Hy hữu, đinh Kirschner gãy, di trú vào phổi sau phẫu thuật vai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp rất hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân M. (60 tuổi), trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện thăm khám để rút dụng cụ kết hợp xương sau phẫu thuật.

Dụng cụ kết hợp xương đã xuyên thành ngực vào đỉnh phổi - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT ngực khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ: Một dị vật kim loại đã xuyên qua thành ngực, đi vào thuỳ đỉnh phổi trái và tiến sát vùng cột sống cổ. Dị vật có nguy cơ tiếp tục di chuyển vào trung thất, gây tổn thương các cơ quan quan trọng như tim, phổi, mạch máu lớn – nguy cơ đe dọa tính mạng.

Hình ảnh dụng cụ di chuyển trong phổi - Ảnh BVCC

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã từng phẫu thuật cố định trật khớp cùng - đòn bằng đinh Kirschner cách đây 3 năm.

Tuy nhiên, sau mổ bệnh nhân không tái khám và không tháo đinh đúng thời điểm như chỉ định (6–12 tháng). Hậu quả, đinh Kirschner bị gãy mỏi, rồi di chuyển vào bên trong lồng ngực.

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng lên kế hoạch và thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực, lấy thành công dị vật, bảo toàn an toàn tính mạng cho người bệnh.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC