Cảnh giác biến chứng nặng sau tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp biến chứng nặng sau tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay tại cơ sở y tế bên ngoài.
Bệnh nhân L.T.N.L. (46 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sưng đau dữ dội vùng cổ - bàn tay, hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị viêm hoại tử nặng sau tiêm kháng viêm, chẩn đoán biến chứng sau điều trị hội chứng ống cổ tay.
Ảnh minh họa/Internet
Sau thời gian điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, giải phóng chèn ép thần kinh giữa bàn tay trái. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật bàn tay phải.
Các bác sĩ cho biết, tiêm kháng viêm corticosteroid chỉ được chỉ định trong trường hợp hội chứng ống cổ tay mức độ nhẹ - trung bình, khi điều trị nội khoa không hiệu quả và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên khoa.
Tiêm sai vị trí hoặc không đảm bảo vô khuẩn có thể gây tổn thương thần kinh giữa, viêm hoại tử gân, teo mỡ dưới da, lõm da vĩnh viễn hoặc nhiễm trùng nặng.
Biến chứng có thể gặp khi tiêm
Mọi thủ thuật y tế đều có nguy cơ biến chứng, dù là nhỏ nhất, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe bệnh nhân, loại thủ thuật và tay nghề của bác sĩ.
Người thực hiện thủ thuật cần giải thích trước cho bệnh nhân để bệnh nhân tránh hoang mang trong lúc tiêm.
Biến chứng có thể gặp phải là tiêm thuốc vào ống cổ tay nhưng tiêm trúng thần kinh giữa. Việc này sẽ khiến khi bơm thuốc hay ngay khi vừa đâm trúng bệnh nhân sẽ đau chói, cảm giác như có luồng điện chạy qua tay xuống các ngón tay 1,23. Khi bơm sẽ đau như xé. Bác sĩ cần tiêm ở vị trí thích hợp tránh xa thần kinh giữa nhưng vẫn vào trong ống cổ tay.
Khi tiêm hội chứng ống cổ tay người bệnh có thể lo lắng thái quá: Choáng váng, xỉu, tay chân lạnh, vã mồ hôi, ho khan, rối loạn cơ tròn… Cần cho người bệnh nằm đầu thấp, chân cao và trấn an tinh thần bệnh nhân.
Sau tiêm 24 tiếng có thể gặp tình trạng đau tăng nhiều hơn. Đây là phản ứng bình thường với các tinh thể thuốc. Người bệnh có thể sử dụng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nếu đau nhiều. Đau này sẽ tự hết sau đó.
Nhưng cần đi khám ngay nếu như sau tiêm thuốc vào ống cổ tay mà có biểu hiện sốt cao, sưng đỏ nơi tiêm, chảy mủ. Đây là biến chứng nhiễm trùng vị trí tiêm có thể gặp phải. Cần liên lạc với cơ sở y tế gần nhất hoặc liên hệ ngay cho bác sĩ đã thực hiện thủ thuật để được xử lý kịp thời.