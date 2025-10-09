Các chiến sĩ hóa 'thần đèn' giúp di dời nhà dân ở vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 30/9, Công an xã biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) cùng lực lượng quân đội di dời 7 căn nhà của người dân vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Pứt đến nơi an toàn.

Trong sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND xã Hùng Sơn về tập hợp lực lượng tại chỗ di dời nhà 7 hộ dân tại mặt bằng khu dân cư thôn Pứt có nguy cơ sạt lở cao sau bão số 10, Công an xã Hùng Sơn đã phối hợp với Quân sự xã, Đồn Biên phòng Gari, lực lượng an ninh cơ sở đồng bộ triển khai nhiệm vụ.

Video: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Số căn nhà người dân được di dời lần này là nhà gỗ, lợp mái tôn. Công tác di dời 7 căn nhà và tài sản của các hộ dân bắt đầu từ 7h15 và đến 11h30 cùng ngày thì hoàn thành.

Dịp này, chỉ huy Công an xã Hùng Sơn đã thăm, động viên và trao quà tặng các hộ dân được di dời nhà về vị trí mới.