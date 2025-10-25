Hà Nội

Khu vườn ngập cây trái trong biệt thự trên núi của Mạnh Trường

Bất động sản

Khu vườn ngập cây trái trong biệt thự trên núi của Mạnh Trường

Không chỉ có hoa giăng khắp lối, khu vườn trong biệt thự của vợ chồng Mạnh Trường còn trồng nhiều cây ăn trái lúc lỉu quả. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngoài căn nhà ở Hà Nội, vợ chồng diễn viên Mạnh Trường còn sở hữu một biệt thự trên núi Hòa Bình (cũ), nay là Phú Thọ. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi mang phong cách Châu Âu rộng 600m2, sở hữu không gian xanh mát chẳng khác resort giữa núi đồi. Ảnh: FBNV
Bà xã Mạnh Trường rất chau chuốt cho khu vườn, từ vườn hoa, cây ăn trái đến tiểu cảnh. Ảnh: chụp màn hình
Mới đây, Phương Phạm chia sẻ đoạn video giới thiệu một số cây ăn trong vườn thu hút sự chú ý của khán giả. Ấn tượng nhất là cây hồng lúc lỉu quả. Ảnh chụp màn hình
Cây ổi tốt um cũng đã bắt đầu cho nhiều quả. Ảnh chụp màn hình
Chanh vàng Mỹ cho quả to. Ảnh chụp màn hình
Chanh cẩm thạch quả nhỏ hơn chanh Mỹ.Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh đó, bà xã Mạnh Trường còn trồng chanh cá hồi (hay còn gọi chanh móng tay). Ảnh chụp màn hình
Khu vườn được trồng theo tiêu chí không hóa chất. Ảnh chụp màn hình
Ngoài cây ăn trái, góc vườn lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa. Ảnh chụp màn hình
Vườn gia vị với ớt, dưa chuột được trồng gọn gàng, tiện chăm sóc, có thể thu hoạch hàng ngày. Ảnh chụp màn hình
Góc ban công đầy rau quả: chanh vàng, cà chua bi...Ảnh chụp màn hình
#Khu vườn biệt thự trên núi #Trồng cây ăn trái tự nhiên #Phong cách sống xanh #Các loại trái cây đặc trưng #Khu vườn tự nhiên không hóa chất #Trang trí cảnh quan đậm chất Châu Âu

