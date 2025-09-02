Ca sĩ Thu Thủy đẹp như búp bê bên chồng kém tuổi

Hà Nội

Giải trí

Nữ ca sĩ Thu Thủy khoe vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp khi sánh đôi cùng Kin Nguyễn tại sự kiện.

Thu Cúc (tổng hợp)
Xuất hiện tại sự kiện, ca sĩ Thu Thủy nắm tay không rời Kin Nguyễn. Ảnh: FB Thu Thủy.
Cặp đôi thường xuyên sánh bước bên nhau trong các chương trình kể từ khi kết hôn. Ảnh: FB Thu Thủy.
Sau 2 lần sinh nở, Thu Thủy vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Ảnh: FB Thu Thủy.
Sở hữu làn da trắng sứ, mịn màng, mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ xinh, nữ ca sĩ được nhiều người khen ngợi đẹp như búp bê. Ảnh: FB Thu Thủy.
Thu Thủy chuộng phong cách gợi cảm, ngọt ngào ở tuổi 41. Ảnh: FB Thu Thủy.
Cựu thành viên nhóm Mây Trắng chia sẻ trên Znews rằng bí quyết giữ gìn sắc vóc của cô là duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: FB Thu Thủy.
"Và quan trọng nhất là giấc ngủ, tôi luôn cố gắng ngủ trước 11h", Thu Thủy chia sẻ trên Người Lao Động. Ảnh: FB Thu Thủy.
Kể từ khi sinh con gái thứ hai, sức khỏe của Thu Thủy giảm sút khá nhiều. Ảnh: FB Thu Thủy.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn có chồng đồng hành và giúp đỡ. Ảnh: FB Thu Thủy.
Kin Nguyễn thức đêm chăm con, tắm cho con, trở thành tài xế riêng đưa đón Thu Thủy đi làm. Ảnh: FB Thu Thủy.
Con gái Thu Thủy càng lớn càng xinh xắn. Nữ ca sĩ cho biết, ái nữ là bản sao nhí của cô. Ảnh: FB Thu Thủy.
Cách đây không lâu, Thu Thủy gây chú ý khi cho biết, hình ảnh cô quảng cáo cho một dịch vụ cách đây 4 năm bị một trang fanpage cắt ghép, sử dụng không xin phép. Ảnh: FB Thu Thủy.
