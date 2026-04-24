Cận cảnh 'thủy quái cánh bướm châu Phi', nhiều người lùng nuôi làm cảnh

Trên mặt nước tĩnh lặng của các đầm lầy Tây Phi, có một “bóng ma” lướt đi đầy bí ẩn - đó chính là cá bướm châu Phi.

T.B (tổng hợp)

Loài cá mang tên khoa học Pantodon buchholzi là một trong những sinh vật độc đáo nhất của các hệ sinh thái nước ngọt châu Phi. Phân bố chủ yếu tại lưu vực sông Congo và vùng đầm lầy Tây Phi, cá bướm châu Phi nổi bật với hình dáng kỳ lạ: thân dẹt, đầu rộng, đặc biệt là cặp vây ngực lớn xòe ngang như đôi cánh bướm. Khi nhìn từ trên xuống, chúng trông giống hệt một chiếc lá khô đang trôi bồng bềnh trên mặt nước - một dạng ngụy trang hoàn hảo trước kẻ săn mồi và con mồi.

Ảnh: eshalabs.

Điều làm nên sự đặc biệt của cá bướm không chỉ là ngoại hình mà còn ở lối sống “nửa nước nửa không khí”. Chúng dành phần lớn thời gian nằm sát mặt nước, mắt hướng lên trên để quan sát thế giới bên ngoài. Thức ăn ưa thích của chúng là côn trùng bay thấp hoặc rơi xuống nước. Chúng săn mồi bằng những cú lao nhanh, chính xác như một chiếc bẫy sống. Thậm chí, khi cần thiết, cá bướm có thể bật mình lên khỏi mặt nước, lướt một đoạn ngắn để bắt con mồi hoặc trốn thoát khỏi nguy hiểm.

Ảnh: poisson-or.com.

Một đặc điểm thú vị khác là khả năng “thở không khí”. Cá bướm châu Phi có cơ quan hô hấp phụ giúp hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí, cho phép chúng sống trong môi trường nước nghèo oxy như ao tù hay đầm lầy. Đây là một thích nghi tiến hóa quan trọng, giúp loài cá này tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt mà nhiều loài khác không chịu nổi.

Ảnh: zoopet.com.

Trong giới chơi cá cảnh, cá bướm châu Phi được yêu thích nhờ vẻ ngoài độc đáo và hành vi thú vị. Tuy nhiên, chúng không phải là loài dễ nuôi, cần bể có nắp đậy kín (vì khả năng nhảy rất tốt), nước yên tĩnh và thức ăn phù hợp như côn trùng sống. Chúng cũng có tính cách khá “sát thủ”, sẵn sàng ăn bất kỳ con cá nhỏ nào vừa miệng.

Về mặt tiến hóa, Pantodon buchholzi được xem là một “hóa thạch sống”, thuộc một nhánh cổ xưa của cá xương, tồn tại gần như không thay đổi trong hàng triệu năm. Điều này khiến chúng trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong sinh học tiến hóa.

Giữa thế giới thủy sinh đầy cạnh tranh, cá bướm châu Phi chọn cho mình một lối đi riêng, lặng lẽ nằm sát mặt nước, quan sát bầu trời và bất ngờ "tung cánh" - một minh chứng sống động cho sự sáng tạo vô hạn của tự nhiên.

Cấu trúc kỳ lạ của sinh vật có vẻ ngoài giống hệt đàn organ

Dưới làn nước ấm áp của các rạn san hô nhiệt đới, tồn tại một loài san hô mang cấu trúc kỳ lạ giống hệt những ống đàn cổ.

San hô đàn ống, tên khoa học Tubipora musica, là một loài san hô mềm thuộc lớp Anthozoa, nổi bật bởi bộ khung màu đỏ rực được tạo thành từ các ống canxi nhỏ xếp song song như ống đàn organ. Chính cấu trúc đặc biệt này đã mang lại cho nó cái tên đầy chất nghệ thuật. Khi còn sống, phần mô mềm của san hô – thường có màu xanh, xám hoặc nâu – bao phủ bên ngoài và bộ khung đỏ chỉ lộ ra khi lớp mô này bị mất đi, tạo nên sự tương phản thị giác rất ấn tượng.

Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Sinh vật trong suốt như 'tàng hình', có thể giết người trong phút chốc

Ẩn mình trong làn nước trong vắt của đại dương nhiệt đới, một sinh vật tưởng như mong manh lại sở hữu sức mạnh khiến con người khiếp sợ.

Thuộc lớp Cubozoa, sứa hộp là một trong những nhóm động vật biển nguy hiểm nhất thế giới. Khác với hình dạng “chuông tròn” quen thuộc của nhiều loài sứa, cơ thể của sứa hộp có dạng hình khối vuông đặc trưng, với bốn mặt rõ rệt và các xúc tu dài buông xuống từ mỗi góc. Chính cấu trúc này giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt hơn so với phần lớn các loài sứa khác, thậm chí có thể chủ động săn mồi thay vì chỉ trôi nổi theo dòng nước.

