Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Cận cảnh vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy tại vùng biên giới

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo bắt giữ, xử lý đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới.

Trường Hân t/h

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa vây bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn biên giới.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân. Clip: Vĩnh Phan

Trước đó, vào lúc 11h20p ngày 16/10, tại xã Lìa, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (SN 1972, ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa ma túy tổng hợp (khoảng 18.000 viên), 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Liên quan đến vụ việc, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định pháp luật.

#biên phòng Quảng Trị #vây bắt ma túy #nguyễn Ngọc Lân #vận chuyển ma túy #đối tượng ma túy #bắt giữ ma túy

Bài liên quan

SPOTLIGHT

Người đàn ông gây tai nạn vì dùng ma túy dù chở theo con

Đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày 20/6, đoạn clip ghi lại hình ảnh sau khi xảy ra va chạm giữa 2 xe ô tô gây xôn xao. Theo nội dung đoạn clip, 2 ô tô gồm Mercedes màu trắng và Xpander màu đen sau khi va chạm đã mắc vào nhau.

Khi phát hiện ô tô Mercedes có biểu hiện bị kẹt chân ga, tài xế xe ô tô Xpander đã cố không cho xe này lao về phía trước. Khi xe ô tô Mercedes dừng lại, người dân phá cửa phát hiện nam tài xế bất tỉnh trên ghế lái, trên tay đang cầm một ống xi-lanh, ở ghế sau xe có người bị thương.

Xem chi tiết

Video

Tài xế dương tính với ma túy, tông chết một nhà 3 người

Bị can Trần Doãn Tùng dương tính với ma túy, đang lái xe bán tải đi nộp phạt vi phạm giao thông nhưng vượt xe ở nơi cấm vượt, rồi tông chết 3 người đi chiều ngược lại.

Tài xế dương tính với ma túy, tông chết một nhà 3 người

Ngày 17/2, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố tài xế xe bán tải dương tính ma túy tông chết 3 người.

Xem chi tiết

Video

Cảnh sát nổ súng khống chế xe chủ tịch xã chở ma túy

Để có thể vây bắt thành công một xe ô tô bán tải chở ma túy, lực lượng công an Nghệ An phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên.

Cảnh sát nổ súng khống chế xe chủ tịch xã chở ma túy

Video: NDCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới