Thị trường thiết bị năng lượng đứng trước cơ hội lịch sử

Dòng vốn 136,3 tỷ USD cho nguồn và lưới điện đến năm 2030 đang mở ra cuộc đua mới về công nghệ, thiết bị và năng lực cung ứng.

Điện gió và điện mặt trời kéo theo nhu cầu về thiết bị và giải pháp tích hợp hệ thống. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 - do VEFAC (đơn vị vận hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC) phối hợp cùng dmg events (Dubai) tổ chức - sẽ quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia tại VEC từ 24 - 26/02/2027, mở ra điểm gặp trực tiếp giữa nhu cầu đầu tư trong nước và các nhà cung cấp năng lượng toàn cầu.

Nhu cầu điện thúc đẩy đầu tư nguồn và lưới điện

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước; công suất cực đại của hệ thống đạt 57.537 MW, cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng này đặt thêm sức ép lên tiến độ đầu tư nguồn và lưới điện.

Khối công nghiệp và xây dựng vẫn là nhóm sử dụng điện lớn nhất, cho thấy bảo đảm nguồn điện ổn định có ý nghĩa trực tiếp đối với sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đến năm 2030, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh và tổng công suất nguồn điện đạt 183.291 - 236.363 MW. Cũng trong giai đoạn này, nhu cầu đầu tư cho nguồn điện được xác định ở mức khoảng 118,2 tỷ USD, còn lưới điện truyền tải khoảng 18,1 tỷ USD. Quy mô này làm gia tăng nhu cầu về thiết bị và dịch vụ kỹ thuật ở các khâu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Cũng theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu có 10.000 - 16.300 MW pin lưu trữ vào năm 2030, tăng nhiều lần so với mục tiêu 300 MW trong Quy hoạch điện VIII. Đi kèm với đó là yêu cầu điện mặt trời tập trung kết hợp pin lưu trữ với quy mô tối thiểu bằng 10% công suất và khả năng tích điện trong 2 giờ. Sự thay đổi này ngay lập tức làm gia tăng nhu cầu về hệ thống chuyển đổi điện, quản lý năng lượng, điều khiển, an toàn và dịch vụ tích hợp.

Ở phía lưới điện, giai đoạn 2025 - 2030, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII cũng xác định khối lượng xây mới gồm 12.944 km đường dây 500 kV và 15.307 km đường dây 220 kV. Đây là dư địa đáng kể cho thị trường thiết bị trạm, hệ thống bảo vệ và điều khiển, thiết kế kỹ thuật, thi công, số hóa vận hành và bảo trì.

Tốc độ đầu tư lưới điện cũng đang được đẩy nhanh khi trong 7 tháng đầu năm nay, EVN và các đơn vị khởi công 98 công trình, đóng điện 100 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ giao hàng và yêu cầu vận hành vì vậy trở thành những tiêu chí quan trọng đối với nhà cung cấp.

Song song với đó, an ninh năng lượng trong nước còn chịu tác động mật thiết từ biến động chuỗi cung ứng quốc tế. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lưu ý rằng khoảng 27% lượng LNG nhập khẩu của châu Á phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz - điểm nghẽn tiềm ẩn nhiều rủi ro địa chính trị. Do đó, việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, mở rộng lưu trữ và nâng cấp lưới điện chính là lời giải cốt lõi giúp hệ thống năng lượng Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu.

Vận tải LNG là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng châu Á. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, mục tiêu hình thành 2 trung tâm công nghiệp - dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng vào năm 2030 đòi hỏi sự hợp lực của toàn bộ hệ sinh thái. Vì thế, nhu cầu tìm kiếm công nghệ chuẩn xác và đối tác cung ứng uy tín của các chủ đầu tư đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ở tầm chiến lược, Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế và kết nối năng lượng trong ASEAN. Định hướng này tạo thêm cơ sở để Việt Nam vừa mở rộng năng lực cung ứng trong nước, vừa từng bước nâng vai trò trong hệ sinh thái năng lượng khu vực.

GEEC 2027: Điểm gặp giữa nhu cầu đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu

Để giải quyết bài toán kết nối giữa dòng vốn đầu tư trong nước với chuỗi cung ứng toàn cầu, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC) ra đời như một điểm hẹn mang tính bước ngoặt. Sự kiện do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - đơn vị vận hành VEC) hợp tác cùng dmg events (Dubai) - thành viên Tập đoàn Daily Mail & General Trust (Anh) - tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại VEC.

Nền tảng cho sự kiện được thiết lập từ tháng 11/2025, khi VEC và dmg events ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại một trong những sự kiện năng lượng có ảnh hưởng lớn trên thế giới là ADIPEC ở Abu Dhabi. GEEC là sáng kiến đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác, đồng thời được xem là bước khởi đầu của chiến lược dài hạn nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới năng lượng quốc tế.

ADIPEC hiện được xem là nơi toàn bộ hệ sinh thái năng lượng thế giới gặp nhau: kỳ tổ chức năm 2025 quy tụ hơn 239.000 lượt khách từ 172 quốc gia, 2.250 doanh nghiệp và hơn 1.800 diễn giả. Mang kinh nghiệm đó về Việt Nam, GEEC được định hướng trở thành cửa ngõ để cộng đồng năng lượng quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời là điểm đến không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp công nghệ và thiết bị muốn tham gia chu kỳ đầu tư năng lượng mới của đất nước.

Với quy mô mục tiêu lên tới 80.000 m², GEEC 2027 dự kiến quy tụ hơn 800 doanh nghiệp trưng bày, thu hút trên 30.000 lượt khách tham quan, hơn 450 diễn giả và 1.000 đại biểu cấp cao trong và ngoài nước.

Hội nghị - hội thảo là phần quan trọng của GEEC 2027 (Ảnh minh họa: dmg events)

Khác với các triển lãm thương mại đơn thuần, GEEC bao quát trọn vẹn chuỗi giá trị ngành năng lượng, từ nguồn năng lượng truyền thống đến năng lượng tái tạo, công nghệ mới và các giải pháp phục vụ chuyển dịch năng lượng. GEEC cũng kết hợp hoạt động trưng bày với hội nghị, kết nối doanh nghiệp và trao đổi chuyên môn. Tại đây, chủ đầu tư có thể tìm hiểu công nghệ và đánh giá nhà cung cấp, trong khi doanh nghiệp trưng bày có thể gặp các đối tác có nhu cầu đầu tư, mua sắm hoặc triển khai dự án.

Điểm nhấn của GEEC 2027 là khả năng quy tụ toàn bộ hệ sinh thái năng lượng Việt Nam. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty chủ lực của ngành năng lượng Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực điện lực, dầu khí, LNG, than - khoáng sản, năng lượng tái tạo, truyền tải, logistics năng lượng và công nghệ. Sự hiện diện đồng thời của những doanh nghiệp nòng cốt đang giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia sẽ tạo nên bức tranh toàn diện về hệ sinh thái năng lượng Việt Nam tại một địa điểm duy nhất.

Ở chiều quốc tế, thông qua mạng lưới toàn cầu của dmg events với danh mục hơn 115 sự kiện trên thế giới, GEEC không chỉ là điểm kết nối của thị trường trong nước mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các tập đoàn năng lượng, nhà phát triển dự án, quỹ đầu tư và nhà cung cấp công nghệ hàng đầu từ Trung Đông, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Thời điểm tổ chức cũng khiến GEEC 2027 trở thành cơ hội khó bỏ lỡ. Giai đoạn 2026 - 2030 là lúc nhiều dự án điện khí LNG, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hạ tầng liên quan đồng loạt bước vào triển khai.

Trong buổi làm việc vào ngày 28/7/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện và hoan nghênh hợp tác giữa VEFAC và dmg events trong việc tổ chức các triển lãm, hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh sự hợp tác này mở ra cơ hội để Việt Nam kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư hàng đầu thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam mong muốn đẩy nhanh việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phát triển ngành công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Trước đó một ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Christopher Hudson, Chủ tịch Toàn cầu của dmg events - tập đoàn có hơn 20 năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện và triển lãm quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng. Hai cuộc làm việc cấp cao liên tiếp cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ không chỉ dành cho một kỳ triển lãm, mà còn hướng tới sự hiện diện lâu dài của một mạng lưới tổ chức sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) tiếp Chủ tịch Toàn cầu dmg events Christopher Hudson. (Ảnh: baoquocte.vn)

Thông điệp từ cuộc làm việc cũng cho thấy năng lượng đang được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam. Nhu cầu điện không chỉ đến từ sản xuất, kinh doanh mà còn gia tăng cùng sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, định hướng xây dựng hệ thống năng lượng đa dạng, hiện đại và bền vững đang mở rộng dư địa cho các nguồn vốn, công nghệ tiên tiến và mô hình hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẵn sàng phối hợp giới thiệu tới các đối tác quốc tế quy hoạch phát triển ngành năng lượng và các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường thông tin, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện do dmg events tổ chức, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác. Các giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, thị thực cho chuyên gia, nhà đầu tư và thông quan hàng hóa phục vụ triển lãm cũng sẽ được nghiên cứu theo quy định.

Đây là nền tảng quan trọng để GEEC 2027 vượt ra ngoài khuôn khổ một triển lãm, trở thành nơi hội tụ của toàn bộ hệ sinh thái năng lượng Việt Nam và quốc tế - nơi các định hướng chính sách, dự án đầu tư, dòng vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng và đối tác chiến lược gặp nhau. Từ điểm gặp ấy, Việt Nam có thêm cơ sở để nâng tầm vị thế như một điểm đến của các sự kiện năng lượng toàn cầu, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kết nối năng lượng mới của Đông Nam Á.

Với hạ tầng hiện đại của VEC kết hợp cùng mạng lưới đối tác toàn cầu của dmg events, GEEC 2027 hứa hẹn sẽ là “cú hích” mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ đỉnh cao, rút ngắn thời gian tìm kiếm đối tác và nắm bắt cơ hội vàng trong làn sóng đầu tư năng lượng 136,3 tỷ USD. Việt Nam đang bước vào chu kỳ đầu tư năng lượng lớn nhất từ trước đến nay và GEEC 2027 sẽ là cánh cửa để doanh nghiệp tham gia vào hành trình định hình tương lai năng lượng của khu vực.

Tìm hiểu thêm và đăng ký tham dự hoặc trưng bày tại:

https://www.globalenergyvietnam.com/ hoặc liên hệ 0969599900