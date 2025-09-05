Hà Nội

Cả xóm hợp sức cứu bé trai rơi từ lan can tầng 2 ở Hà Nội

Một clip lan truyền trên MXH khiến nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh bé trai 2 tuổi rơi từ mái tôn tầng 2 xuống, may mắn được hàng xóm đỡ kịp.

Trường Hân t/h

Theo hình ảnh camera, khoảng 6 người lớn tập trung dưới sân, sẵn sàng chờ đón cháu bé trong tình huống nguy cấp. Một người đàn ông và một phụ nữ giữ vị trí trung tâm, đứng vững để đỡ bé. Khoảng 40 giây sau, bé trai rơi xuống và được ôm trọn vào lòng, thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong tích tắc.

Khoảnh khắc 2 người hàng xóm đỡ cháu trai rơi từ trên tầng xuống khiến nhiều người thót tim. Nguồn: MXH

Sự việc xảy ra vào sáng 1/9 tại xã Quốc Oai (Hà Nội). Anh T. – chú ruột cháu bé, đồng thời là người đăng tải đoạn video – chia sẻ: “Khi xem lại cảnh quay từ camera, tôi thực sự hoảng hốt. Bình thường cửa ban công luôn khóa chặt, nhưng hôm đó mẹ cháu mở ra phơi quần áo. Không ngờ cháu lại nhanh nhẹn chui ra và trèo lên mái tôn. Khi mái tôn vỡ, cháu chỉ còn biết bám vào thanh ngang”.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm nhanh chóng chạy sang hỗ trợ. Trong tình huống khẩn cấp, một người đàn ông đã đứng đúng vị trí và đỡ được bé khi rơi xuống. “Nhiều người thắc mắc sao không dùng chăn hay đệm, nhưng lúc đó quá gấp gáp, không ai kịp chuẩn bị, nên phản ứng của mọi người như vậy là tốt nhất”, anh T. nói thêm.

May mắn, bé trai không bị thương, sức khỏe ổn định. Gia đình sau đó đã che chắn lại cửa ban công để phòng ngừa rủi ro. Anh T. cho biết, hai vợ chồng hàng xóm là người trực tiếp cứu cháu bé, và gia đình đã sang tận nơi để bày tỏ lòng biết ơn.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến, phần lớn đều thở phào khi em nhỏ được an toàn, đồng thời khen ngợi sự dũng cảm và nhanh trí của hàng xóm trong giây phút sinh tử.

