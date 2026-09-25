Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Đón sóng bất động sản Nam trung tâm Đà Nẵng, dự án nào lọt tầm ngắm?

Nam trung tâm Đà Nẵng đang dần trở thành cực phát triển mới khi hạ tầng liên tục hoàn thiện, dân cư đông đúc, hoạt động thương mại - dịch vụ gia tăng.

PV

Trong dòng chảy ấy, những dự án vừa hưởng lợi từ hạ tầng và cảnh quan khu vực, vừa nằm trong lõi các khu đô thị đa tiện ích, được kỳ vọng trở thành “tọa độ vàng” đón lớp cư dân mới và mở ra dư địa tăng trưởng cho bất động sản.

1kdt-nam-hoa-xuan-2.jpg
Nam trung tâm Đà Nẵng được định vị là cực tăng trưởng mới của “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Ảnh: Ánh Dương.

Từ những đô thị “sáng đèn”…

Một đô thị chỉ thực sự có sức sống khi những căn nhà sáng đèn, đường phố đông người qua lại, cửa hàng, cửa hiệu đông khách mỗi ngày và một cộng đồng cư dân thực sự thành hình. Với bất động sản, đây cũng là yếu tố quan trọng để phân định một “đô thị trên quy hoạch” và một “đô thị sống”.

Nam trung tâm Đà Nẵng là ví dụ tiêu biểu. Tại đây, diện mạo đô thị ngày càng rõ nét hơn khi Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới sau quá trình sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7/2025. Nam trung tâm trở thành khu vực bản lề, đón dòng chảy phát triển của thời đại. Đặc biệt là khu vực phường Hòa Xuân – Ngũ Hành Sơn, quá trình mở rộng không gian đô thị được đẩy mạnh bởi hàng loạt công trình giao thông quan trọng như Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân vừa khởi công hồi tháng 8, cầu Đồng Nò 2 được khánh thành, thông xe qua sông Cổ Cò…, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố.

Sức hút của Nam trung tâm Đà Nẵng còn đến từ chất lượng sống. Đây là khu vực có lợi thế đặc biệt về cảnh quan với hệ thống sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò, tạo nên không gian phát triển rộng lớn so với khu trung tâm cũ, trong khi vẫn thuận tiện tiếp cận bãi biển, sân bay và các điểm đến du lịch nổi tiếng.

2kdt-hoa-xuan-2.jpg
Nam trung tâm Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt về cảnh quan với hệ thống sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò. Ảnh: Ánh Dương.

Tất cả góp phần thu hút dòng cư dân mới đổ về đông đúc hơn, kéo theo nhu cầu tìm kiếm không gian sống đáp ứng trọn vẹn mua sắm, ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ phục vụ đời sống.

Tiêu biểu là khu đô thị Sun Riverpolis với quy mô 482ha tại phường Ngũ Hành Sơn với lợi thế gần sông, cận biển. Đây là mảnh ghép quan trọng của “Thành phố hội nhập Đông Nam Đà Nẵng”, được Tập đoàn Sun Group kiến tạo nhiều năm qua. Không chỉ phát triển nhà ở cho các gia đình trẻ và giới trí thức, hệ sinh thái này còn đang được bổ sung những thành tố quan trọng để hình thành cộng đồng cư dân hoàn chỉnh. Đó là công viên ven sông Hyde Park có quy mô 50ha – lớn bậc nhất miền Trung đã thành hình, hay hệ thống trường phổ thông liên cấp Edison Schools, dự kiến khai giảng năm học đầu tiên vào 2028…

Từ nơi có quỹ đất lớn thành nơi có cư dân, có tiện ích và có nhịp sống, bất động sản Nam trung tâm Đà Nẵng theo đó cũng bước vào chu kỳ phát triển mới, khi giá trị không chỉ được quyết định bởi khoảng cách tới trung tâm mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo lập môi trường sống văn minh, chất lượng sống vượt trội.

Đến tọa độ vàng đón lớp cư dân mới

Sự xuất hiện của các khu đô thị có nền tảng hạ tầng và cộng đồng như Sun Riverpolis đang trở thành tọa độ vàng đón dòng cư dân mới. Trong đó các tổ hợp căn hộ được đầu tư bài bản sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ, giáo dục, giải trí và thương mại.

3fours-tower-kien-truc-f2-f3.jpg
Tháp Mùa Xuân tọa lạc tại vị trí “siêu kết nối”, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố, biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn... Ảnh minh họa: Sun Property.

Tại Sun Riverpolis, FourS Tower là phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển ở khu vực lõi đô thị. Tổ hợp gồm 4 tòa tháp lấy cảm hứng từ 4 mùa, mỗi tòa cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, với shophouse tại tầng 1 và hệ tiện ích tập trung tại tầng 2. Đáng chú ý, tòa F2 - Tháp Mùa Xuân vừa ra mắt mang đến lựa chọn mới cho những người tìm kiếm không gian sống cao tầng giữa khu đô thị ven sông. Thay vì chỉ sở hữu một căn hộ, cư dân tại đây được thụ hưởng hệ sinh thái, nơi cảnh quan, tiện ích và các dịch vụ đô thị cùng tạo nên giá trị sống.

Về kết nối, tòa F2 - FourS Tower nằm tại ngã tư Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng, từ đó tiếp cận các trục giao thông kết nối với trung tâm thành phố, biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế Đà Nẵng và các đô thị lân cận.

Về cảnh quan, Tháp Mùa Xuân hưởng lợi từ công viên Hyde Park và sông Đô Tỏa gần kề. Thiết kế căn hộ có ban công mở ra tầm nhìn khoáng đạt, điều hướng ánh sáng và gió trời. Việc phần lớn căn hộ nằm ở hướng Đông Nam cũng tác động tích cực đến vi khí hậu trong không gian sống, mang lại sự thông thoáng, mát mẻ.

4fours-view-song-cora.jpg
Căn hộ sở hữu ban công mở ra tầm nhìn khoáng đạt, điều hướng ánh sáng và gió trời. Ảnh minh họa: Sun Property.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích nội khu đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân gồm kids club, gym, spa, hồ bơi 4 mùa, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống shophouse khối đế.

Đáng chú ý, FourS Tower không phải mảnh ghép cao tầng duy nhất đang xuất hiện tại Nam trung tâm Đà Nẵng. Khi các dự án nhà ở tiếp tục được bổ sung, cùng với hạ tầng giao thông, trường học, thương mại và không gian công cộng, Nam trung tâm Đà Nẵng ngày càng gia tăng khả năng “tạo thị”, thu hút cư dân và vốn đầu tư.

#FourS Tower #Sun Riverpolis #sungroup

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Sun Group đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây

Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Ngày 28/8/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó tiêu điểm là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện. Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc tái thiết không gian mang tính lịch sử, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế - văn hóa và định hình diện mạo thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, để Hồ Tây trở thành “trái tim” kinh tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại cho các sự kiện trọng đại của Hà Nội.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group tài trợ Thanh Hóa bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 1/9/2026 tại 2 điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Sun Group sẽ tài trợ thời lượng bắn khoảng 15 phút mỗi điểm, từ 21:15 đến 21:30 ngày 1/9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa là đơn vị tiếp nhận, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn tại các địa điểm trình diễn pháo hoa.

Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách, đồng thời làm phong phú thêm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thanh Hóa trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Chiều 2/8/2026, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới.

Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

11.png
Phối cảnh nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới, Phú Quốc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới