Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ rơi xuống đâu khi kết thúc năm 2030?

Sau khi ngừng hoạt động cuối năm 2030, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ rơi xuống "nghĩa địa tàu vũ trụ" Mũi Nemo trên biển Thái Bình Dương.
Giữa nắng gió miền Trung, Vĩnh Hy vẫn giữ trọn nét nguyên sơ cùng 7 điểm trải nghiệm độc đáo khiến du khách say lòng ngay lần đầu ghé.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/11, Cự Giải gặp may mắn trong sự nghiệp, nên dốc sức phấn đầu. Bảo Bình nên tiết kiệm, tránh rơi vào tình huống xấu.
Mới đây, mối quan hệ giữa Fatima Bosch - đại diện Mexico ở Miss Universe 2025 và ông Nawat Itsaragrisil trở nên căng thẳng.
Giữa nắng gió miền Trung, Vĩnh Hy vẫn giữ trọn nét nguyên sơ cùng 7 điểm trải nghiệm độc đáo khiến du khách say lòng ngay lần đầu ghé.
Rakhigarhi là một trong những di chỉ lớn nhất của nền văn minh lưu vực sông Ấn, hé lộ những bí ẩn về xã hội đô thị phát triển cách đây hơn 4.000 năm.
Khi mực nước sông khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
Sau 6 năm nổi đình đám tại một show truyền hình, ngoại hình hiện tại của Ngân Thảo có sự thay đổi lớn, thậm chí khiến nhiều người khó lòng nhận ra.
Loạt ảnh diện áo dài Việt check-in giữa khung cảnh trời Tây của 'nàng thơ' Meichan tạo nên nét đối lập thú vị, thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Jessica Lane 'thăng hạng' nhan sắc sau khi đăng quang Miss Earth 2024. Tối ngày 5/11, mỹ nhân Australia sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
Ngôi nhà của của gia đình ca sĩ Khánh Phương tọa lạc tại phường Sài Gòn (TP HCM), rộng 400m2, gồm 6 tầng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.
Trong không khí sôi sục của Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 tại Trung Quốc, nhan sắc và phong thái nữ MC Candice đã trở thành tâm điểm.
Mới đây, Toyota đã giới thiệu mẫu bán tải concept chạy bằng pin nhiên liệu hydro mới mang tên Tacoma H2 Overlander hoàn toàn mới.
Các đội tấn công bằng xe mô tô của Nga tấn công vào Pokrovsk đã gây lo sợ cho quân phòng thủ Ukraine tại thành phố này.
Đỗ Hà và Viết Vương ghi lại những khoảnh khắc tình tứ ở Thụy Sĩ. Hương Giang được khen diện mạo chỉn chu trong những ngày thi đầu tiên ở Miss Universe.
Kho lúa Măng Đen điểm check-in mới giữa đại ngàn Kon Tum, nơi du khách trải nghiệm văn hóa Xơ Đăng và khung cảnh yên bình, mộc mạc.
Tiết Lập Đông 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của vận khí. Ba con giáp này bước vào chu kỳ vàng: quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đổ về như nước.
Báo cáo tài chính từ Microsoft vô tình hé lộ bức tranh tài chính thật của OpenAI: khoản lỗ quý lên tới 12 tỷ USD, đẩy Sam Altman vào tâm bão áp lực.
Trận Naissus là một trong những chiến thắng quyết định của Đế quốc La Mã, góp phần chặn đứng làn sóng xâm lược từ người Goth vào thế kỷ 3.
Ít ai biết đằng sau cuộc thanh lọc tri thức dưới thời Tần Thủy Hoàng là những toan tính quyền lực, làm thay đổi diện mạo văn hóa Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ.
Vào đầu tháng 10, Thảo Cầm Viên ghi nhận một cá thể chim hồng hạc con đầu tiên chào đời sau gần 20 năm mang từ nước ngoài về nuôi dưỡng.
Các chuyên gia bảo mật cảnh báo 12 ứng dụng Android chứa mã độc VajraSpy có thể ghi âm lén và đánh cắp dữ liệu người dùng mà không hề hay biết.