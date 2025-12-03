Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh chen chúc trong căn hộ 6m2 không cửa sổ tại Hong Kong

Bất động sản

Cảnh chen chúc trong căn hộ 6m2 không cửa sổ tại Hong Kong

Giữa một Hong Kong hào nhoáng và đắt đỏ, vẫn có những gia đình phải sống chen chúc trong vài mét vuông chỉ để có một chỗ gọi là nhà.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong các khu dân cư ở Hồng Kông, nhiều căn hộ được chia nhỏ thành các phòng cho thuê chưa đầy 10m2. Đây là nơi ở của nhiều gia đình thu nhập thấp. Ảnh: Sohu
Trong các khu dân cư ở Hồng Kông, nhiều căn hộ được chia nhỏ thành các phòng cho thuê chưa đầy 10m2. Đây là nơi ở của nhiều gia đình thu nhập thấp. Ảnh: Sohu
Căn phòng vỏn vẹn 6m2 này là nơi sinh sống của gia đình 4 người. Ảnh: Sohu
Căn phòng vỏn vẹn 6m2 này là nơi sinh sống của gia đình 4 người. Ảnh: Sohu
Lối vào kiêm luôn khu ăn uống, góc làm bài tập, phía trong là bếp nhỏ nối liền một phòng vệ sinh tí hon. Ảnh: Sohu
Lối vào kiêm luôn khu ăn uống, góc làm bài tập, phía trong là bếp nhỏ nối liền một phòng vệ sinh tí hon. Ảnh: Sohu
Không gian nhỏ đến mức, chỉ đẩy cánh cửa ra, cảm giác chật chội ập vào người. Ảnh: Sohu
Không gian nhỏ đến mức, chỉ đẩy cánh cửa ra, cảm giác chật chội ập vào người. Ảnh: Sohu
Mọi vật dụng thiết yếu được nhét vào từng góc để tận dụng từng centimet. Ảnh: Sohu
Mọi vật dụng thiết yếu được nhét vào từng góc để tận dụng từng centimet. Ảnh: Sohu
Nấu ăn ngay trong nhà vệ sinh là lựa chọn bất đắc dĩ. Ảnh: Sohu
Nấu ăn ngay trong nhà vệ sinh là lựa chọn bất đắc dĩ. Ảnh: Sohu
Rửa rau, rửa thức ăn cũng phải thực hiện ngay bồn rửa của toilet. Ảnh: Sohu
Rửa rau, rửa thức ăn cũng phải thực hiện ngay bồn rửa của toilet. Ảnh: Sohu
Trong cùng là chiếc giường tầng. Trên cao còn lắp thêm tủ treo, nhồi kín đồ. Ảnh: Sohu
Trong cùng là chiếc giường tầng. Trên cao còn lắp thêm tủ treo, nhồi kín đồ. Ảnh: Sohu
Giường dưới dành cho mẹ và hai con, giường trên là chỗ ngủ của người bố. Ảnh: Weibo
Giường dưới dành cho mẹ và hai con, giường trên là chỗ ngủ của người bố. Ảnh: Weibo
Căn nhà nhỏ như chiếc hộp là chốn họ quay về sau một ngày lao động vất vả. Ảnh: Weibo
Căn nhà nhỏ như chiếc hộp là chốn họ quay về sau một ngày lao động vất vả. Ảnh: Weibo
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cuộc sống trong căn hộ nhỏ tại Hong Kong #Chênh lệch giàu nghèo và điều kiện nhà ở #Chật chội và tối giản trong sinh hoạt #Nghèo đói và khó khăn của gia đình thu nhập thấp #Cuộc sống gia đình trong không gian hạn chế #căn hộ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT