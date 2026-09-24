"Vũ khí bí mật" đưa Phú Quốc vươn lên tâm điểm MICE mới của châu Á

Một hội nghị có thể kết thúc khi đại biểu rời khán phòng. Nhưng tại Nam đảo Phú Quốc, chương trình có thể tiếp nối bằng tiệc tối bên biển, những màn trình diễn trên mặt nước và pháo hoa.

Mới đây, trong bài viết lý giải vì sao Phú Quốc đang được chú ý như một điểm đến MICE mới của châu Á, Travel + Leisure nhận định Thị trấn Hoàng Hôn ở Nam đảo có thể vận hành như một không gian tổ chức sự kiện ngoài trời. Tạp chí hình dung một lịch trình mà hội nghị buổi sáng nối tiếp bằng trải nghiệm trên đảo, tiệc gala hướng biển và các show diễn buổi tối.

Những sân khấu kỳ công, hoành tráng bên biển như Kiss of the Sea tạo lợi thế khác biệt cho du lịch MICE Phú Quốc

Góc nhìn ấy chạm vào một câu hỏi quan trọng với các nhà tổ chức MICE: sau khi bảo đảm phòng họp, lưu trú và hậu cần, điểm đến còn mang lại điều gì để hàng trăm, hàng nghìn người cùng nhớ về chuyến đi? Với Phú Quốc, câu trả lời đang dần hiện rõ ở những sân khấu giữa biển. Show diễn không chỉ lấp đầy khoảng thời gian sau hội nghị, mà có thể trở thành cao trào của cả chương trình khen thưởng, gặp gỡ đối tác hay vinh danh doanh nghiệp.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, Kiss of the Sea (Nụ hôn của Biển Cả) đưa khán giả đến một sân khấu ngoài trời trên mặt biển, nơi trình diễn trực tiếp kết hợp với hiệu ứng nước, ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa. Công trình được kỷ lục Guinness ghi nhận là Nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới, với 5.108 chỗ ngồi. Quy mô ấy đặc biệt phù hợp với các đoàn MICE lớn: hàng nghìn người có thể cùng thưởng thức một màn trình diễn, chia sẻ một khoảnh khắc chung để khép lại ngày hội nghị hoặc chương trình vinh danh.

Cũng tại Nam đảo, Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) mang đến một sắc thái khác với Jetski, Flyboard, âm nhạc và pháo hoa trên mặt nước gần Cầu Hôn. Một trong những vị trí thưởng thức show đẹp nhất là Sun Bavaria GastroPub: từ bàn tiệc, khách có thể nhìn thẳng ra sân khấu trên biển. Nhà hàng được Guinness World Records công nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới, rộng 6.825,22 m² và có sức chứa 5.000 khách. Sự kết hợp giữa không gian tiệc quy mô lớn và tầm nhìn ra show mở ra một lựa chọn đáng chú ý cho các đêm gala, chương trình khen thưởng và đoàn khách doanh nghiệp.

Sức hút ấy dự kiến được làm mới vào tháng 11/2026, khi Symphony of the Sea ra mắt mùa thứ ba. Theo kế hoạch, lượng pháo hoa sẽ tăng gấp ba so với mùa trước; phần trình diễn được thiết kế với sự tham gia của hai đội vô địch Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 và 2026, lần lượt đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Cùng dịp này, Sun Bavaria GastroPub dự kiến nâng cấp không gian phục vụ và mở rộng buffet lên gần 100 món. Với các đoàn MICE quay lại Phú Quốc, đây là lý do để một đêm tiệc quen thuộc có thể mang đến trải nghiệm mới qua từng mùa.

Show diễn Symphony of the Sea không ngừng được đổi mới tạo nên sức hút cho Thị trấn Hoàng Hôn

Việc nâng cấp show diễn cũng là chi tiết Travel + Leisure nhấn mạnh khi nói về sức hút của Thị trấn Hoàng Hôn: sản phẩm biểu diễn tiếp tục được đầu tư và làm mới, thay vì giữ nguyên qua từng mùa. Với thị trường MICE, điều đó đặc biệt có ý nghĩa. Nhiều doanh nghiệp tổ chức hội nghị, chương trình khen thưởng hoặc gặp gỡ đối tác theo chu kỳ hằng năm; một điểm đến muốn đón họ trở lại cần có trải nghiệm mới cho lần tiếp theo.

Không dừng ở đó, để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và xa hơn, Nam đảo Phú Quốc cũng đang phát triển nhiều dự án hạ tầng lớn có thể phục vụ các show diễn, sự kiện lớn quốc tế.

Trong đó phải kể đến dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với phòng đại tiệc (ballroom) không cột rộng tới 11.050 m², đủ sức chứa 10.000 người, bổ sung thêm không gian tiệc tối kết hợp biểu diễn 2.000 chỗ cùng trung tâm báo chí quốc tế phục vụ từ 3.000 đến 4.000 phóng viên.

Ngay bên cạnh, dự án Nhà biểu diễn đa năng APEC với 4.030 chỗ ngồi - vượt qua quy mô khoảng 3.400 chỗ của Nhà hát Dolby lừng danh tại Hollywood - sở hữu sân khấu rộng 30 mét chuyên biệt cho các buổi hòa nhạc, liên hoan phim và sự kiện doanh nghiệp lớn. Sự kết hợp giữa trung tâm hội nghị, nhà hát, các chương trình đêm tại Sunset Town cùng tiện ích giải trí Hòn Thơm tạo thành một quần thể giải trí phân bổ trải dài khắp Nam Phú Quốc.

Các khu nghỉ dưỡng, không gian hội họp, địa điểm tổ chức tiệc và hoạt động giải trí nằm trong cùng khu vực giúp hành trình MICE của đoàn thuận tiện. Ảnh: Sun Signature Gallery

Tuy vậy, show diễn chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi được đặt trong một hành trình thuận tiện cho cả đoàn. Tại Nam đảo Phú Quốc, các khu nghỉ dưỡng, không gian hội họp, địa điểm tổ chức tiệc và hoạt động giải trí nằm trong cùng khu vực. Một đoàn khách có thể họp tại Sun Signature Gallery hoặc Sun Tropical Ballroom, dành thời gian trải nghiệm Hòn Thơm, rồi trở về Thị trấn Hoàng Hôn cho các show diễn buổi tối. Những lựa chọn lưu trú như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort hay La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton giúp nhà tổ chức thiết kế lịch trình phù hợp với quy mô và tính chất từng đoàn.

Lợi thế của Phú Quốc vì thế nằm ở khả năng kết nối nội dung sự kiện với trải nghiệm điểm đến. Một đêm vinh danh bên biển, một hành trình gắn kết trên Hòn Thơm hay một bữa tối kết thúc bằng pháo hoa đều có thể trở thành phần người tham dự kể lại sau chuyến đi. Đó là điều khó tạo ra nếu hội nghị, gala và hoạt động giải trí chỉ được ghép lại như những hạng mục độc lập.

Hướng phát triển này cũng gặp gỡ tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết 26-NQ/TW về đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khi nghệ thuật biểu diễn được đầu tư thành sản phẩm thường xuyên, gắn với lưu trú, ẩm thực và tổ chức sự kiện, giá trị của nó không dừng ở một tấm vé xem show. Nó góp phần tạo thêm lý do để khách chọn điểm đến, ở lại lâu hơn và quay trở lại.

APEC 2027 sẽ đưa Phú Quốc vào tầm chú ý của những đoàn khách và nhà tổ chức sự kiện quốc tế ở quy mô lớn hơn. Cùng với hạ tầng hội nghị đang được phát triển, các sân khấu giữa biển mang đến cho đảo Ngọc một lợi thế riêng: khả năng biến một chuyến công tác thành trải nghiệm chỉ có thể diễn ra tại Phú Quốc.