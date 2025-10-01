Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thích mắt khu vườn ngập rau củ và hoa trái của nghệ sĩ Tú Oanh

Bất động sản

Thích mắt khu vườn ngập rau củ và hoa trái của nghệ sĩ Tú Oanh

Khu vườn ở ngoại ô của nghệ sĩ Tú Oanh trồng nhiều cây ăn trái, rau củ, các loại hoa, đặc biệt có loài cỏ hồng Đà Lạt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngoài ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Tú Oanh tận hưởng cuộc sống yên bình trong khu vườn xanh mướt ở ngoại ô. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Ngoài ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Tú Oanh tận hưởng cuộc sống yên bình trong khu vườn xanh mướt ở ngoại ô. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Tại đây, nữ nghệ sĩ tìm niềm vui giản dị với công việc nhổ cỏ, chăm cây, hái trái. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Tại đây, nữ nghệ sĩ tìm niềm vui giản dị với công việc nhổ cỏ, chăm cây, hái trái. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Khu vườn của diễn viên Tú Oanh ngập tràn sắc hoa. Trong ảnh là cúc sao nhái vàng chiếm trọn cả một góc vườn rộng. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Khu vườn của diễn viên Tú Oanh ngập tràn sắc hoa. Trong ảnh là cúc sao nhái vàng chiếm trọn cả một góc vườn rộng. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Bên cạnh cúc còn có hoa hồng khoe sắc. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Bên cạnh cúc còn có hoa hồng khoe sắc. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Một bụi hoa chiều tím cũng đủ khiến nữ nghệ sĩ thấy như cả một "thu tím". Ảnh: FB Oanh Le Tu
Một bụi hoa chiều tím cũng đủ khiến nữ nghệ sĩ thấy như cả một "thu tím". Ảnh: FB Oanh Le Tu
Trong vườn còn trồng cỏ hồng - loài cỏ vốn quen thuộc ở Đà Lạt. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Trong vườn còn trồng cỏ hồng - loài cỏ vốn quen thuộc ở Đà Lạt. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Trong vườn còn trồng cỏ hồng - loài cỏ vốn quen thuộc ở Đà Lạt. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Trong vườn còn trồng cỏ hồng - loài cỏ vốn quen thuộc ở Đà Lạt. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Nhãn năm nay được mùa. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Nhãn năm nay được mùa. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Ngoài ra còn có mận, sấu, cóc, chuối...Ảnh: FB Oanh Le Tu
Ngoài ra còn có mận, sấu, cóc, chuối...Ảnh: FB Oanh Le Tu
Cây nào cũng sai lúc lỉu. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Cây nào cũng sai lúc lỉu. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Nghệ sĩ Tú Oanh khoe cây sấu cho đến 50kg quả. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Nghệ sĩ Tú Oanh khoe cây sấu cho đến 50kg quả. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Cỏ gừng được nữ nghệ sĩ trồng thưa, để dành thời gian cho cỏ lan đều khắp nền đất. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Cỏ gừng được nữ nghệ sĩ trồng thưa, để dành thời gian cho cỏ lan đều khắp nền đất. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Hoàng Minh (tổng hợp)
#khu vườn nghệ sĩ Tú Oanh #rau củ trái cây #hoa hồng khoe sắc #cỏ hồng Đà Lạt #hoa cúc sao nhái vàng #hoa chiều tím

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT