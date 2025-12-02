Hà Nội

'Bướm vũ trụ' lọt ống kính thiên văn, đẹp mê mẩn

Giải mã

'Bướm vũ trụ' lọt ống kính thiên văn, đẹp mê mẩn

Kính thiên văn Gemini South ở Chile đã chụp được bức ảnh một “con bướm vũ trụ” tuyệt đẹp. Đó là một tinh vân lưỡng cực cách Trái đất hơn 2.000 năm ánh sáng.

Tâm Anh (theo Sci.news)
Bức ảnh “con bướm vũ trụ” tuyệt đẹp được kính thiên văn Gemini South chụp vào tháng trước. Hình ảnh tinh vân hình con bướm còn được gọi là NGC 6302, Bug Nebula hay Caldwell 69. Ảnh: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / J. Miller &amp; M. Rodriguez, International Gemini Observatory &amp; NSF’s NOIRLab / T.A. Rector, University of Alaska Anchorage &amp; NSF’s NOIRLab / M. Zamani, NSF’s NOIRLab.
Theo các nhà thiên văn học, hình ảnh tinh vân hình con bướm hiện lên duyên dáng và hùng vĩ. NGC 6302 là một tinh vân nằm cách Trái đất 2.417 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Yết. Ảnh: ESA/Webb, NASA &amp; CSA, M. Matsuura, J. Kastner, K. Noll, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Hirano, J. Kastner, M. Zamani (ESA/Webb).
Ở trung tâm của tinh vân NGC 6302 là một sao lùn trắng đã trút bỏ lớp khí bên ngoài từ rất lâu. Ảnh: International Gemini Observatory/AURA/M. Paredes.
Tinh vân NGC 6302 có hình thái cực kỳ phức tạp, lưỡng cực, có khí kích thích rất cao, khối lượng phân tử cao và bụi silicat kết tinh. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Kwon O Chul.
Lượng khí đó tạo thành “đôi cánh” giống con bướm đang xòe cánh và nhiệt lượng của nó khiến phần khí trở nên phát sáng rực rỡ. Ảnh: O. Castillo/ESO.
Các ngôi sao vốn là vật thể cường độ cao và sự ra đời của chúng khiến nhiều người tò mò. Chúng hình thành từ các điểm đông đặc giữa những đám mây phân tử, lúc khí và bụi sụp đổ và quay tròn dưới lực hấp dẫn của chính các ngôi sao mới "chào đời". Ảnh: NASA, ESA, CSA, and STScI.
Điều này sẽ tạo thành một "xoáy nước" dữ dội - nơi vật chất xung quanh được hút vào đĩa bồi tụ của tiền sao, giúp ngôi sao có đủ vật liệu để lớn dần. Ảnh: NASA, ESA, CSA, and STScI, J. DePasquale (STScI), CC BY-ND.
Khi tiền sao lớn lên, nó bắt đầu tạo ra gió sao mạnh. Không những vậy, vật chất rơi vào tiền sao bắt đầu tương tác với từ trường của chính mình cũng như thổi vào không gian những tia plasma cực mạnh. Đó chính là cách "con bướm" xuất hiện trong vũ trụ. Ảnh: noirlab.edu.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Sci.news)
#Cấu trúc phức tạp của tinh vân #Hiện tượng khí và bụi trong vũ trụ #Tác động của gió sao và từ trường #con bướm vũ trụ

