Khám phá nhịp sống nghỉ dưỡng tại đô thị “1001 tiện ích” ở Nam Hà Nội

Ngày 28/8/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó tiêu điểm là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện. Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc tái thiết không gian mang tính lịch sử, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế - văn hóa và định hình diện mạo thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, để Hồ Tây trở thành “trái tim” kinh tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại cho các sự kiện trọng đại của Hà Nội.