Căn cứ quân sự ở Colombia bị tấn công, 4 người tử vong

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết, vụ tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Nam nước này đã khiến 4 dân thường thiệt mạng.

AP dẫn lời Tổng thống Abelardo de la Espriella ngày 2/11 cho biết, một vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự ở miền Nam Colombia đã khiến 4 dân thường thiệt mạng, trong đó có một em bé 2 tháng tuổi.

"Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Planadas, tỉnh Tolima, vào đêm 1/11. Những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã bắn các quả rocket tự chế từ bình gas vào căn cứ quân sự", theo lời Thị trưởng Planadas, ông Juan Camilo Hueje. Một số quả rocket đã rơi trúng bệnh viện gần đó và các ngôi nhà đối diện căn cứ.

Trong ảnh là hiện trường một vụ nổ bom gần cây cầu quốc tế Francisco de Paula Santander, tại Cucuta, Colombia, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP/Mario Caicedo.

Ông Hueje cho biết một trường học đã được trưng dụng để điều trị cho những người bị thương.

“Chúng tôi lên án vụ tấn công này. Vụ tấn công đã ảnh hưởng đến bệnh viện, đặt tính mạng của bệnh nhân và nhân viên y tế vào nguy hiểm, làm hư hại nhà cửa và khiến nhiều gia đình đau thương. Người dân Planadas xứng đáng được sống trong hòa bình”, ông Hueje viết trên Facebook hôm 2/11.

Thanh tra Nhân quyền Colombia, Iris Marín, cho biết trong một tuyên bố hôm 2/11 rằng hai nhóm vũ trang bất hợp pháp đã giao tranh để giành quyền kiểm soát khu vực quanh Planadas từ năm 2022. Bà cho biết bạo lực gần đây leo thang khi quân đội tiến hành các chiến dịch nhằm vào các mỏ vàng trái phép gần thị trấn.

Bà Marín nói thêm rằng vụ tấn công hôm 1/11 là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Trong một bài đăng trên mạng X, Tổng thống de la Espriella cho biết thêm một sĩ quan cảnh sát gần đây đã bị sát hại ở miền Nam Colombia và các nhóm vũ trang bất hợp pháp tiếp tục thực hiện các vụ tấn công vào trạm thu phí ở Cauca, phía Tây Nam đất nước.

“Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để loại bỏ các tổ chức tội phạm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu, tăng cường các chiến dịch đặc biệt và tiến hành tái khởi động việc phun thuốc diệt cỏ trên các cánh đồng coca”, ông de la Espriella tuyên bố.