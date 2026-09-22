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Doanh nghiệp

Khám phá nhịp sống nghỉ dưỡng tại đô thị “1001 tiện ích” ở Nam Hà Nội

Ở Sun Urban City, “lịch trình” một ngày có thể sáng dạo trục đại lộ lễ hội, chiều xuống chơi Sun World Ha Nam... tối về nhà ngồi xem nhạc nước, ngắm pháo hoa.

PV

Không khói bụi, không tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng cần chen chúc giữa dòng người để tìm chỗ vui chơi. Ở Sun Urban City, “lịch trình” một ngày có thể rất ngẫu hứng: sáng dạo trục đại lộ lễ hội, chiều xuống chơi Sun World Ha Nam, công viên Thể thao, tối về nhà ngồi chill xem nhạc nước, ngắm pháo hoa. Sống ngoài nội thành, hóa ra vẫn có thể vui đủ 24 giờ.

#SUNGROUP #Sun Urban City #Sun World Ha Nam

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