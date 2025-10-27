Cận cảnh vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy tại vùng biên giới

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo bắt giữ, xử lý đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới.

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa vây bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn biên giới.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân. Clip: Vĩnh Phan

Trước đó, vào lúc 11h20p ngày 16/10, tại xã Lìa, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (SN 1972, ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa ma túy tổng hợp (khoảng 18.000 viên), 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Liên quan đến vụ việc, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định pháp luật.