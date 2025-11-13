Hà Nội

Cận cảnh biệt thự ngập hoa tươi của diễn viên Vân Trang

Bất động sản

Không gian sống hàng nghìn mét vuông của Vân Trang ở TP HCM ngập tràn sức sống với đủ các loại hoa rực rỡ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sống trong biệt thự 1.000m2 ở TP HCM, Vân Trang rất thích trang hoàng cho tổ ấm. Nữ diễn viên thường xuyên cắm các loại cành như lê, mận...tới hoa tươi. Ảnh: FBNV
Mới đây, Vân Trang cắm bình cúc họa mi vào những ngày tháng 11 se lạnh và thấy ngập tràn cảm hứng. Ảnh chụp màn hình
Ngoài cúc họa mi, Vân Trang còn cắm bình thược dược rực rỡ. Ảnh: FBNV
Cành quả hồng cũng khiến Vân Trang đặc biệt yêu thích. Ảnh chụp màn hình
Cành đèn lồng lạ mắt và xinh xắn. Ảnh: FBNV
Vân Trang còn cắm táo Tây Bắc vào bình mô phỏng gốc cây mang đến cảm giác mộc mạc. Ảnh chụp màn hình
Các loại cành được cắm trong bình với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ảnh chụp màn hình
Vào mùa, nữ diễn viên còn "vác" cả những cành vải đầy quả về trang trí cho căn nhà. Ảnh chụp màn hình
Cành lê nở hoa trắng muốt. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp cũng ngập tràn sắc trắng của hoa lê. Ảnh chụp màn hình
Tiểu cảnh rêu đá, dương xỉ mini, cành thạch nham gợi cảm giác mộc mạc. Ảnh chụp màn hình
#Trang trí biệt thự bằng hoa tươi #Phong cách sống của diễn viên Vân Trang #Sử dụng cây cối và hoa trong nội thất #Chủ đề làm vườn và trang trí nhà cửa #Ý tưởng trang trí mùa lễ hội #biệt thự

