Cách phòng tránh bệnh hô hấp mùa đông cho cả gia đình

Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.

Mùa đông với thời tiết lạnh, hanh khô khiến sức đề kháng giảm, tạo điều kiện cho cảm lạnh, cúm và các bệnh đường hô hấp bùng phát. Chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ ấm cơ thể và tăng cường miễn dịch là cách hiệu quả để đón mùa đông an toàn.



Khi gió mùa tràn về, nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… tăng cao, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Chuẩn bị tốt cho cơ thể trước khi thời tiết trở lạnh sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe cả mùa đông.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Giữ ấm cơ thể đúng cách

Giữ ấm là nguyên tắc đầu tiên để phòng cảm lạnh và các bệnh đường hô hấp. Bạn nên mặc đủ ấm, nhất là vùng cổ, ngực, bàn chân, bàn tay và đầu – những nơi dễ bị lạnh nhất. Ban đêm, nên dùng chăn đủ dày, đóng kín cửa để tránh gió lùa. Khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, cần đeo khẩu trang, quàng khăn để hạn chế hít phải không khí lạnh đột ngột.

Tăng cường sức đề kháng

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn mùa đông. Hãy bổ sung vitamin C (cam, bưởi, ổi), vitamin D (ánh nắng buổi sáng, trứng, cá hồi) và kẽm (thịt đỏ, hải sản). Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ như đi bộ, yoga, giúp lưu thông khí huyết và tăng cường đề kháng

Giữ môi trường sống sạch, ẩm và thoáng

Không khí khô lạnh làm niêm mạc mũi, họng dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Vì vậy, nên dùng máy tạo ẩm trong phòng, lau bụi thường xuyên và giữ môi trường trong nhà sạch sẽ. Mở cửa thông gió ít nhất 30 phút mỗi ngày để tránh tích tụ vi khuẩn, nấm mốc.

Chú ý dinh dưỡng trong mùa lạnh

Bữa ăn mùa đông nên đa dạng, đủ nhóm chất, đặc biệt là rau xanh và trái cây tươi. Uống nước ấm thay vì nước lạnh để giữ ấm cơ thể. Các món súp, cháo, canh nóng giúp dễ tiêu hóa, bổ sung năng lượng và giữ nhiệt. Hạn chế thức ăn chiên rán, cay nóng vì có thể gây kích ứng họng và dạ dày.

Tiêm phòng cúm, kiểm tra sức khỏe định kỳ

Tiêm vaccine cúm là biện pháp chủ động và an toàn để ngăn ngừa bệnh, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh đường hô hấp tiềm ẩn.

Lưu ý khi có dấu hiệu bệnh

Nếu bạn bị ho, sốt, sổ mũi, đau họng kéo dài, không nên tự ý dùng thuốc. Hãy nghỉ ngơi, uống nhiều nước, giữ ấm và đi khám sớm để bác sĩ chẩn đoán chính xác, tránh biến chứng nặng như viêm phổi, viêm phế quản.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều hormone cortisol, làm suy giảm hệ miễn dịch và khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Hãy dành thời gian thư giãn, nghe nhạc, đọc sách, trò chuyện cùng người thân hoặc thiền nhẹ mỗi ngày để giữ tinh thần tích cực trong mùa lạnh.

Giữ thói quen vệ sinh cá nhân

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc nơi công cộng. Che miệng khi ho, hắt hơi để tránh phát tán virus. Thay bàn chải đánh răng định kỳ và vệ sinh các vật dụng cá nhân như điện thoại, khẩu trang vải, cốc uống nước để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.



Đón mùa đông khỏe mạnh bắt đầu từ những thói quen nhỏ hằng ngày: ăn uống lành mạnh, giữ ấm hợp lý, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và duy trì tinh thần vui vẻ. Một cơ thể khỏe mạnh và một tâm thế an nhiên chính là tấm áo giáp vững chắc giúp bạn vượt qua mùa lạnh mà không lo bệnh tật.