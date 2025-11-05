Hà Nội

Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ rơi xuống đâu khi kết thúc năm 2030?

Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ rơi xuống đâu khi kết thúc năm 2030?

Sau khi ngừng hoạt động cuối năm 2030, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ rơi xuống "nghĩa địa tàu vũ trụ" Mũi Nemo trên biển Thái Bình Dương.

Ngày 2/11, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kỷ niệm năm thứ 25 có người ở liên tục. Đây là nơi ghi dấu một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại và đắt đỏ nhất trong lịch sử nhân loại. Ảnh: NASA.
NASA và các đối tác quốc tế đã lên kế hoạch để trạm ISS ngừng hoạt động vào cuối năm 2030 bằng cách sử dụng một phiên bản cải tiến từ khoang chở hàng Dragon của SpaceX để đưa nó xuống một vùng biển không người ở. Ảnh: NASA.
Địa điểm mà trạm ISS sẽ rơi xuống ở khu vực ngoài khơi Thái Bình Dương có tên Mũi Nemo. Được ví như "nghĩa địa tàu vũ trụ", Mũi Nemo là vùng biển được đặt theo tên thuyền trưởng tàu ngầm nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của Jules Verne năm 1871. Ảnh: NASA.
Theo quan chức của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, Mũi Nemo có tọa độ 48°52,6′ vĩ Nam và 123°23,6 kinh Tây, nằm giữa đảo Ducie thuộc quần đảo Pitcairn ở phía bắc, đảo Motu Nui thuộc quần đảo Easter ở phía đông bắc và đảo Maher tại Nam Cực ở phía nam. Ảnh: Wikimedia Commons.
Vị trí xa xôi đó lý giải tại sao Mũi Nemo là lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà hoạch định sứ mệnh, những người đã bỏ lại hàng trăm tàu vũ trụ lớn trong thập kỷ qua. Ảnh: kallerna/Wikimedia Commons.
Do Mũi Nemo không có đất liền xung quanh, khả năng mảnh vỡ rơi xuống, bốc cháy có thể gây thương tích cho con người, phá hủy nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng, gần như bằng không. Ảnh: NOAA.
Một số bộ phận của trạm ISS có khả năng vẫn tồn tại sau quá trình hồi quyển. Các kỹ sư của NASA dự đoán quá trình tan vỡ của trạm ISS sẽ diễn ra lần lượt theo 3 đợt: mảng pin mặt trời và bộ tản nhiệt tách ra đầu tiên; tiếp theo là các module nguyên vẹn và bộ khung rơi ra; cuối cùng module và khung giàn vỡ thành nhiều mảnh. Ảnh: Hopeful in NJ/Flickr.
Khi mảnh vỡ tiếp tục rơi qua khí quyển, lớp vỏ ngoài của module sẽ tan chảy, phần cứng bên trong lộ ra, nóng lên nhanh chóng và chảy theo. Hầu hết phần cứng của trạm ISS sẽ bốc cháy hoặc bay hơi do nhiệt độ cực hạn, trong khi vài bộ phận đặc hơn hoặc chịu nhiệt tốt như các đoạn khung sẽ rơi xuống Mũi Nemo. Ảnh: Google Earth.
Phân tích trên dựa vào quá trình hồi quyển của những tàu vũ trụ lớn khác như trạm Mir của Liên Xô và Skylab của NASA. Nga đã điều khiển trạm Mir hồi quyển có kiểm soát gần Mũi Nemo vào tháng 3/2021. Ảnh: Free Public Domain Illustrations by rawpixel/Wikimedia Commons.
Trong khi đó, NASA đã cố gắng để trạm Skylab rơi xuống Ấn Độ Dương vào tháng 7/1979 nhưng không thành công. Những mảnh vỡ cháy sém của trạm rơi xuống Tây Australia và thị trấn Esperance yêu cầu NASA trả khoản tiền phạt 400 USD vì xả rác. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space)
#Trạm Vũ trụ Quốc tế #trạm ISS #Mũi Nemo

