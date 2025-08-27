Hà Nội

Sống Khỏe

Cẩn thận nang xương hàm gây biến dạng mặt

Điều trị u nang ở giai đoạn sớm thường đơn giản, ít tốn kém và ít gây tổn thương hơn so với điều trị nang lớn hoặc đã gây biến chứng.

Thúy Nga - BS Nguyễn Hữu Lộc

Bị kích thích nang xương phát triển

Nang xương hàm là một tổn thương lành tính xuất hiện ở xương hàm trên hoặc dưới, có dạng túi chứa chất lỏng, không khí hoặc các chất khác bên trong. Xương hàm trên và xương hàm dưới có tỷ lệ nang cao nhất trong cơ thể do sự hiện diện của nhiều tàn dư biểu mô còn lại trong xương.

Các tế bào biểu mô sót thường không hoạt động hoặc thoái hóa, nhưng khi bị kích thích (thường do viêm, nhiễm trùng, răng mọc kẹt), chúng có thể hình thành nang.

nang-xuong-ham-1.jpg
Nang xương hàm - Ảnh BSCC

Triệu chứng: Hầu hết các nang không gây triệu chứng trừ khi bị nhiễm trùng thứ phát. Triệu chứng phụ thuộc vào kích thước và vị trí nang:

Nang nhỏ: Không có triệu chứng, thường được phát hiện ngẫu nhiên qua thăm khám định kì hoặc khi chụp X-quang.

Nang lớn: gây sưng đau và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời:

Biến dạng khuôn mặt: Nang lớn có thể làm thay đổi hình dạng khuôn mặt, gây mất cân đối, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh.

Tổn thương răng: Nang có thể làm răng lung lay, lệch vị trí hoặc mất răng do áp lực từ nang hoặc do phá hủy mô nâng đỡ xung quanh răng.

Phá hủy cấu trúc xương hàm: Nang phát triển dần làm mỏng và yếu xương hàm, dẫn đến nguy cơ gãy xương hàm, đặc biệt khi gặp chấn thương dù chỉ nhẹ.

Nhiễm trùng lan rộng: Nếu nang bị vỡ hoặc nhiễm khuẩn, vi khuẩn có thể lan sang các vùng lân cận, gây áp-xe, viêm mô tế bào, hoặc thậm chí nhiễm trùng huyết - một tình trạng đe dọa tính mạng.

Cách phát hiện và điều trị sớm

Chẩn đoán hình ảnh: Hầu hết các nang được phát hiện tình cờ qua X-quang định kỳ. Nang xuất hiện dưới dạng vùng thấu quang với viền rõ; CT cone-beam, MSCT: Cung cấp hình ảnh 3D chi tiết về kích thước và vị trí nang.

nang-xuong-ham-2-4731.jpg
Điều trị cho bệnh nhân nang xương hàm tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BSCC

U nang lớn có thể gây biến dạng khuôn mặt hoặc làm mất răng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng nhai, nói. Phát hiện sớm qua thăm khám định kỳ giúp bảo tồn cấu trúc khuôn mặt và hàm răng, duy trì chất lượng cuộc sống.

Điều trị thường là phẫu thuật, tùy thuộc vào kích thước và loại nang, với mục tiêu loại bỏ nang hiệu quả và giảm nguy cơ tái phát:

Nội nha: Loại bỏ toàn bộ vi khuẩn khỏi hệ thống tủy răng. Với nang nhỏ, nội nha có thể đủ để loại bỏ nang.

Nạo nang: Áp dụng hầu hết các loại nang. Loại bỏ hoàn toàn lớp biểu mô nang và mô liên kết bao quanh. Ưu điểm điều trị tận gốc, ngăn tái phát. Nhược điểm có thể gây tổn thương cấu trúc lân cận nếu nang lớn (dây thần kinh, chân răng...).

Mở thông nang: Áp dụng: Nang lớn, sát cấu trúc quan trọng, cần giảm áp trước khi điều trị triệt để. Ưu điểm: Giảm áp lực, giúp xương tái tạo, làm giảm kích thước nang, thuận lợi cho nạo nang sau này. Nhược điểm: Không điều trị triệt để, cần theo dõi lâu dài và thực hiện bước điều trị tiếp theo (nạo nang sau vài tháng).

Điều trị u nang ở giai đoạn sớm thường đơn giản hơn, ít tốn kém hơn và ít gây tổn thương hơn so với điều trị nang lớn hoặc đã gây biến chứng. Ví dụ, một nang chân răng nhỏ có thể được xử lý bằng nội nha, trong khi nang lớn có thể đòi hỏi phẫu thuật phức tạp.

Khám răng định kỳ (thường 6 tháng/lần) giúp phát hiện và xử lý sớm các vấn đề răng miệng, từ đó bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Một số nang, như nang sừng hóa hoặc nang tuyến do răng, có tỷ lệ tái phát cao. Thăm khám định kỳ sau điều trị giúp theo dõi tình trạng xương hàm và phát hiện sớm các dấu hiệu tái phát, đảm bảo điều trị triệt để.

BS Nguyễn Hữu Lộc (Bệnh viện Bạch Mai)

Dùng máu tự thân điều trị nang xương hàm

PRF là kỹ thuật sử dụng chính máu tự thân của người bệnh, được quay ly tâm để tách chiết lớp giàu tiểu cầu và yếu tố tăng trưởng làm lành tổn thương.

Mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh nhân nữ, 75 tuổi, đến khám với triệu chứng rụng cầu răng giả hàm trên bên trái, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện một nang xương lớn vùng hàm trên trái, kích thước khoảng 4x3cm. Kết quả xét nghiệm và hình ảnh cho thấy nguyên nhân hình thành nang là do biến chứng từ điều trị tủy răng không đúng kỹ thuật – tình trạng không hiếm gặp ở người cao tuổi nhưng thường bị bỏ sót.

Xem chi tiết

Phát hiện kịp thời u men xương hàm cho thiếu nữ 17 tuổi, tránh biến dạng mặt

Mặc dù là u lành nhưng u men xương hàm có thể phát triển nhanh, phá hủy xương hàm và trong một số trường hợp hiếm, có thể chuyển thành ác tính.

Bảo tồn được khuôn mặt và răng nhờ phát hiện sớm

Bệnh nhân N.T.N, 17 tuổi (Bình Thanh, Hưng Yên) đến Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (Hưng Yên) khám trong tình trạng sưng đau vùng mặt bên trái. Sau khi thăm khám và dựa vào các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: U men xương hàm dưới trái và có chỉ định và tiến hành phẫu thuật ngay sau đó.

Xem chi tiết

Hành trình nhân đạo loại bỏ khối u "khổng lồ" tái tạo mặt cho bé gái 16 tuổi

Bệnh u nguyên bào men xương hàm dưới phát triển từng ngày, làm biến dạng khuôn mặt, cản trở sinh hoạt, ảnh hưởng tới tinh thần, chất lượng sống của bệnh nhân.

Những ngày cuối tháng 7/2025, các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trải qua 9 giờ phẫu thuật cân não để loại bỏ khối u và tái tạo gương mặt cho người bệnh.

Loại bỏ khối u khủng trên mặt cho người bệnh

Xem chi tiết

