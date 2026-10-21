Tấn công vào khu chợ ở châu Phi, hơn 150 người thiệt mạng

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ ở vùng Abyei thuộc châu Phi đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu chợ Amiet ở Abyei, khu vực nằm trong vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, hôm 19/10 đã đánh trúng một kho nhiên liệu gần đó, gây ra đám cháy vẫn âm ỉ vào ngày 20/10.

Khói bốc lên từ chợ Amiet ở vùng Abyei sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái được báo cáo vào ngày 19/10/2026. Ảnh: The Sudans Post.

“Chúng tôi đã ghi nhận 153 trường hợp tử vong. Số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên khi đám cháy lan rộng", Yohanna Akol Ngor, một quan chức chính quyền Abyei, thông tin.

Nguyên nhân vụ tấn công chưa được xác định.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết thêm hơn 20 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Ameth Bek, nơi đội ngũ của MSF đang làm việc cùng với nhân viên từ Bộ Y tế Nam Sudan.

“Cho đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Bệnh nhân bị bỏng cũng đã được nhập viện”, Tiến sĩ Christian Lindauer, quản lý hoạt động y tế của MSF tại bệnh viện, cho hay.

Bộ Ngoại giao Nam Sudan đổ lỗi cho quân đội Sudan về vụ tấn công, cho rằng cuộc tấn công đã nhắm vào nhiều địa điểm trong chợ, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại tài sản trên diện rộng.

Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết đã triệu tập Đại sứ Sudan để phản đối, kêu gọi Sudan “kiềm chế mọi hành động gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của thường dân”. Bộ này cũng kêu gọi giải quyết vấn đề liên quan đến Abyei thông qua các kênh ngoại giao.

Quân đội Sudan chưa đưa ra phản hồi yêu cầu bình luận.