Sống Khỏe

Ca bệnh đầu tiên Việt Nam nội soi phế quản thực hiện sinh thiết lõi

Việc triển khai thành công kỹ thuật EBUS-IFB mở ra hướng đi mới, ứng dụng rộng rãi kỹ thuật trong chẩn đoá, điều trị các bệnh lý phổi – trung thất tại Việt Nam.

TS.BS. Phạm Văn Luận

Nội soi phế quản siêu âm (EBUS) cũng như chọc hút xuyên thành phế quản dưới hướng dẫn của Nội soi phế quản siêu âm (EBUS-TBNA) đến nay không còn là một chủ đề quá mới mẻ đối với các bác sĩ Hô hấp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ thuật khác nhau thông EBUS đòi hỏi cần tiến hành bởi các bác sĩ đã được đào tạo bài bản và thành thạo thủ thuật.

Ngày 4/10/2025, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp phối hợp cùng Trung tâm Y học Việt – Nhật và Khoa Quốc tế đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp khi lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật sinh thiết lõi dưới hướng dẫn của nội soi phế quản siêu âm - EBUS-IFB (Endobronchial Ultrasound - Internordal Forceps Biopsy) cho một bệnh nhân có hạch bất thường tại vùng rốn phổi, trung thất.

sinh-thiet-loi-1.jpg
Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp đang tiến hành nội soi EBUS cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kỹ thuật EBUS-IFB là một cải tiến mới của nội soi phế quản siêu âm (EBUS), so với kỹ thuật EBUS-TBNA truyền thống chỉ tiến hành chọc hút và lấy được bệnh phẩm dạng tế bào, EBUS-IFB giúp lấy được mảnh mô, nguyên vẹn hơn về cấu trúc, từ đó tăng khả năng chẩn đoán mô bệnh học, miễn dịch học và sinh học phân tử, đặc biệt có ý nghĩa trong các bệnh lý ác tính như ung thư phổi.

EBUS-IFB đã thực sự là một bước đột phá trong sinh thiết tổn thương trung thất và rốn phổi, thay thế cho nội soi trung thất truyền thống.

Kỹ thuật EBUS-IFB được thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản và sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên Khoa Nội Hô hấp cùng các cơ quan đơn vị liên quan, thể hiện trình độ chuyên môn và tinh thần tiên phong của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung và của Khoa Nội Hô hấp nói riêng trong việc chiếm lĩnh các đỉnh cao của y học.

sinh-thiet-loi.jpg
Các bác sĩ đang tiến hành EBUS-IFB cho bệnh nhân và hình ảnh kim sinh thiết trong hạch bạch huyết được quan sát trên hình ảnh siêu âm - Ảnh BVCC

Đồng thời, với ca bệnh đầu tiên này đánh dấu bước phát triển mới của kỹ thuật nội soi Hô hấp Việt Nam như đánh giá của chuyên gia Nhật Bản. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của Khoa Nội Hô hấp, của bệnh viện, mà còn mở ra hướng đi mới, tạo tiền đề cho việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật EBUS-IFB trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phổi – trung thất tại Việt Nam.

Việc triển khai thành công kỹ thuật EBUS-IFB đã khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực nội soi phế quản can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Trong thời gian tới, Khoa Nội Hô hấp định hướng tiếp tục phát triển các kỹ thuật nội soi tiên tiến nhằm mang lại chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.

TS.BS. Phạm Văn Luận (Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

