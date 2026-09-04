Bùng nổ du lịch và sự kiện quốc tế: "Đòn bẩy" cho BĐS dòng tiền Đà Nẵng

Với hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút của một "thành phố đáng đến", mở ra dư địa lớn cho bất động sản dòng tiền. Ảnh: Ánh Dương.

Đà Nẵng - điểm đến “5 có” của châu lục

Nếu chọn một danh xưng khác để gọi tên Đà Nẵng bên cạnh “TP đáng đến - đáng sống” thì với giới đầu tư, nơi này có thể được gọi là thành phố “5 có”: có thiên nhiên ưu đãi, có hạ tầng du lịch - dịch vụ đồng bộ, có chiến lược phát triển bài bản, có chuỗi lễ hội - sự kiện quốc tế hàng đầu và có sự đầu tư cực mạnh từ các tập đoàn lớn.

Sự cộng hưởng này là lực đẩy giúp thành phố sông Hàn liên tục bứt tốc về kinh tế du lịch và cả BĐS. Nhưng đây cũng là áp lực buộc điểm đến phải liên tục nâng cấp chính mình để xứng tầm với nền tảng sẵn có. Và Top 100 thành phố tốt nhất châu Á năm 2025 đã và đang bắt tay thực hiện điều này.

Chiến lược xúc tiến du lịch quốc tế của Đà Nẵng đang mở rộng đồng thời trên nhiều thị trường trọng điểm. Tại Trung Quốc, thành phố bắt tay nền tảng Xiaohongshu nhằm tiếp cận nhóm khách nghỉ dưỡng chi tiêu cao. Với Nhật Bản, sau chương trình xúc tiến tại Tokyo, Đà Nẵng tiếp tục góp mặt tại Triển lãm Tabihaku Umeda (Osaka), kết nối hàng nghìn đối tác lữ hành vùng Kansai. Tại Hàn Quốc, chuỗi hoạt động quảng bá tại Seoul, Daegu, Busan được đẩy mạnh đón đầu mùa cao điểm Chuseok. Song song, hệ sinh thái số Danang FantastiCity liên tục lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp và chưa bao giờ hết hấp dẫn.

Các lễ hội đình đám như DIFF mang về lượng lớn khách du lịch, tạo nguồn cầu khổng lồ cho thị trường căn hộ cho thuê. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh đó, không ít sự kiện lớn đã chọn Đà thành là bến đỗ. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành trải nghiệm “trending” bậc nhất của TP mỗi dịp hè về. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng “rợp trời” tên tuổi đình đám của làng giải trí. Hay giải Pickleball World Cup được giới mộ điệu quan tâm… Riêng năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức gần 150 lễ hội lớn nhỏ, khẳng định vị thế ứng viên sáng giá, cạnh tranh với Bangkok, Seoul, Singapore hay Hong Kong cho hạng mục “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2026” của World Travel Awards.

Cùng lúc, Đà Nẵng xác lập vị thế ở phân khúc cao cấp như du lịch MICE, golf và du lịch cưới - nhóm khách đòi hỏi lưu trú dài ngày và dịch vụ hạng sang. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu lượt tìm kiếm du lịch hè 2026 tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu đón gần 93.000 lượt khách MICE trong năm nay, tăng 12% so với 2025. Với lượng khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7% so với cùng kỳ, bức tranh du lịch - dịch vụ Đà Nẵng đang ngày càng nhiều mảng màu tươi sáng, mở ra dư địa khai thác ổn định cho các ngành dịch vụ và cả BĐS dòng tiền.

Tọa độ không có “phiên bản thay thế” ven sông Hàn

Giữa bối cảnh khởi sắc của kinh tế du lịch Đà thành, tại quần thể đô thị cao cấp soi bóng bên sông Hàn Sun Symphony Residence, Sun Group đã chính thức giới thiệu Symphony 5 - tòa tháp cuối cùng còn lại trên quỹ đất thương mại - dịch vụ mặt đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà). Dự án sở hữu vị trí độc bản khi ôm trọn tầm nhìn sông Hàn, cầu Rồng và trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, tòa tháp cũng nằm trọn trong khu dân cư, dịch vụ sầm uất bậc nhất Đà thành, từ đây có thể dễ dàng tiếp cận hầu hết các địa điểm du lịch, vui chơi đặc trưng của thành phố chỉ trong vòng 15 phút. Bởi vậy, sau khi các tòa tháp S1, S2, S3 được bàn giao tới cư dân trong tháng 5/2026 và chỉ 1 tháng sau đã bắt đầu được cấp sổ đỏ, Symphony 5 với hơn 1.200 căn hộ được ví như “nốt nhạc thăng hoa” trong bản giao hưởng sống bên dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng.

Cộng đồng cư dân tinh hoa “sống như nghỉ dưỡng” tại tháp Symphony 5 với hệ tiện ích nội khu đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Không quá khi nói như vậy, bởi Symphony 5 vừa kế thừa trọn vẹn các lợi thế về tiện ích của quần thể, sức sống của cộng đồng dư dân đang dần được lấp đầy tại các tòa tháp đã hoàn thiện, vừa “bỏ túi” đầy đủ ưu thế của BĐS dòng tiền và độ khan hiếm của quỹ đất ven sông Hàn.

​Xét về bài toán kinh tế, Symphony 5 được tính toán tỉ mỉ để trở thành BĐS tạo dòng tiền đều đặn. Đa phần giỏ hàng của tòa tháp tập trung vào dòng căn hộ studio và 1 phòng ngủ - loại hình ưu việt về thanh khoản, có vốn đầu tư hợp lý chỉ từ 1,8 tỷ đồng giúp hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và tối ưu hóa hiệu suất cho thuê, từ khai thác dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho du khách hoặc dài ngày cho các chuyên gia, giới tinh anh đô thị.

Tầm nhìn “5 trong 1” và được nâng cấp theo cao độ: từ nhịp sống cảng cá Thọ Quang, mảng xanh bán đảo Sơn Trà, cho đến toàn cảnh biển Mỹ Khê và bức tranh ánh sáng lung linh của sông Hàn. Tất cả đủ khiến Symphony 5 trở thành lựa chọn ưu tiên của các khách thuê đang kiếm tìm một tọa độ “nịnh mắt”, cộng hưởng với hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp gồm công viên thể thao 10.000m² do EGO thiết kế, công viên ven sông, công viên trung tâm và bến du thuyền, bể bơi vô cực thưởng trọn sông Hàn, phòng gym, spa cao cấp, kids club…

Thực tế, hiệu quả tạo dòng tiền đều đặn của các căn hộ thuộc quần thể năng động, đa tiện ích đã được chứng thực ngay tại các dự án Sun Group đầu tư ven sông Hàn. Điển hình là căn hộ Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence cách đó không xa hiện đạt mức giá thuê 18 triệu đồng/tháng cho căn hộ studio và 42 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ, nhiều phòng luôn trong tình trạng kín chỗ suốt vài tháng. Do đó, với Symphony 5, số lượng khách quốc tế bao gồm cả nhóm chuyên gia lẫn khách chi tiêu cao ngày một “khủng”, cũng đồng nghĩa với tỷ suất lợi nhuận cho thuê lưu trú cùng giá trị căn hộ được neo cao.

Có thể nói, đây là cơ hội gần như cuối cùng để cư dân tinh hoa đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng và sở hữu một ngôi nhà mơ ước ở vị trí “ai cũng khao khát” bên sông Hàn huyền thoại.