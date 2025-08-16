Hà Nội

Cận cảnh loài rùa bốn mắt cực quý hiếm của Việt Nam

Giải mã

Loài rùa bốn mắt cực quý hiếm của Việt Nam

Loài rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình độc đáo cùng những đặc điểm sinh học thú vị ít người biết đến.

1. Tên gọi bắt nguồn từ bốn đốm đặc trưng. Trên đầu rùa có bốn đốm vàng trông giống mắt giả, giúp chúng ngụy trang và đánh lừa kẻ săn mồi. Ảnh: wikimedia.
1. Tên gọi bắt nguồn từ bốn đốm đặc trưng. Trên đầu rùa có bốn đốm vàng trông giống mắt giả, giúp chúng ngụy trang và đánh lừa kẻ săn mồi. Ảnh: wikimedia.
2. Phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á. Chúng được tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào và một phần Campuchia. Ảnh: joelsartore.com.
2. Phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á. Chúng được tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào và một phần Campuchia. Ảnh: joelsartore.com.
3. Kích thước cơ thể khá nhỏ. Rùa bốn mắt trưởng thành thường chỉ dài 12–15 cm, khiến chúng trở thành một trong những loài rùa nước ngọt nhỏ nhất. Ảnh: theturtleroom.org.
3. Kích thước cơ thể khá nhỏ. Rùa bốn mắt trưởng thành thường chỉ dài 12–15 cm, khiến chúng trở thành một trong những loài rùa nước ngọt nhỏ nhất. Ảnh: theturtleroom.org.
4. Thích nghi tốt với môi trường suối núi. Chúng sống ở các suối trong rừng có nước sạch, đá cuội và nhiều nơi ẩn nấp. Ảnh: turtlesurvival.org.
4. Thích nghi tốt với môi trường suối núi. Chúng sống ở các suối trong rừng có nước sạch, đá cuội và nhiều nơi ẩn nấp. Ảnh: turtlesurvival.org.
5. Thức ăn chủ yếu là động vật thủy sinh nhỏ. Chúng ăn côn trùng, ốc, giáp xác và đôi khi bổ sung thêm thực vật thủy sinh. Ảnh: theturtleroom.org.
5. Thức ăn chủ yếu là động vật thủy sinh nhỏ. Chúng ăn côn trùng, ốc, giáp xác và đôi khi bổ sung thêm thực vật thủy sinh. Ảnh: theturtleroom.org.
6. Tốc độ di chuyển chậm nhưng khéo léo. Rùa bốn mắt không bơi nhanh nhưng rất giỏi luồn lách qua các khe đá và rễ cây. Ảnh: biolib.cz.
6. Tốc độ di chuyển chậm nhưng khéo léo. Rùa bốn mắt không bơi nhanh nhưng rất giỏi luồn lách qua các khe đá và rễ cây. Ảnh: biolib.cz.
7. Đang bị đe dọa tuyệt chủng. Việc mất môi trường sống và săn bắt quá mức khiến loài này nằm trong danh sách Cực kỳ nguy cấp của IUCN. Ảnh: asianturtleprogram.org.
8. Đối tượng buôn bán bất hợp pháp. Độ hiếm và ngoại hình đẹp khiến rùa bốn mắt bị săn lùng nhiều trên thị trường sinh vật cảnh. Ảnh: turtlesurvival.nonprofitsoapbox.com.
8. Đối tượng buôn bán bất hợp pháp. Độ hiếm và ngoại hình đẹp khiến rùa bốn mắt bị săn lùng nhiều trên thị trường sinh vật cảnh. Ảnh: turtlesurvival.nonprofitsoapbox.com.
7. Đang bị đe dọa tuyệt chủng. Việc mất môi trường sống và săn bắt quá mức khiến loài này nằm trong danh sách Cực kỳ nguy cấp của IUCN. Ảnh: asianturtleprogram.org.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
