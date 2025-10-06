Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Các bộ, ngành và 14 địa phương chủ động, quyết liệt ứng phó với bão số 11

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành và 14 địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai biện pháp ứng phó, phòng chống bão.

Theo Minh Vũ/ Tạp chí Công dân& Khuyến học
Thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do bão lũ vừa qua. Ảnh: VGP
Thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do bão lũ vừa qua. Ảnh: VGP

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia mới có Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 - gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội; cùng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Công điện nêu: Để chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão, tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 về chủ động ứng phó với bão số 11.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (chủ quan cho rằng bão sẽ suy yếu tương tự như cơn bão số 9 vừa qua).

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, khu vực ven biển, nhất là hoạt động du lịch trên vịnh Bắc Bộ. Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các nhà yếu ở khu vực có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo.

Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn (nhất là các tàu thuyền hiện còn đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ).

Quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm ở những khu vực trọng điểm dự báo có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt.

Khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

congdankhuyenhoc.vn
Link bài gốc Copy link
https://congdankhuyenhoc.vn/cac-bo-nganh-va-14-dia-phuong-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-ung-pho-voi-bao-so-11-179251005231921537.htm
#ứng phó bão số 11 #bảo vệ người dân trước bão #ứng phó thiên tai Việt Nam #công tác phòng chống bão #quản lý tàu thuyền #đảm bảo an toàn khu vực ven biển

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 11 Matmo đi vào đất liền suy yếu nhanh, gây ra mưa lớn nhiều khu vực

Hiện bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/10), bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió giật cấp 6–7.

596.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội cho học sinh học online tránh bão số 11 Matmo

Trước diễn biến của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm an toàn.

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội họp với các sở, ngành và xã, phường để bàn phương án ứng phó bão số 11.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, theo dự báo, từ ngày 6/10, Thành phố có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi lượng mưa trên 150 mm. Mực nước tại các sông, hồ đang ở mức cao, trong khi nhiều khu vực đã ngấm nước lâu ngày, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đáng chú ý, toàn thành phố hiện còn hơn 2.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của bão số 10 trước đó.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 11 Matmo mạnh lên, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng


Dự báo từ đêm nay đến ngày 7/10, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương.

Lúc 12h trưa nay (5/10), tâm bão số 11 Matmo áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 310km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo cuối chiều nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu để vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vào 22h tối nay, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh bão vẫn duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới