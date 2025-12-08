Hà Nội

Cận cảnh biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly

Bất động sản

Cận cảnh biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly

Biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly có diện tích rộng rãi, cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, đám cưới của Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân Tùng Anh thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: FBNV
Qua một số hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy cơ ngơi nhà chồng nàng hậu là một căn biệt thự nhà vườn rộng rãi. Ảnh: FBNV
Trước cổng biệt thự được trang trí tông vàng ấm áp, hai bên là cây phát tài núi và tùng la hán. Ảnh: FBNV
Trong khu vườn, bụi hồng nở quanh năm trồng xen kẽ, ban công mỗi tầng phủ đầy sắc hoa. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn trong khuôn viên biệt thự là hồ cá Koi, xung quanh trồng nhiều cây cảnh nhỏ. Ảnh: FBNV
Chiếc cầu gỗ nhỏ sơn đỏ bắc qua mặt hồ, kết nối khu vườn với khu nhà chính. Ảnh: FBNV
Không gian nội thất bên trong tinh tế. Ảnh: FBNV
Nhà sử dụng cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV
Nội thất chủ yếu bằng gỗ với tông màu nâu trầm chủ đạo. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên sân vườn có một chòi nhỏ để gia đình thư giãn, thưởng trà. Ảnh: FBNV
Một góc khác bên ngoài căn biệt thự. Ảnh: FBNV
