Sống Khỏe

Cải bó xôi bổ dưỡng nhưng 2 nhóm người này cần chần kỹ tránh sỏi thận

Cải bó xôi giàu dinh dưỡng nhưng chứa nhiều oxalat dễ gây sỏi thận. Hai nhóm người dưới đây cần chần rau trước khi ăn để tránh rủi ro.

Giang Thu

Cải bó xôi (rau chân vịt) từ lâu đã được xem là “siêu thực phẩm xanh” nhờ chứa dồi dào vitamin A, C, K, sắt, canxi cùng chất xơ. Thực phẩm này thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh, giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ hệ tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng.

4bf8310c26e5aebbf7f4.jpg
Cải bó xôi (rau chân vịt) từ lâu đã được xem là “siêu thực phẩm xanh”. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thoải mái ăn cải bó xôi sống hoặc chế biến sơ sài. Ít người biết rằng loại rau tưởng chừng vô hại này lại chứa một lượng axit oxalic khá cao. Khi vào cơ thể, hợp chất này có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi canxi oxalat – loại sỏi thận phổ biến nhất hiện nay.

Hai nhóm người cần đặc biệt lưu ý khi ăn rau cải bó xôi

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, có hai nhóm đối tượng nên chần cải bó xôi trước khi ăn để giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi:

Người từng hoặc đang bị sỏi thận: Cơ địa nhạy cảm khiến nhóm này dễ tái phát sỏi nếu ăn nhiều cải bó xôi sống. Chần hoặc luộc rau nhanh sẽ loại bỏ đáng kể lượng oxalat hòa tan, giúp bữa ăn an toàn hơn.

Người có nồng độ oxalat cao trong nước tiểu: Đây là nhóm có nguy cơ cao bị kết tinh tạo sỏi. Chỉ cần một chế độ ăn không điều chỉnh, khả năng mắc sỏi thận sẽ gia tăng rõ rệt. Với nhóm này, việc chần rau trước khi chế biến là điều bắt buộc.

15508f7195981dc64489.jpg
Rau cải bó xôi xốt thịt cua. Ảnh minh họa

Ăn cải bó xôi thế nào để vừa ngon vừa bổ?

Cải bó xôi là nguồn dinh dưỡng quý giá, nếu biết cách sử dụng, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn lợi ích mà không lo ngại về sức khỏe thận. Một số lưu ý khi chế biến gồm:

Chần nhanh trong nước sôi: Thả rau vào nước đang sôi khoảng 1–2 phút, sau đó vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh. Cách làm này vừa giữ màu xanh mướt, vừa giúp loại bỏ một phần oxalat.

Kết hợp cùng thực phẩm giàu canxi: Ăn cải bó xôi với sữa, phô mai hoặc chế phẩm từ sữa sẽ giúp canxi “bắt” oxalat ngay trong đường ruột, giảm lượng chất này hấp thu vào thận.

Điều chỉnh khẩu phần hợp lý: Không nên ăn quá nhiều cùng lúc, thay vào đó chia nhỏ trong các bữa, vừa tạo sự đa dạng vừa hạn chế dư thừa oxalat.

Kết hợp phương pháp chế biến khác: Xào nhanh với dầu oliu, nấu canh hoặc làm sinh tố có chần qua cũng là những cách giúp đổi vị mà vẫn an toàn.

“Chìa khóa” nhỏ cho bữa ăn lành mạnh

Cải bó xôi vốn được ca ngợi là rau xanh tốt cho sức khỏe, nhưng với những người có nguy cơ cao bị sỏi thận, cách chế biến lại đóng vai trò quan trọng không kém gì bản thân món ăn. Chỉ một thao tác đơn giản như chần rau trước khi dùng có thể trở thành “lá chắn” bảo vệ thận, giúp bữa ăn thêm an toàn.

cai-bo-xoi.jpg
Rau cải bó xôi xào tỏi. Ảnh minh họa

Nói cách khác, cải bó xôi vừa là “siêu thực phẩm” vừa tiềm ẩn rủi ro. Tùy thuộc cơ địa và cách chế biến, nó có thể mang lại lợi ích to lớn hoặc trở thành yếu tố gây bệnh. Người tiêu dùng vì vậy cần tinh ý, điều chỉnh thói quen ăn uống để tận hưởng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng từ loại rau này.

