xuống mức nghiêm trọng tại một số khu vực trọng điểm. Ảnh: PTI.
Việc đốt các loại pháo trong lễ hội đã tạo ra lượng lớn hạt vật chất độc hại và các chất ô nhiễm dạng khí tăng đột biến tại Delhi, khiến chỉ số AQI tại đây giảm xuống mức nghiêm trọng tại một số khu vực trọng điểm. Ảnh: PTI.
Báo cáo nhấn mạnh rằng việc đốt pháo hoa vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm chất lượng không khí, làm ô nhiễm không khí ở Delhi. Ảnh: News18.
Báo cáo nhấn mạnh rằng việc đốt pháo hoa vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm chất lượng không khí, làm ô nhiễm không khí ở Delhi. Ảnh: News18.
Đường phố Tilak Marg ở New Delhi mờ mịt vì ô nhiễm ngày 21/10, sau lễ hội Diwali. Ảnh: Hindustan Times.
Đường phố Tilak Marg ở New Delhi mờ mịt vì ô nhiễm ngày 21/10, sau lễ hội Diwali. Ảnh: Hindustan Times.
Tình trạng ô nhiễm không khí vẫn nghiêm trọng tại nhiều thành phố ở Ấn Độ dù hoạt động đốt rơm rạ trong năm nay đã giảm. Ảnh: Economic Times.
Tình trạng ô nhiễm không khí vẫn nghiêm trọng tại nhiều thành phố ở Ấn Độ dù hoạt động đốt rơm rạ trong năm nay đã giảm. Ảnh: Economic Times.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo Livemint)
#Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ #Chỉ số AQI giảm nghiêm trọng #Ảnh hưởng lễ hội Diwali #Ô nhiễm từ pháo hoa #Tác động ô nhiễm mùa lễ hội #Tình trạng ô nhiễm tại Delhi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT