Thời tiết chuyển mùa, số lượng trẻ khám bệnh tăng gấp 3 lần ngày thường

Nhiều trẻ biến chứng nguy hiểm

Sáng 23/10, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ghi nhận lượng bệnh nhi đến khám tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Hành lang, khu vực chờ khám luôn đông đúc, nhiều phụ huynh đưa con đến vì các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, khó thở – biểu hiện đặc trưng của các bệnh lý hô hấp do thời tiết chuyển lạnh.

BSCKII. Lý Vũ Thị Bảo Thanh, Trưởng khoa Nhi, cho biết: “Những ngày qua, thời tiết mưa nắng thất thường, sáng sớm lạnh, trưa nắng gắt, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn phát triển, khiến các bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ tăng nhanh".

“Ghi nhận tại phòng khám, phần lớn các ca bệnh là các bệnh nhiễm siêu vi, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen. Bên cạnh đó, các bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa cao điểm”, bác sĩ Thanh chia sẻ thêm.

Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tương tự, những ngày gần đây, các bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gia tăng khoảng 20%, trung bình mỗi ngày có 500 lượt bệnh nhi đến khám tại bệnh viện, các bệnh thường gặp chủ yếu là bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, Rota, RSV, viêm mũi, viêm họng, viêm tai, thậm chí viêm phế quản, phổi, viêm ruột, triệu chứng chủ yếu là chảy nước mũi, ho, sốt, nôn ói, đi ngoài nhiều lần, mệt lả, mất sức…

Đặc biệt, một số trường hợp trẻ tiến triển nặng, suy hô hấp phải điều trị thở máy tại khoa Hồi sức tích cực. Càng trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, có bệnh nền, thì thường dễ mắc hơn hoặc bệnh dễ diễn biến trở nặng.

Bệnh nhi đến khám tăng gấp 3 lần so với ngày thường - Ảnh BVCC

Tự ý điều trị nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng

Theo BSCKII Phạm Ngọc Mười, Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới, một vài năm trở lại đây, một số bệnh như cúm mùa, RSV, rotavirus… không còn xuất hiện theo mùa mà gần như xuất hiện quanh năm.

Nguyên nhân gia tăng bệnh nhi thời điểm này liên quan đến việc thời tiết thay đổi đột ngột khi những đợt Gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiệt độ hạ xuống thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, chưa kịp thích nghi.

Bên cạnh đó, các bác sĩ vẫn ghi nhận một số trường hợp phụ huynh tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ mà không qua tham vấn của các bác sĩ, không đúng bệnh, không đúng liều lượng, khiến trẻ không được điều trị kịp thời, thậm chí biến chứng trở nặng hơn, phải điều trị dài ngày, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

BSCKII Dương Văn Linh, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết thêm: Chỉ một triệu chứng sốt có thể là của rất nhiều bệnh thường gặp khác nhau, có thể là sốt do virus, sốt do vi khuẩn, sốt phát ban, sởi, tay chân miệng, hoặc sốt xuất huyết…

Ví dụ như sốt virus thì có thể không cần điều trị kháng sinh. Do đó tùy theo từng trường hợp cụ thể, việc có cần thiết sử dụng kháng sinh và kháng viêm hay không, cần có sự thăm khám, chỉ định trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa.

Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám, làm các xét nghiệm nếu cần thiết, để được chẩn đoán và có phác đồ điều trị hiệu quả nhất; Tránh việc lạm dụng kháng sinh rất dễ để lại những hậu quả hết sức nặng nề như kháng kháng sinh hoặc suy tuyến thượng thận do dùng corticoid trong thời gian dài.

Phụ huynh đưa trẻ đi khám - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khuyến cáo các biện pháp phòng dịch bệnh mùa thu - đông:

- Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo như: Sởi - Rubella; Cúm; Viêm mũi, viêm phổi, viêm tai giữa do phế cầu;...

- Giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ khi đi xe máy, khi ra ngoài trời; cho trẻ mặc ấm, giữ ấm bàn chân, bàn tay, đầu, ngực, cổ;

- Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, tiêu chảy, bệnh hô hấp,…;

- Ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Uống nước ấm, tránh ăn hoặc uống nước lấy trực tiếp từ tủ lạnh;

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ chơi của trẻ, vệ sinh gia đình;

- Tăng cường vận động, luyện tập thể thao.

- Khi có các dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm, bệnh đường hô hấp cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc không đáng có xảy ra với trẻ.