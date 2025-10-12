Cảnh giác biến chứng nặng sau tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay

Một phụ nữ ở Quảng Trị bị viêm hoại tử hai bàn tay sau tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp biến chứng nặng sau tiêm kháng viêm điều trị hội chứng ống cổ tay tại cơ sở y tế bên ngoài.

Bệnh nhân L.T.N.L. (46 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sưng đau dữ dội vùng cổ - bàn tay, hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị viêm hoại tử nặng sau tiêm kháng viêm, chẩn đoán biến chứng sau điều trị hội chứng ống cổ tay.

Ảnh minh họa/Internet

Sau thời gian điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, giải phóng chèn ép thần kinh giữa bàn tay trái. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật bàn tay phải.

Các bác sĩ cho biết, tiêm kháng viêm corticosteroid chỉ được chỉ định trong trường hợp hội chứng ống cổ tay mức độ nhẹ - trung bình, khi điều trị nội khoa không hiệu quả và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên khoa.

Tiêm sai vị trí hoặc không đảm bảo vô khuẩn có thể gây tổn thương thần kinh giữa, viêm hoại tử gân, teo mỡ dưới da, lõm da vĩnh viễn hoặc nhiễm trùng nặng.