Xã hội

Cảnh báo lừa đảo 'nhận quà, trúng thưởng' dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 2/2, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo “Nhận quà, trúng thưởng” và săn sale dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Gia Đạt

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu mua sắm và giao dịch trực tuyến tăng đột biến cũng là lúc các loại tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động. Lợi dụng tâm lý “săn sale”, mong muốn tiết kiệm chi tiêu và sự hào hứng với các chương trình “tri ân, trúng thưởng” cuối năm của người dân, các đối tượng xấu đã dựng lên các website bán hàng ảo, giả mạo giao diện của các sàn thương mại điện tử lớn hoặc thương hiệu uy tín, đôi khi chỉ sai khác một vài ký tự nhỏ trong tên miền.

6.jpg
Ảnh minh họa.

Chúng gửi hàng loạt tin nhắn, email thông báo trúng quà Tết, mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc đơn vị vận chuyển để dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các đường link độc hại hoặc yêu cầu thanh toán phí vận chuyển, phí bảo hiểm quà tặng trước qua ví điện tử.

Thực tế ghi nhận, nhiều trường hợp người dân đã trở thành nạn nhân của “bẫy” khuyến mãi ảo. Điển hình, như: Chiêu trò gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng kèm đường link dẫn tới website có giao diện giống hệt ứng dụng chính thức. Khi người dùng truy cập và bị yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP để “xác nhận quà tặng”, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát và rút sạch tiền.

Một thủ đoạn phổ biến khác là rao bán hàng Tết (như đồ trang trí, thực phẩm) với giá rẻ hơn thị trường từ 40-50%, sau đó thúc giục người mua chuyển khoản đặt cọc vì lý do “đơn hàng nhiều, sợ bom hàng”. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng này sẽ chặn liên lạc và khóa tài khoản mạng xã hội.

Đáng lo ngại hơn, tội phạm mạng hiện nay đã tận dụng triệt để các công nghệ hiện đại, như: Deepfake để giả mạo khuôn mặt và giọng nói (qua Video call) của người thân, bạn bè hoặc đại diện các tổ chức uy tín nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Sự kết hợp giữa các kịch bản lừa đảo cũ như “việc nhẹ lương cao”, “tặng quà tri ân” với công nghệ mới đã tạo ra những “cái bẫy” hoàn hảo, khiến ngay cả những người có kiến thức về công nghệ cũng có thể mất cảnh giác nếu không kiểm tra kỹ lưỡng.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trong mọi giao dịch trực tuyến dịp cuối năm, thực hiện “3 KHÔNG - 2 CẦN”:

3 KHÔNG LÀ: Không truy cập vào các đường link lạ, link rút gọn không rõ nguồn gốc gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, số thẻ ngân hàng và đặc biệt là mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, Công an hay nhân viên sàn thương mại điện tử); không chuyển tiền đặt cọc cho người bán trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính, uy tín (tài khoản mới lập, ảnh đại diện ảo, không có tương tác thật).

2 CẦN: Kiểm tra kỹ thông tin, chỉ mua sắm và tham gia khuyến mãi trên các ứng dụng/website chính thức; khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ người quen, cần gọi điện thoại trực tiếp (qua số điện thoại thông thường) để xác nhận. Ưu tiên thanh toán an toàn: Nên sử dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) đối với các shop mới hoặc chưa đủ tin cậy. Lưu giữ lại các bằng chứng giao dịch, tin nhắn để phục vụ việc xử lý khi có sự cố.

Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

>>> Xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
#lừa đảo #Tết Nguyên đán #trúng thưởng #Ninh Bình #chiêu trò #cảnh báo

Bài liên quan

Xã hội

Công an Phú Thọ cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em

Nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ lên tiếng cảnh báo và giải pháp phòng ngừa.

Ngày 28/1, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ 1/7/2025 đến ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em.

Các vụ việc, đối tượng liên quan các tội danh như: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích, mua bán người dưới 16 tuổi và một số hành vi vi phạm khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

capture.png
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nhiều tài xế ô tô bấm còi inh ỏi gây ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn trong giao thông, tuy nhiên, việc bấm còi tùy tiện, liên tục đang bị lạm dụng, gây ô nhiễm tiếng ồn...

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối ngày 20/1/2026, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

download-1.jpg
CSGT kiểm tra trường hợp xe tải sử dụng còi hơi trong đô thị. Ảnh CAHN
Xem chi tiết

