Điều gì tạo nên diện mạo thời trang của Evo Grand Premia, Evo Grand Limited?

Thiết kế chỉn chu, bảng màu thời trang cùng nhiều chi tiết hoàn thiện tạo dấu ấn riêng cho Evo Grand Premia và Evo Grand Limited.

Hai phiên bản đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày với cốp rộng, hộc đồ phía trước, khả năng lắp thêm pin để mở rộng quãng đường di chuyển và mức giá sau ưu đãi từ 24,9 triệu đồng.

Thiết kế sang trọng, bảng màu đa dạng

Ngày 21/9, VinFast ra mắt Evo Grand thế hệ mới gồm ba phiên bản Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Trong đó, hai phiên bản Evo Grand Premia và Evo Grand Limited được chú ý bởi thiết kế sang trọng, mang tới “làn gió mới” cho phân khúc xe máy phổ thông.

Điểm nhấn ở chính diện là dải trang trí bắt đầu từ logo chữ V và kéo xuống mặt nạ. Cụm ca-lăng lấy cảm hứng từ siêu xe có viền dạng vòm, bên trong là các nan dọc mạ chrome. Những đường trang trí này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người sử dụng.

Phần yếm phía trong được thiết kế với nửa trên tiệp với màu xe; nửa dưới sử dụng màu đen. Ấn tượng thị giác bởi vậy không dừng ở lớp vỏ bên ngoài mà hiện diện cả ở góc nhìn của người lái.

Đây là điểm mà chị Minh Thư, 28 tuổi, làm thiết kế tại Hà Nội, đánh giá cao. Chị đang cân nhắc một chiếc xe điện để đi làm và gặp khách hàng. Điều chị quan tâm là xe có màu sắc hợp với phong cách cá nhân và ngoại hình đủ chỉn chu để sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Evo Grand Premia có ba màu Đen bóng, Nâu Titan, Xanh Olive; Evo Grand Limited có hai màu Trắng sữa và Xanh cẩm thạch. Đối với chị Thư, đây đều là những màu sắc sang trọng và phù hợp xu hướng hiện nay, mang tới cho người dùng nhiều lựa chọn thể hiện phong cách cá nhân.

Yên êm, vành bền, thuận tiện khi sử dụng

Không chỉ đẹp, hai phiên bản này còn được điểm cộng về tính thực dụng. Trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, yên xe được bọc da co giãn hai chiều. Chất liệu này cho phép bề mặt ôm sát khung yên, hạn chế nhăn và mang lại cảm giác mềm mại khi sử dụng. Màu yên khác biệt bổ sung thêm một điểm nhấn.

Hai phiên bản cùng sử dụng vành nhôm trọng lượng nhẹ, có độ bền và khả năng chống ăn mòn cao. Tay dắt phía sau bằng nhôm thuận tiện cho thao tác dắt, dựng và xoay trở xe. Đây là chi tiết vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa tăng độ tiện lợi cho người dùng.

Đáng chú ý, ngoại hình thời trang của Evo Grand Premia và Evo Grand Limited đi cùng khả năng đáp ứng lịch di chuyển hằng ngày. Cả hai có cốp 35 lít, hộc trước đóng mở khép kín với cổng USB Type-A và USB Type-C.

Người cần mở rộng phạm vi sử dụng có thể lắp thêm pin rời bên cạnh pin 2,4 kWh cố định dưới sàn. Khi sử dụng hai pin, xe có quãng đường di chuyển lên tới 262 km sau một lần sạc đầy – đủ cho cả những hành trình trong phố và chuyến đi dài. Chuẩn chống nước IP67 cùng khả năng đi qua đoạn ngập sâu 0,5 m trong 30 phút cũng là những dữ kiện đáng quan tâm khi sử dụng xe trong đô thị.

“Quanh khu nhà tôi cứ mưa là nước dềnh lên, đi lại hơi bất tiện. Dùng xe điện VinFast thì đỡ lo lắng hơn khi phải đi qua các đoạn đường này”, chị Thư nhận xét.

Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, Evo Grand Limited giá 29,9 triệu đồng, pin thứ hai có giá 5 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng theo chính sách “Vì tương lai xanh” lần 2, đưa giá xe về còn từ 24,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn quãng đường di chuyển.