Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rác vũ trụ không được dọn, con người sẽ đối mặt với nguy cơ gì?

Giải mã

Rác vũ trụ không được dọn, con người sẽ đối mặt với nguy cơ gì?

Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), rác không gian hay còn gọi rác vũ trụ đang dần trở thành một hiểm họa đối với toàn bộ hoạt động trong quỹ đạo Trái đất.

Tâm Anh (theo Space, Livescience)
Rác vũ trụ là những vật thể nhân tạo không còn sử dụng tồn tại ngoài vũ trụ, bao gồm những thiết bị được phóng lên hoặc bỏ lại. Ví dụ như tên lửa đẩy, các vệ tinh không còn hoạt động, thậm chí những vật dụng cá nhân mà phi hành gia vô tình đánh rơi như găng tay, máy quay hay xẻng trộn. Ảnh: Alamy.
Rác vũ trụ là những vật thể nhân tạo không còn sử dụng tồn tại ngoài vũ trụ, bao gồm những thiết bị được phóng lên hoặc bỏ lại. Ví dụ như tên lửa đẩy, các vệ tinh không còn hoạt động, thậm chí những vật dụng cá nhân mà phi hành gia vô tình đánh rơi như găng tay, máy quay hay xẻng trộn. Ảnh: Alamy.
Theo ESA, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 40.000 vật thể được giám sát trên quỹ đạo Trái đất. Trong đó, chỉ khoảng 11.000 là vệ tinh còn hoạt động. Ảnh: ESA.
Theo ESA, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 40.000 vật thể được giám sát trên quỹ đạo Trái đất. Trong đó, chỉ khoảng 11.000 là vệ tinh còn hoạt động. Ảnh: ESA.
Phần còn lại chủ yếu là rác vũ trụ, bao gồm 54.000 vật thể lớn hơn 10 cm, 1,2 triệu mảnh có kích thước từ 1 - 10 cm. Các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến việc 130 triệu mảnh vụn nhỏ từ 1 mm đến 1 cm đang bay quanh Trái đất với vận tốc cực lớn. Ảnh: news.mit.edu.
Phần còn lại chủ yếu là rác vũ trụ, bao gồm 54.000 vật thể lớn hơn 10 cm, 1,2 triệu mảnh có kích thước từ 1 - 10 cm. Các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến việc 130 triệu mảnh vụn nhỏ từ 1 mm đến 1 cm đang bay quanh Trái đất với vận tốc cực lớn. Ảnh: news.mit.edu.
Dù có kích thước rất nhỏ nhưng các mảnh vỡ này có thể gây hư hại nghiêm trọng cho các vệ tinh, thậm chí là những công trình quan trọng như Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoặc Kính viễn vọng Hubble. Ảnh: University of Warwick/Mark Garlick.
Dù có kích thước rất nhỏ nhưng các mảnh vỡ này có thể gây hư hại nghiêm trọng cho các vệ tinh, thậm chí là những công trình quan trọng như Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoặc Kính viễn vọng Hubble. Ảnh: University of Warwick/Mark Garlick.
ESA cảnh báo về hiện tượng "chuỗi Kessler" xảy ra khi một vụ va chạm tạo ra nhiều mảnh vỡ hơn, dẫn đến các va chạm tiếp theo và hình thành một phản ứng dây chuyền ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: NASA/JSC/Orbital Debris Program Office.
ESA cảnh báo về hiện tượng "chuỗi Kessler" xảy ra khi một vụ va chạm tạo ra nhiều mảnh vỡ hơn, dẫn đến các va chạm tiếp theo và hình thành một phản ứng dây chuyền ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: NASA/JSC/Orbital Debris Program Office.
"Với hàng loạt vệ tinh, tầng tên lửa và mảnh vỡ bị bỏ lại sau mỗi lần phóng, không gian quanh hành tinh chúng ta đang bị bao phủ bởi một lượng lớn vật thể không còn sử dụng, có nguy cơ gây ra các va chạm nguy hiểm", ESA cảnh báo. Ảnh: Getty Images.
"Với hàng loạt vệ tinh, tầng tên lửa và mảnh vỡ bị bỏ lại sau mỗi lần phóng, không gian quanh hành tinh chúng ta đang bị bao phủ bởi một lượng lớn vật thể không còn sử dụng, có nguy cơ gây ra các va chạm nguy hiểm", ESA cảnh báo. Ảnh: Getty Images.
Rác vũ trụ cũng trở thành hiểm họa đối với toàn bộ hoạt động trong quỹ đạo Trái đất. Trong đó, chúng có thể làm tổn hại đến tầng điện ly hoặc từ quyển, còn được gọi là môi trường plasma của hành tinh xanh. Ảnh: NASA Orbital Debris Program Office.
Rác vũ trụ cũng trở thành hiểm họa đối với toàn bộ hoạt động trong quỹ đạo Trái đất. Trong đó, chúng có thể làm tổn hại đến tầng điện ly hoặc từ quyển, còn được gọi là môi trường plasma của hành tinh xanh. Ảnh: NASA Orbital Debris Program Office.
Khi lơ lửng trong không gian, rác vũ trụ có thể đâm vào những vệ tinh đang hoạt động gây thiệt hại lớn, thậm chí khiến chúng ngừng hoạt động. Ảnh: NASA.
Khi lơ lửng trong không gian, rác vũ trụ có thể đâm vào những vệ tinh đang hoạt động gây thiệt hại lớn, thậm chí khiến chúng ngừng hoạt động. Ảnh: NASA.
Tiếp đến, rác vũ trụ có thể rơi trở lại Trái đất gây nguy hiểm cho con người và các loài động thực vật. Trong đó, vào năm 1997, một phụ nữ bị thương khi một mảnh kim loại từ trên trời rơi trúng vai. Ảnh: Shutterstock.
Tiếp đến, rác vũ trụ có thể rơi trở lại Trái đất gây nguy hiểm cho con người và các loài động thực vật. Trong đó, vào năm 1997, một phụ nữ bị thương khi một mảnh kim loại từ trên trời rơi trúng vai. Ảnh: Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space, Livescience)
#rác vũ trụ #vũ trụ #rác không gian

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT