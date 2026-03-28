Cẩn thận với thực phẩm nguy hiểm chứa độc tố chết người

Món ăn truyền tụng bổ dưỡng mang hình hài tử thần

Cóc từ lâu được dân gian truyền tụng như một món ăn bổ dưỡng, nhưng thực tế lại chứa độc tố cực nguy hiểm. Một vụ việc điển hình tại Hải Nam (Trung Quốc) cho thấy mức độ rủi ro: ba người đàn ông bắt cóc ngoài đồng về chế biến và uống rượu. Chỉ 30 phút sau bữa ăn, cả ba đều nôn mửa, co giật và rơi vào tình trạng sốc. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, hai người còn lại nguy kịch.

Nghiên cứu y học cho thấy toàn bộ cơ thể cóc – từ da, tuyến đến gan – đều chứa độc tố bufotoxin, loại chất không thể phá hủy bằng nhiệt độ cao, kể cả khi đun sôi 120°C trong nhiều giờ. Uống rượu không giúp “giải độc” mà còn khiến cơ thể hấp thụ độc tố nhanh hơn. Hiện vẫn chưa có thuốc giải đặc hiệu cho bufotoxin.

Sát thủ ẩn mình dưới nước và trong rừng thẳm

Nguy hiểm không chỉ nằm trên cạn, mà còn tiềm ẩn dưới nước và trong rừng:

Bạch tuộc vòng xanh: Dù kích thước nhỏ, loài này mang độc tố cực mạnh, chỉ vài miligam cũng đủ gây tử vong do suy hô hấp chỉ trong vài phút, khiến việc cấp cứu gần như bất khả thi.

Cá nóc: Món ăn vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Độc tố tetrodotoxin tấn công hệ thần kinh mạnh gấp hàng trăm lần chất độc bình thường. Ngay cả người có kinh nghiệm chế biến cũng có thể mắc sai lầm, trả giá bằng tính mạng.

Nấm dại: “Sát thủ quen mặt” mỗi mùa mưa. Nhiều loại nấm độc có hình dáng giống nấm ăn được, khiến nhiều người chủ quan hái về sử dụng và gặp hậu quả đau lòng.

Những ví dụ này cảnh báo, không phải thực phẩm nào dân gian ca ngợi cũng an toàn, việc chủ quan với các món ăn từ thiên nhiên có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Tâm lý chủ quan và lời cảnh báo từ chuyên gia

Vì sao những thực phẩm cực độc vẫn xuất hiện trên bàn ăn? Nguyên nhân chính là tâm lý chủ quan và niềm tin vào kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng, kiểu như “ăn bao năm vẫn không sao”. Thực tế, nếu bị ngộ độc, cơ hội cứu sống gần như rất mong manh, bởi nhiều loại độc này vẫn chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế khuyến cáo:

Tuyệt đối không ăn động vật hay thực vật hoang dã nếu không chắc chắn về độ an toàn.

Không tự chế biến những thực phẩm nguy hiểm, điển hình như cá nóc.

Luôn lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại các cơ sở uy tín.

“Sức khỏe bắt đầu từ những gì bạn nạp vào cơ thể hàng ngày. Thay vì mạo hiểm với các món ăn “lạ” hay tin vào lời đồn, hãy ưu tiên thực phẩm an toàn, bổ dưỡng. Một phút chủ quan có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn”.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu quân đội)

