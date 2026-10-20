Houthi tấn công căn cứ quân sự ở Yemen, hơn 250 người thương vong

Houthi đã tấn công một căn cứ quân sự của lực lượng Chính phủ Yemen ở tỉnh Shabwa, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

AP dẫn lời quan chức quân đội Yemen cho biết, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự ở tỉnh Shabwa hôm 19/10, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Các nạn nhân đều là tân binh đang tham gia huấn luyện để trở thành thành viên của lực lượng an ninh nội địa.

Lực lượng Houthi thừa nhận đã nhắm mục tiêu vào căn cứ này.

Một số thành viên của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Một phát ngôn viên quân sự của Houthi nói rằng căn cứ quân sự này bị tấn công là do nằm dưới sự điều hành của các sĩ quan Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Trong một tuyên bố, chính quyền tỉnh Shabwa cho biết số người tử vong có thể tăng lên.

"Vụ tấn công này là hành động leo thang quân sự cực kỳ nghiêm trọng và là hành động xâm phạm trắng trợn đối với an ninh và ổn định của tỉnh Shabwa", tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố kêu gọi Chính phủ, Tổng thống Yemen và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống phòng không và cảnh báo sớm để tăng cường khả năng phòng thủ của Shabwa.

Ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen - khẳng định sẽ "đáp trả mạnh mẽ" sau cuộc tấn công của Houthi vào căn cứ quân sự ở Shabwa.

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