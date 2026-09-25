Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đại bệnh viện đa khoa quốc tế được đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát” cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ. Cùng với hệ sinh thái xanh lên tới 930 ha, Vinmec Cần Giờ đang góp phần định hình vị thế một điểm đến chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế và nghỉ dưỡng dưỡng lành mang đẳng cấp quốc tế cho Vinhomes Green Paradise nói riêng và cả khu vực phía Nam nói chung.

“Người khổng lồ” y tế nước Mỹ đồng kiến tạo Vinmec Cần Giờ từ “vạch xuất phát”

Ra đời năm 1921 tại Mỹ, Cleveland Clinic là hệ thống y khoa hàn lâm phi lợi nhuận danh tiếng toàn cầu với mạng lưới 23 bệnh viện, hơn 300 cơ sở ngoại trú và hơn 83.000 nhân viên y tế. Không chỉ tiên phong trong nhiều bước ngoặt lịch sử, như phẫu thuật bắc cầu động mạch vành hay ca ghép mặt đầu tiên tại Mỹ, Cleveland Clinic còn xác lập kỷ lục 30 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 nước Mỹ về chuyên khoa tim mạch, theo U.S. News & World Report. Bởi thế, việc “gã khổng lồ” này bắt tay cùng Vinmec để đồng kiến tạo bệnh viện Vinmec Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise được xem là một bước đi hiếm thấy.

Giá trị hợp tác giữa Vingroup và Cleveland Clinic tại Cần Giờ vượt xa việc chuyển giao thương hiệu thông thường. Vinmec Cần Giờ là dự án đầu tiên tại Việt Nam được hệ thống y tế số 1 nước Mỹ tham gia phát triển ngay từ nền móng đầu tiên. Sự đồng hành này được thấm sâu trong từng chi tiết cấu trúc: từ quy hoạch tổng thể không gian khám chữa bệnh, thiết kế hệ thống vận hành đến đào tạo chuyên môn và chuẩn hóa chất lượng lâm sàng khắt khe nhằm hướng tới chứng nhận JCI.

Vinmec Cần Giờ kết nối năng lực y khoa hàng đầu thế giới với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngay trong môi trường cư trú tại Vinhomes Green Paradise.

Sức nặng chuyên môn của dự án còn nằm ở việc Vinmec Cần Giờ sẽ ngay lập tức gia nhập mạng lưới chọn lọc toàn cầu Cleveland Clinic Connected. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ trang thiết bị tối tân, tập trung xây dựng hai chuyên khoa mũi nhọn Tim mạch và Ung bướu thành các Trung tâm Xuất sắc vận hành theo mô hình đa chuyên khoa. Đồng thời, cơ sở cũng phát triển chuyên sâu về Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao, Y học tái tạo và Hồi sức cấp cứu - đều là những lĩnh vực tối quan trọng và có nhiều tiềm năng hiện nay.

Đặc biệt, Vinmec Cần Giờ tiên phong đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng Y học trường thọ, đưa các thành tựu về sinh học lão hóa vào thực hành lâm sàng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp dự phòng và kéo dài số năm sống khỏe mạnh.

Thông qua mạng lưới toàn cầu của Cleveland Clinic, các bác sĩ Vinmec có thể hội chẩn trực tiếp với các giáo sư đầu ngành tại Mỹ cho những ca bệnh phức tạp. Người bệnh được điều trị bằng phác đồ quốc tế chuẩn xác ngay trong nước mà không phải hao tổn thời gian, thể lực và quá nhiều chi phí cho các chuyến bay vượt nửa vòng Trái Đất.

Đội ngũ y bác sĩ Vinmec được tiếp cận tri thức và đào tạo theo chuẩn lâm sàng của Cleveland Clinic, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Hạ tầng sống an tâm cho cư dân, điểm đến du lịch y tế mới của thế giới

Ở góc độ đời sống, sự hiện diện của một cơ sở y tế chuẩn Mỹ quy mô 500 giường trên diện tích 7,4 ha với công suất phục vụ 500.000 lượt khám mỗi năm mang lại “tấm hộ chiếu an tâm” tuyệt đối cho cư dân.

Các bệnh lý tim mạch hay đột quỵ luôn là cuộc chạy đua từng phút. Việc sống ngay cạnh một bệnh viện quốc tế với thế mạnh tuyệt đối trong lĩnh vực này giúp cư dân nắm trọn “thời gian vàng” cấp cứu, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tắc nghẽn giao thông khi phải di chuyển vào trung tâm.

Chuỗi chăm sóc khép kín từ y học dự phòng, tầm soát sớm đến can thiệp chuyên sâu và phục hồi chức năng giúp mọi thế hệ được bảo vệ trọn vẹn: con trẻ lớn lên khỏe mạnh, cha mẹ an tâm làm việc và ông bà được theo dõi sức khỏe tuổi già chu đáo.

Không chỉ phục vụ cư dân nội khu, Vinmec Cần Giờ còn được định vị trở thành một mắt xích chiến lược mở rộng năng lực du lịch y tế của TP HCM và khu vực. Nằm trong lòng siêu đô thị biển được bao bọc bởi 75.000 ha rừng sinh quyển Cần Giờ, Thái Bình Dương và biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 800 ha, bệnh viện sở hữu điều kiện sinh thái lý tưởng để người bệnh phục hồi thể chất sau các đợt trị liệu phức tạp.

Sự kết hợp giữa y học chuyên sâu chuẩn Mỹ với quần thể an dưỡng Vin New Horizon 47 ha, các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp cùng tuyến giao thông siêu tốc tạo lý do thuyết phục để thu hút và giữ chân dòng khách quốc tế, chuyên gia và kiều bào lưu trú, nghỉ dưỡng, điều trị dài ngày.

Địa thế tựa rừng, hướng biển tạo nền tảng sinh thái đặc trưng cho mô hình sống khỏe tại Vinhomes Green Paradise.

Tại Vinhomes Green Paradise, y tế không còn là một tiện ích bổ sung đặt cạnh khu nhà ở, mà đã trở thành “hạ tầng niềm tin” cốt lõi. Khi năng lực y khoa hàng đầu nước Mỹ hòa quyện cùng môi trường sinh thái nguyên bản, nơi đây xác lập một chuẩn sống khỏe mới, nơi con người không chỉ tận hưởng sự xa hoa từ tiện ích và trải nghiệm, mà còn được bảo bọc trọn đời bằng những thành tựu y học tiến bộ nhất thế giới.