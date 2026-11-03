Cách để ngăn SmartTV thu thập dữ liệu cá nhân khổng lồ

ACR ghi nhận nội dung bạn xem, kể cả qua thiết bị HDMI, để phục vụ quảng cáo và có thể chia sẻ dữ liệu. Đây là cách tắt tính năng theo dõi trên nhiều dòng TV.

Các điều khoản dịch vụ trên TV thông minh thay đổi liên tục. Mỗi mỗi lần bạn được yêu cầu chấp nhận hàng loạt thỏa thuận mới vượt quá những gì cần thiết để TV hoạt động.

Rất có thể, trong lần cập nhật gần nhất, bạn đang tự nguyện cho phép TV thông minh của mình mặc định bật các tính năng theo dõi đó. "Kẻ gián điệp” trong nhà bạn có tên là Nhận diện Nội dung Tự động (Automated Content Recognition - ACR).

Automated Content Recognition - ACR có trên mọi SmartTV luôn theo dõi người dùng.

ACR - Kẻ gián điệp trên các Smart TV

ACR là công nghệ nhận diện những gì bạn đang xem trên TV, áp dụng cho cả nguồn hình ảnh lẫn âm thanh. Công nghệ này không chỉ hoạt động với các ứng dụng tích hợp mà còn với bất kỳ thiết bị nào kết nối qua cổng HDMI, như Amazon Fire Stick hoặc máy chơi game.

Ngay cả khi bạn hoàn toàn ngoại tuyến, chỉ kết nối đầu đĩa DVD cũ với TV, các nhà sản xuất vẫn có thể thu thập dữ liệu đó. Các công ty sử dụng ACR để tìm hiểu sở thích của bạn, sau đó sử dụng thông tin này để quảng cáo hoặc gợi ý nội dung phù hợp.

Không chỉ những gì bạn nghe, xem trên SmartTV, tất cả thiết bị ngoại vi kết nối với nó cũng được ACR theo dõi.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc đề xuất những gì bạn có thể thích xem, các nhà sản xuất còn bán dữ liệu này cho các công ty khác để họ sử dụng các chiêu trò khai thác người dùng. Đó giống như một kẻ theo dõi hợp tác với những kẻ theo dõi khác họ biết rõ về bạn và dụ dỗ bạn bằng sức hấp dẫn của chủ nghĩa tiêu dùng.

Nếu bạn nghĩ như vậy đã tệ, kênh Gamers Nexus từng đăng tải một video vào tháng 9 điều tra về vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền riêng tư trên TV thông minh LG.

SmartTV của LG với micro luôn bật và lắng nghe, ngay cả khi màn hình đã tắt. TV cũng lưu trữ dữ liệu ghi âm ngay cả khi đã ngắt kết nối hoàn toàn với Internet. Thật đáng sợ.

Ngăn TV thông minh thu thập dữ liệu của bạn

Một số nhà sản xuất đã khéo léo đổi tên ACR thành những cái tên khác và thường giấu cài đặt này sâu trong các menu. Tuy nhiên, lời khuyên chung là hãy kiểm tra kỹ toàn bộ phần cài đặt của TV.

Bắt đầu với trường hợp “rùng rợn” nhất, hãng LG. Hãng gọi công nghệ ACR của mình là Live Plus, bạn có thể tìm thấy cài đặt này bằng cách vào Cài đặt > Chung > Hệ thống > Cài đặt nâng cao.

Hãy tắt Live Plus cũng như Live Promotion, tùy vào mẫu TV, bạn cũng có thể tắt các mục Gợi ý nội dung, Quảng bá màn hình chờ và Giới hạn theo dõi quảng cáo.

Hãy tìm hiểu cách tắt ACR cho riêng từng mẫu SmartTV của bạn.

Đối với Amazon Fire TV, ítt nhất, hãng gọi đúng tên cài đặt này là Automated Content Recognition, dù phần lớn người dùng có thể không hiểu ý nghĩa thực sự.

Để tắt, hãy vào Cài đặt > Tùy chọn > Cài đặt quyền riêng tư. Tại đây, bạn có thể tắt không chỉ ACR mà còn cả Dữ liệu sử dụng thiết bị, Thu thập dữ liệu ứng dụng và dữ liệu OTA, cũng như Quảng cáo dựa trên sở thích. Hoặc tắt bất kỳ mục nào có dấu hiệu theo dõi bạn.

Với Samsung, hãy vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Chung & Quyền riêng tư > Điều khoản & Quyền riêng tư. Tại đây, bạn nên tắt Dịch vụ thông tin xem và Quảng cáo dựa trên sở thích. Nếu dùng TV Samsung đời cũ, bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong mục Hỗ trợ > Điều khoản & Chính sách.

Sony đặt tên ACR là Samba Interactive TV, một cái tên mỹ miều cho cùng một chức năng theo dõi. Bạn sẽ tìm thấy trong Cài đặt > Cài đặt ban đầu hoặc Tất cả cài đặt.

Tivi TCL (Chạy Google TV/Android TV), ban nhấn nút Cài đặt nhanh trên điều khiển > chọn Tất cả cài đặt (Tất cả cài đặt). Đi đến mục Privacy (Quyền riêng tư) > chọn Thỏa thuận người dùng (Thỏa thuận người dùng).

Ngoài ra, cần tìm điều khoản liên quan đến các điều khoản và điều kiện dịch vụ thông minh của TCL hoặc dịch vụ thu thập thông tin và bỏ tích/tắt hộp kiểm tra.

Tivi Xiaomi tại Việt Nam chủ yếu chạy hệ điều hành Android TV / Google TV hoặc một số bản nội địa chạy giao diện PatchWall. Với giao diện Google TV / Android TV (Phổ biến nhất): Vào Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư). Chọn mục Usage & Diagnostics (Sử dụng và chẩn đoán) > Gạt tắt (Off). Quay lại menu Quyền riêng tư, chọn Ads (Quảng cáo) > Chọn Delete advertising ID (Xóa ID quảng cáo) để cắt đuôi theo dõi hành vi từ Google.

Với hệ thống PatchWall (Dòng xách tay hoặc nội địa): Vào Settings (Cài đặt) > Account & Privacy (Tài khoản & Quyền riêng tư). Tìm mục Recommendation Services (Dịch vụ gợi ý) hoặc Personalized Ads > Chọn Tắt (Disable).

Tivi Toshiba chạy Google TV: Làm tương tự như Xiaomi: Vào Cài đặt > Quyền riêng tư > Tắt Sử dụng & Chẩn đoán và tắt Cá nhân hóa quảng cáo.

Nếu chạy hệ điều hành VIDAA (Hệ điều hành riêng của Toshiba): Nhấn nút Settings trên điều khiển > chọn System (Hệ thống). Tìm mục Application Settings (Cài đặt ứng dụng) hoặc Privacy (Quyền riêng tư). Tìm điều khoản Viewing Data (Dữ liệu xem) hoặc ACR / Automatic Content Recognition > Bỏ chọn/Tắt tính năng này.

Tivi Casper tại thị trường Việt Nam phần lớn sử dụng hệ điều hành nền tảng Android TV/Google TV nguyên bản, do đó cơ chế thu thập dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ của Google.

Mở Cài đặt (Biểu tượng bánh răng) > chọn Quyền riêng tư (Privacy) hoặc Tùy chọn thiết bị > Quyền riêng tư. Chọn Sử dụng và chẩn đoán (Usage & Diagnostics) > Nhấn Tắt (Off). Vào mục Quảng cáo (Ads) > Bật tính năng Giới hạn theo dõi quảng cáo hoặc chọn Xóa ID quảng cáo để tivi không ghi lại thói quen xem phim, mở ứng dụng của bạn.