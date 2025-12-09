Hà Nội

Biệt thự 700m2 của 'ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam'

Bất động sản

Biệt thự 700m2 của 'ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam'

Biệt thự của Lý Hùng thiết kế theo phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, có sân vườn trồng nhiều cây cảnh và cây ăn trái. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, Lý Hùng khiến khán giả cả nước say mê bởi vẻ đẹp hào hoa, phong độ và khí chất đặc trưng của tài tử miền Tây. Ảnh: Internet
Vị thế của Lý Hùng không chỉ đến từ sự nổi tiếng, mà còn bởi mức thù lao vượt xa tưởng tượng: 60 cây vàng cho mỗi tập phim - con số đưa anh vào Guinness Việt Nam như nam diễn viên sở hữu mức cát-xê cao nhất cả nước thời điểm đó. Ảnh: Internet
Ngoài ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Lý Hùng hiện khá sung túc. Nam diễn viên hiện sống trong biệt thự khoảng 700m2 ở TP HCM. Ảnh: Znews
Biệt thự thiết kế theo phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Ảnh: Znews
Phòng khách được sử dụng để trưng bày ảnh gia đình và những chiếc cúp gắn liền với sự nghiệp của cả dòng họ nghệ thuật. Ảnh: Internet
Trên tầng hai, tài tử bố trí không gian riêng tư gồm phòng ngủ lớn, tủ quần áo và khu tắm tách biệt. Ảnh: Internet
Tại khoảng sân trước nhà, Lý Hùng trồng cây, nuôi chim và cá. Ảnh: Znews
Phòng ăn đặt gần khu tiểu cảnh thoáng đãng. Ảnh: Znews
Đặc biệt, nam diễn viên còn đầu tư một khu vườn mini ngay giữa lòng thành phố. Ảnh: FBNV
Tại đây, nam diễn viên trồng nhiều cây cảnh và cây ăn trái. Ảnh: FBNV
Những lúc rảnh rỗi, Lý Hùng tận tay chăm sóc khu vườn. Ảnh: FBNV
#Biệt thự của Lý Hùng #Phong cách cổ điển và hiện đại #Cuộc sống giàu có của nghệ sĩ #Khu vườn mini trong thành phố #Nghệ sĩ miền Tây nổi tiếng #Góc sống sang trọng tại TP HCM

