Cảnh báo biến chứng thủy dạ dày nguy hiểm ở người cao tuổi

Ngày 31/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ khoa vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh cao tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng của bệnh lý dạ dày kéo dài.

Cấp cứu trong đêm giành lại sự sống

Theo đó, vào hồi 22h29 ngày 25/03/2026, kíp trực Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân N.M.H (70 tuổi, trú tại phường Cửa Ông) nhập viện trong tình trạng: Đau bụng dữ dội, khởi phát đột ngột; Toàn thân mệt lả, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng.

Qua thăm khám và chẩn đoán, người bệnh được xác định: Viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (nghi thủng dạ dày) kèm theo thiếu máu và nhiễm trùng nặng.

Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, diễn biến nhanh, có thể tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định can thiệp khẩn cấp.

Ngay trong đêm, vào lúc 00h20 ngày 26/03/2026, ê-kíp phẫu thuật gồm BSCKI Lý Văn Bằng, BS Nguyễn Văn Thuần, BSCKI Phạm Ngọc Hải (Khoa Ngoại); BSCKI Nguyễn Đức Mạnh (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ghi nhận: Ổ loét mặt trước hang môn vị kích thước khoảng 2x3cm, bờ xơ chai; mô xung quanh thâm nhiễm; phát hiện hạch vùng môn vị.

Trước tổn thương có tính chất phức tạp, ê-kíp đã quyết định: Cắt bán phần cực dưới dạ dày; nạo vét hạch, gửi giải phẫu bệnh; làm sạch và dẫn lưu ổ bụng.

Trong và sau phẫu thuật, người bệnh được truyền máu an toàn, hồi sức tích cực.

Nhờ xử trí kịp thời, người bệnh đang hồi phục tốt, hiện đang tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo.

Loét dạ dày nguy cơ biến chứng nặng, dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu ngay

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết: Loét dạ dày - tá tràng nếu không được điều trị triệt để có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm: Xuất huyết tiêu hóa; thủng dạ dày (tạng rỗng); viêm phúc mạc nhiễm trùng nặng.

Đặc biệt ở người cao tuổi: Triệu chứng thường không điển hình, bệnh tiến triển âm thầm, khi phát hiện thường đã ở giai đoạn nặng, nguy kịch.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu sau, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức:

- Đau bụng đột ngột, dữ dội, lan khắp bụng

- Bụng cứng, ấn đau (phản ứng thành bụng)

- Buồn nôn, nôn, mệt lả

- Có thể kèm sốt, tụt huyết áp

Đây là biểu hiện điển hình của viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng. Nếu chậm trễ, nguy cơ tử vong rất cao.

Để phòng tránh biến chứng nguy hiểm: Điều trị dứt điểm các bệnh lý viêm loét dạ dày - tá tràng; Tái khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ; Không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm kéo dài; Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

"Thủng dạ dày là biến chứng xảy ra đột ngột, diễn biến rất nhanh, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, biến chứng này hoàn toàn có thể phòng tránh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người cao tuổi cần được theo dõi sát các dấu hiệu tiêu hóa. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời", các bác sĩ khuyến cáo.

