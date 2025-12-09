Biệt thự 700m2 của 'ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam'

Biệt thự của Lý Hùng thiết kế theo phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, có sân vườn trồng nhiều cây cảnh và cây ăn trái.
Abdul Wahid bước xuống từ xe chở dầu diesel với một can dầu trên tay. Ngay khi anh ta tiến về phía trước, đúng 7 giây sau, chiếc xe chở dầu đã cán qua anh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/12, Ma Kết ra cửa gặp quý nhân, hưởng lộc trời ban. Cự Giải khó khăn đừng mất niềm tin, kiên trì sẽ có quả ngọt.
Diễn viên Thương Tín có đường tình duyên lận đận. Mới đây, nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng.
Đám cưới fashionista Tiên Nguyễn gây chú ý với mức đầu tư khủng, đặc biệt là không gian tiệc cưới được thiết kế công phu, phong cách như vườn địa đàng.
Rời hình tượng nữ tổng tài trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ngoài đời với phong cách gợi cảm.
Trong nửa cuối tháng 12, 3 con giáp sẽ gặp nhiều cơ hội bất ngờ, giúp cuộc sống và tài chính thăng tiến vượt bậc, đón chờ thành công mới.
Trong khi iPhone và Galaxy vẫn thiếu âm trầm, Poco F8 Ultra gây sốc với loa siêu trầm chuyên dụng.
Thông qua nghiên cứu ADN, các chuyên gia giải mã được mối liên hệ những người được mai táng trong "quan tài treo" hàng nghìn năm trước với tộc người hiện đại.
Quân đội Nga tiến về phía bắc Pokrovsk, cuối cùng đã cắt đứt tuyến đường máu cuối cùng của quân phòng thủ Ukraine, để có thể rút khỏi khu đô thị Mirnohrad.
Chào Giáng Sinh sớm, cô nàng hot girl Hà Kim đã đăng tải bộ ảnh check-in cùng cây thông Noel đầy cuốn hút.
Một bức tượng Nữ thần Rắn Medusa nhỏ xíu nhưng được chạm khắc tinh xảo trong đá mã não vừa được phát hiện.
Đằng sau vẻ ngon miệng của món ăn Giáng sinh là hành trình thay đổi thú vị: từ công thức hoàng gia đến biến tấu hiện đại khiến giới ẩm thực ngày càng mê say.
Nữ diễn viên Lê Tú Vi diện đầm đỏ rực, khoe cận gương mặt trẻ trung, xinh đẹp không tì vết khiến khán giả ngỡ ngàng.
Theo báo cáo từ CounterPoint Research, iPhone 16 tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn cầu trong quý 3 năm 2025, trong khi Samsung ghi điểm mạnh với dòng Galaxy A.
Để tăng cường năng lực, lực lượng ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ) đã mua 20 xe bọc thép Roshel Senator với giá hơn 7,2 triệu USD (hơn 189 tỷ đồng).
CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo Trung Quốc có lợi thế hạ tầng và năng lượng, dù Mỹ dẫn đầu chip AI.
Ý công bố lá chắn phòng không đa tầng mạnh nhất châu Âu, đủ sức đối phó tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo liên lục địa và cả tên lửa siêu vượt âm.
Dù chưa được bàn giao, tuy nhiên mẫu MPV cỡ lớn Galaxy V900 của Geely đã gây sự chú ý khi đạt một kỷ lục Guinness không ai ngờ tới khi chở tới 42 người.
Thương vụ lịch sử trị giá 72 tỷ USD giúp Netflix sở hữu kho nội dung khổng lồ từ Warner Bros và HBO.
Sau đám cưới diễn ra vào tháng 11, diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào tại Nhật Bản.
Á hậu Hương Ly liên tục chia sẻ về doanh nhân Tùng Anh sau khi cả hai tổ chức hôn lễ.