Sống Khỏe

Hy hữu, đinh Kirschner gãy, di trú vào phổi sau phẫu thuật vai

Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, tháo dụng cụ đúng chỉ định là cách bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp rất hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân M. (60 tuổi), trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện thăm khám để rút dụng cụ kết hợp xương sau phẫu thuật.

dinh-gay-2.jpg
Dụng cụ kết hợp xương đã xuyên thành ngực vào đỉnh phổi - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT ngực khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ: Một dị vật kim loại đã xuyên qua thành ngực, đi vào thuỳ đỉnh phổi trái và tiến sát vùng cột sống cổ. Dị vật có nguy cơ tiếp tục di chuyển vào trung thất, gây tổn thương các cơ quan quan trọng như tim, phổi, mạch máu lớn – nguy cơ đe dọa tính mạng.

dinh-gay-1.jpg
Hình ảnh dụng cụ di chuyển trong phổi - Ảnh BVCC

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã từng phẫu thuật cố định trật khớp cùng - đòn bằng đinh Kirschner cách đây 3 năm.

Tuy nhiên, sau mổ bệnh nhân không tái khám và không tháo đinh đúng thời điểm như chỉ định (6–12 tháng). Hậu quả, đinh Kirschner bị gãy mỏi, rồi di chuyển vào bên trong lồng ngực.

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng lên kế hoạch và thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực, lấy thành công dị vật, bảo toàn an toàn tính mạng cho người bệnh.

dinh-gay-8963.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khuyến cáo chuyên môn:

Các dụng cụ kim loại như đinh, nẹp, vít trong phẫu thuật chỉ có tác dụng cố định tạm thời.

Không nên để lâu dài trong cơ thể, vì có thể gây biến chứng như gãy, di trú hoặc tổn thương các cơ quan xung quanh.

Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và tháo dụng cụ đúng chỉ định để đảm bảo an toàn.

Việc tái khám đúng hẹn và làm theo lời dặn của bác sĩ chính là cách bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm không lường trước.

Sống Khỏe

Ăn quất hồng bì, người phụ nữ bị sặc dị vật vào phổi

Người dân cần đặc biệt lưu ý khi ăn các loại quả có hạt trơn, tròn như vải, nhãn, quất hồng bì… bởi nguy cơ sặc dị vật vào đường thở rất cao.

Ngày 1/8, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp người bệnh bị sặc dị vật vào đường thở sau khi ăn quất hồng bì.

Người bệnh là nữ 35 tuổi, trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi nhập viện khoảng 10 ngày, trong lúc ăn quất hồng bì, người bệnh bị sặc nhưng không thấy khó thở nên không đi khám.

Xem chi tiết

Dinh dưỡng

Gắp hạt hồng xiêm trú ngụ 1 tháng trong phế quản cụ bà 75 tuổi

Dị vật đường thở nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương thùy phổi, biến chứng nặng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở...

Ngày 17/4, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mới đây đã nội soi phế quản thành công gắp ra dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của một cụ bà 75 tuổi. Đây là một ca bệnh hy hữu tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Ho, khó thở kéo dài không ngờ do hạt hồng xiêm

Xem chi tiết

Làm đẹp

Đi lại khó khăn vì quên dụng cụ kết hợp xương trong cơ thể 9 năm

Sau 6 tháng đối với trường hợp sử dụng đinh nhỏ và sau 1–1,5 năm đối với những loại vít, đinh, nẹp lớn hoặc đinh nội tủy, bệnh nhân cần khám lại để bác sĩ kiểm tra, đánh giá tình trạng xương để chỉ định rút dụng cụ.

Ngày 8/4, Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên cho biết, vừa phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương đã nằm trong chân bệnh nhân 9 năm.

Nhiều bệnh nhân khi bị gãy xương, cần phải phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hay đinh kirschner. Sau một khoảng thời gian nhất định, những dụng cụ này phải được rút ra.

Xem chi tiết

