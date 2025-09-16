Camera khoảnh khắc limousine đâm vào xe bồn ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Một phần diễn biến vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được tiết lộ qua chính camera hành trình của chiếc limousine.

Sáng 15/9, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng đi Ninh Bình. Theo đó, khi đến nút giao Phú Thứ thuộc tỉnh Ninh Bình, một chiếc limousine bất ngờ tông vào đuôi xe bồn đi cùng chiều phía trước. Sau đó, limousine quay ngang đường, biến dạng.

Chiếc xe bán tải khác đang đi tới không kịp xử lý nên đâm tiếp vào limousine. Đồng thời, vì không kịp tránh, chiếc xe khách loại 30 chỗ cũng đã đâm đổ hộ lan bên phải, lao ra ngoài cao tốc.

Theo ghi nhận ở hiện trường, chiếc limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn. Nằm cách đó khoảng 20m là chiếc xe khách 30 chỗ đang mắc kẹt ở phần taluy giữa đường cao tốc với đường dân sinh. Có rất nhiều người bị thương, tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 2km trên tuyến Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của chính chiếc limousine. Theo đó, khi chiếc xe này đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/h thì tông vào đuôi xe bồn chở nước đang tưới cây trên cao tốc. Hình ảnh hỗn loạn sau đó đủ cho thấy cú va chạm mạnh như thế nào.

Diễn biến kinh hoàng bên trong xe limousine

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, các phương tiện liên quan hư hỏng nặng. Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.