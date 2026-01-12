Hà Nội

Sống Khỏe

Kỳ tích đỡ đẻ sinh non 34 tuần trên tàu SE4

Chuyến tàu SE4 chứng kiến ca sinh non đầy thử thách, các y bác sĩ đã kịp thời cứu bé và mẹ, thể hiện tinh thần tận tâm và chuyên môn vững vàng.

Thúy Nga

​Giữa toa tàu chật hẹp, rung lắc, thiếu thốn hoàn toàn các trang thiết bị y tế chuyên dụng cho một ca sinh non, sự an nguy của cả hai mẹ con trở thành nỗi lo lắng tột độ của toàn bộ tổ tàu và hành khách.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ mang thai 34 tuần, bất ngờ chuyển dạ sinh non trên tàu SE4. ​

de-tau-1-copy.jpg
Đỡ đẻ cho sản phụ sinh non trên tàu hỏa - Ảnh BVCC

Cơn chuyển dạ sinh non bất ngờ

Một ca sinh nở bình thường đã vất vả, một ca sinh non trên tàu hỏa đang chạy lại càng là thử thách nghẹt thở. Nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, bản lĩnh của những người thầy thuốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tỏa sáng. Trên chuyến tàu ra Bắc dự thi tay nghề, hai nữ hộ sinh của chúng ta đã kịp thời trở thành "bà đỡ" mát tay cho một ca sinh non đầy nguy hiểm.

Đêm 10/1/2026, trên tàu SE4, sản phụ Lê Thị T.N. (34 tuổi) bất ngờ chuyển dạ khi tàu đang chạy. Tình huống trở nên vô cùng căng thẳng khi thai nhi mới chỉ 34 tuần tuổi. Cơn chuyển dạ ập đến quá nhanh và dồn dập, khiến việc chờ tàu dừng để chuyển đến cơ sở y tế là không thể kịp.

de-tau-3-copy.jpg
Em bé đã chào đời an toàn - Ảnh BVCC

​Giữa toa tàu chật hẹp, rung lắc, thiếu thốn hoàn toàn các trang thiết bị y tế chuyên dụng cho một ca sinh non, sự an nguy của cả hai mẹ con trở thành nỗi lo lắng tột độ của toàn bộ tổ tàu và hành khách.

Nghe tiếng loa gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp, hai cán bộ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đang trên tàu đi Nam Định dự thi tay nghề đã lập tức có mặt: Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang, Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ Ngoại và nữ hộ sinh Nguyễn Hồng Hoa, Khoa Phụ Nội tiết.

de-tau-4-copy.jpg
Các y bác sĩ đã đón bé an toàn chào đời - Ảnh BVCC

Tiếng khóc chào đời vỡ òa cảm xúc

Với kinh nghiệm dày dặn xử lý các ca khó tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, hai nữ hộ sinh đã bình tĩnh hỗ trợ, động viên sản phụ vượt cạn. Sau thời gian chuyển dạ căng thẳng, bé trai nặng 2.500g đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa và sự thán phục của mọi người trên tàu.

Sau sinh, 2 nữ hộ sinh tiếp tục chăm sóc, theo dõi sát việc co hồi tử cung của sản phụ để tránh biến chứng đờ tử cung băng huyết và chăm sóc cháu bé sinh non cẩn trọng.

de-tau-5.jpg
Người mẹ được chuyển xuống tàu để đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị - Ảnh BVCC

Ngay sau đó, tổ tàu đã dừng tại ga Cầu Giát để chuyển mẹ và bé đến bệnh viện địa phương tiếp tục chăm sóc. 2 nữ hộ sinh đã trao đổi bàn giao công tác chuyên môn kỹ càng cho các đồng nghiệp, rồi mới an tâm tiếp tục lên đường ra Bắc.

​Câu chuyện trên không chỉ là một kỷ niệm đẹp về tình người, mà còn khẳng định bản lĩnh, tay nghề vững vàng và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, màu áo Blouse trắng vẫn luôn sẵn sàng cống hiến vì sự sống.

de-tau.jpg
Niềm hạnh húc của các điều dưỡng và nhân viên nhà ga khi em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Với người thầy thuốc, dù thiếu thốn đủ bề, nhưng với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững, họ vẫn có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

