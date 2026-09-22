Khám phá nhịp sống nghỉ dưỡng tại đô thị “1001 tiện ích” ở Nam Hà Nội

Không khói bụi, không tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng cần chen chúc giữa dòng người để tìm chỗ vui chơi. Ở Sun Urban City, “lịch trình” một ngày có thể rất ngẫu hứng: sáng dạo trục đại lộ lễ hội, chiều xuống chơi Sun World Ha Nam, công viên Thể thao, tối về nhà ngồi chill xem nhạc nước, ngắm pháo hoa. Sống ngoài nội thành, hóa ra vẫn có thể vui đủ 24 giờ.
Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc
Ngày 1/9/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức khai trương đường bay thẳng Kuala Lumpur - Phú Quốc với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.
Đây là đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc đầu tiên được khai thác bởi một hãng hàng không full-service, mở thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện giữa Malaysia và Phú Quốc.
Kết nối full-service đầu tiên giữa Kuala Lumpur và Phú Quốc
Sun Group đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây
Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Ngày 28/8/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó tiêu điểm là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện. Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc tái thiết không gian mang tính lịch sử, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế - văn hóa và định hình diện mạo thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, để Hồ Tây trở thành “trái tim” kinh tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại cho các sự kiện trọng đại của Hà Nội.
Nam Hà Nội có thêm trung tâm thương mại, sân bay quốc tế, tăng lợi thế cho Sun Urban City
Hạ tầng đô thị liên tục được hoàn thiện như quy hoạch cảng hàng không quốc tế,trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các đại đô thị quy mô lớn.
Hạ tầng giao thông bứt tốc, thương mại - dịch vụ đón đà phát triển
Cửa ngõ Nam Thủ đô đang chứng kiến một vòng xoáy phát triển mới khi hạ tầng giao thông liên tục được nâng cấp, kéo theo sự xuất hiện của những công trình thương mại - dịch vụ quy mô lớn.
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