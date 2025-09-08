CAHN cùng bảng Nam Định tại VCK U17 Quốc gia 2025

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh: “Giải U17 VĐQG giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà".

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF.

VCK U17 VĐQG – Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra tại phường Bà Rịa (TP.HCM) từ ngày 14/9 đến 26/9 với sự tham dự của 12 đội bóng, chia thành 3 bảng (4 đội/bảng) thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất giành quyền thi đấu vòng tứ kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, CAHN, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Trong khi đó trong khi bảng C có sự hiện diện của TP.HCM, An Giang, PVF-CAND, Thể Công Viettel.

12 đội được chia làm 3 bảng.

Lượt trận khai mạc ngày 14/9 diễn ra với cuộc so tài giữa các cặp đấu: An Giang – TP. HCM, SLNA – Becamex TP.HCM, PVF CAND – Thể Công Viettel và HAGL – Hà Nội. Lễ khai mạc VCK U17 VĐQG – Cúp Thái Sơn Nam 2025 được tổ chức lúc 15h45 ngày 15/9 trên SVĐ Bà Rịa, trước trận đấu giữa CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng.