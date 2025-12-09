Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh biệt thự tối giản của 'sao nam quốc dân' khiến chị em mê mẩn

Bất động sản

Cận cảnh biệt thự tối giản của 'sao nam quốc dân' khiến chị em mê mẩn

Biệt thự của Bạch Kính Đình nằm trong khu hạng sang yên tĩnh, nội thất không xa hoa mà toát lên sự điềm tĩnh, sâu sắc. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bạch Kính Đình (sinh năm 1993) là một trong những sao nam quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc và Châu Á. Nam diễn viên gây thương nhớ với hình ảnh một nam thần trẻ trung, điềm đạm và mang năng lượng chữa lành. Ảnh: VieON
Bạch Kính Đình (sinh năm 1993) là một trong những sao nam quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc và Châu Á. Nam diễn viên gây thương nhớ với hình ảnh một nam thần trẻ trung, điềm đạm và mang năng lượng chữa lành. Ảnh: VieON
Mỹ nam 32 tuổi đang sống trong căn biệt thự tinh giản nhưng sang trọng đến mức cộng đồng mạng phải thốt lên: không một chi tiết nào thừa. Ảnh: Toutiao
Mỹ nam 32 tuổi đang sống trong căn biệt thự tinh giản nhưng sang trọng đến mức cộng đồng mạng phải thốt lên: không một chi tiết nào thừa. Ảnh: Toutiao
Phần nền của ngôi nhà được lát gạch men kết hợp với tông tường trắng ấm phủ lớp microcement mịn. Ảnh: Toutiao
Phần nền của ngôi nhà được lát gạch men kết hợp với tông tường trắng ấm phủ lớp microcement mịn. Ảnh: Toutiao
Nội thất sử dụng gam màu trắng cho nội thất, hòa cùng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Toutiao
Nội thất sử dụng gam màu trắng cho nội thất, hòa cùng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Toutiao
Phòng khách - phòng ăn - bếp thiết kế mở, không một bức vách, không một tấm bình phong. Ảnh: Toutiao
Phòng khách - phòng ăn - bếp thiết kế mở, không một bức vách, không một tấm bình phong. Ảnh: Toutiao
Tất cả kết nối thành tổng thể rộng thoáng, mềm mượt về thị giác. Ảnh: Toutiao
Tất cả kết nối thành tổng thể rộng thoáng, mềm mượt về thị giác. Ảnh: Toutiao
Tủ bếp chữ I giấu toàn bộ thiết bị, chỉ để lộ một mặt bàn sạch trơn. Ảnh: Toutiao
Tủ bếp chữ I giấu toàn bộ thiết bị, chỉ để lộ một mặt bàn sạch trơn. Ảnh: Toutiao
Kế đó là bàn ăn đá màu trắng ngà, kết hợp hai ghế tựa dáng thanh mảnh. Ảnh: Toutiao
Kế đó là bàn ăn đá màu trắng ngà, kết hợp hai ghế tựa dáng thanh mảnh. Ảnh: Toutiao
Phòng làm việc của Bạch Kính Đình phá cách hoàn toàn: không dùng tủ sách, mà thay bằng các hốc tường để bày từng cuốn sách và món đồ nghệ thuật. Ảnh: Toutiao
Phòng làm việc của Bạch Kính Đình phá cách hoàn toàn: không dùng tủ sách, mà thay bằng các hốc tường để bày từng cuốn sách và món đồ nghệ thuật. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ ấn tượng với chiếc giường dạng bục đặt liền mặt sàn. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ ấn tượng với chiếc giường dạng bục đặt liền mặt sàn. Ảnh: Toutiao
Phòng tắm tối giản với bồn rửa màu xanh nhạt. Ảnh: Toutiao
Phòng tắm tối giản với bồn rửa màu xanh nhạt. Ảnh: Toutiao
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự tối giản của sao nam #Thiết kế nội thất hiện đại #Phong cách sống của Bạch Kính Đình #Ngôi nhà sang trọng yên tĩnh #Thiết kế mở không vách ngăn #Nội thất màu trắng tinh tế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT