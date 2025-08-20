Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phát hiện kịp thời u men xương hàm cho thiếu nữ 17 tuổi, tránh biến dạng mặt

Mặc dù là u lành nhưng u men xương hàm có thể phát triển nhanh, phá hủy xương hàm và trong một số trường hợp hiếm, có thể chuyển thành ác tính.

Thúy Nga

Bảo tồn được khuôn mặt và răng nhờ phát hiện sớm

Bệnh nhân N.T.N, 17 tuổi (Bình Thanh, Hưng Yên) đến Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (Hưng Yên) khám trong tình trạng sưng đau vùng mặt bên trái. Sau khi thăm khám và dựa vào các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: U men xương hàm dưới trái và có chỉ định và tiến hành phẫu thuật ngay sau đó.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cho biết, u men xương hàm, hay còn gọi là Ameloblastoma, là một loại khối u lành tính thường gặp ở xương hàm, phát triển từ các tế bào tạo men răng.

Mặc dù là u lành nhưng nó có thể phát triển nhanh, phá hủy xương hàm và trong một số trường hợp hiếm, có thể chuyển thành ác tính. Bệnh có nguy cơ cao để lại di chứng nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt ở lứa tuổi còn đang phát triển.

u-men-xuong-1.jpg
Khối u men răng trên phim chụp - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Quang Đức, Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, u men răng không phải là loại bệnh hiếm gặp, chiếm 6% các loại u về răng hàm mặt, nhưng hầu như người dân không biết. Bệnh rất khó được phát hiện bởi khối u không gây đau nhức, tiến triển âm thầm, chỉ đến khi bị sưng, bị lệch mặt, răng lung lay... đi khám may chăng mới phát hiện được.

Phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật. Nếu bệnh nhân phát hiện chữa trị sớm thì phẫu thuật đơn giản, tiên lượng tốt, bảo toàn được răng, còn khi đến trễ điều trị khó, thậm chí còn để lại nhiều di chứng như lép mặt, răng rụng hàng loạt cản trở các chức năng nhai, nuốt, nói...

Do đó, khi có bất kỳ các biểu hiện bất thường nào như: răng lung lay, biến dạng mặt, nhai cắn khó khăn hoặc chèn đẩy gây khó thở (u men xương hàm trên) thì nên đi chụp X-quang để kiểm tra, TS Đức khuyến cáo.

u-men-xuong-3.jpg
u-men-xuong-2.jpg
Khối u men răng được lấy bỏ ở cô gái 17 tuổi.

Cần cảnh giác với bệnh lý u men răng, tránh để u khổng lồ

TS.BS Phạm Như Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, u men răng là loại hay gặp nhất trong các u do răng. Đây là một u lành, xâm lấn tại chỗ vì vậy nếu phát hiện sớm thì điều trị rất dễ dàng.

U men có đặc điểm là phát triển âm thầm, đôi khi chỉ phát hiện tình cờ khi chụp phim. U mang đặc điểm của một u lành xương hàm: khi u phát triển to thì có thể gây sưng vùng cơ cắn, cành lên tăng độ dày theo chiều ngoài trong, bờ trước cành lên có thể bị đẩy về phía trước.

Các răng gần u bị xô lệch hoặc mọc không bình thường. Nhưng khít hàm thì ít gặp. Ở giai đoạn sau khi u phát triển lớn thì sẽ làm mỏng vỏ xương, phồng xương, qua niêm mạc có thể thấy màu xanh của dịch khối u, chọc dò thấy dịch.

u-mne.jpg
U men răng khổng lồ ở thiếu nữ sinh 2009, dân tộc H'Mông - Ảnh BVTƯQĐ108 cung cấp

U men thường gặp ở nam giới lứa tuổi 40-50 nhưng cũng có thể gặp ở người già và trẻ em. Xương hàm dưới hay bị hơn xương hàm trên, chiếm 80%, trong đó vùng góc hàm lan lên cành cao chiếm 70%, vùng tiền hàm 20%, răng cửa 10%. Đối với hàm trên hay gặp ở vùng sàn hố mũi vùng răng hàm. Xquang không cho hình ảnh đặc hiệu, thường là hình đa nang cho phép ta nghĩ tới u men.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh nên rất khó có biện pháp phòng ngừa u men răng. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ sâu răng, nhiễm trùng răng hoặc chấn thương răng dễ dẫn đến u răng. Vì vậy, cần tránh các tổn thương này.

Để phát hiện sớm u men răng, cần cho trẻ chậm mọc răng, hàm bị thiếu răng... đi kiểm tra xem răng nằm ở đâu, có u chèn vào răng hay không. Đặc biệt, khi có bất kỳ các biểu hiện bất thường nào như: răng lung lay, xương hàm lệch, có biểu hiện viêm xoang, viêm mũi (u phát triển vào xoang hàm gây viêm xoang, viêm mũi)... cũng cần đi chụp xquang để kiểm tra.

Để phòng ngừa u men phát triển âm thầm và những bệnh lý khác của răng hàm mặt, tốt nhất nên chụp Xquang răng định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm.

U men là bệnh khá phổ biến. Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng ở Mỹ số người mắc trong 1 năm là 400.000 ca.

Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác với bệnh lý này để khám và điều trị sớm, tránh để u phát triển khổng lồ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng của răng, mặt…

#u men xương hàm #phát hiện sớm u men răng #bệnh u men lành tính #bệnh lý răng hàm mặt #khối u xương hàm #chẩn đoán u men răng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hành trình nhân đạo loại bỏ khối u "khổng lồ" tái tạo mặt cho bé gái 16 tuổi

Bệnh u nguyên bào men xương hàm dưới phát triển từng ngày, làm biến dạng khuôn mặt, cản trở sinh hoạt, ảnh hưởng tới tinh thần, chất lượng sống của bệnh nhân.

Những ngày cuối tháng 7/2025, các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trải qua 9 giờ phẫu thuật cân não để loại bỏ khối u và tái tạo gương mặt cho người bệnh.

Loại bỏ khối u khủng trên mặt cho người bệnh

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Chủ quan không điều trị u hàm, 6 năm sau bị phá hủy xương

U nguyên bào men (Ameloblastoma) là khối u lành tính nhưng có khả năng phá hủy xương và tiềm năng chuyển dạng ác tính nếu không điều trị kịp thời.

Mới đây, Khoa Mặt Hàm (B8) – Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai thành công lần đầu tiên một ca phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới và tái tạo bằng vạt da cơ xương mác tự do, áp dụng công nghệ 3D hiện đại. Đây là bước tiến vượt bậc trong điều trị u nguyên bào men, mang lại kết quả vượt mong đợi về cả chức năng và thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Bệnh nhân nam N.Q.N 1995, (Quảng Ngãi) phát hiện khối u ở xương hàm dưới cách đây 6 năm nhưng ngừng điều trị sau thời gian đầu theo dõi. Gần đây, tình trạng sưng phồng gia tăng, bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hàm dưới sưng nề, niêm mạc viêm đỏ nhẹ, đau ít.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới