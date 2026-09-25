Với số vốn đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia VN hỗ trợ 245 tỷ đồng, trường phổ thông dân tộc nội trú Liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mang tên Petrovietnam-Phong Thổ (xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) là một trong số ít các trường được đưa vào hoạt động đầu tiên trong số 248 trường trong cả nước theo chủ trương đầu tư phát triển giáo dục vùng biên cương của Đảng và Nhà nước.

Ngôi trường Petrovietnam-Phong Thổ, nơi biên cương Tổ quốc

Theo thầy hiệu trưởng Phùng Văn Ơn, người có hơn 20 năm làm nghề dạy học và 5 năm làm Chánh văn phòng huyện Phong Thổ: Trường hiện có 30 lớp với tổng số 1.050 học sinh của 4 xã cũ trước khi nhập thành xã Phong Thổ. Học sinh của trường bao gồm 8 dân tộc, đông nhất là dân tộc Mông, Thái, Dao, Hà Nhì, có em nhà cách trường 45 km, vì vậy, việc các em được ăn nghỉ, học tập tại trường đã làm cho cuộc sống của cả thầy và trò thay đổi căn bản, có thể coi là một cuộc cách mạng về giáo dục.

Cháu Lý Thu Hà, dân tộc Dao là một trong 6 bạn đang học lớp 8 được chọn đến phòng học STEM mới khai trương của trường. Chưa bao giờ được đụng đến máy vi tính và làm quen với công nghệ thông tin, cũng chưa biết STEM là gì, nhưng nhờ sự chỉ bảo, dạy dỗ và tư vấn của các thầy giáo trường Đại học Dầu Khí, cháu đã tiếp cận nhanh với kỹ thuật và công nghệ, đã biết lập trình và in bằng công nghệ 3D.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ lâu đã nổi lên như một ngôi sao sáng, không chỉ là doanh nghiệp đầu tàu về kinh tế mà còn thực hiện 5 an sinh, trong đó có an sinh xã hội, thể hiện rõ nét đẹp văn hóa “Nghĩa tình” của người Petrovietnam với xã hội, cộng đồng, với quê hương, đất nước.

Năm ngoái, Petrovietnam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư cho người dân thôn Kho Vàng (Lào Cai) sau cơn lũ lịch sử. Năm nay Petrovietnam lại tiếp tục hỗ trợ xã Phong Thổ xây dựng ngôi trường mới này và đã hoàn thành với chất lượng tốt với thời gian sớm.

Sau một năm triển khai, mạng lưới STEM INNOVATION PETROVIETNAM đã triển khai được gồm 108 phòng, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố. Với sự đồng hành của PETROVIETNAM trong xây dựng phòng học và trang bị thiết bị, 91/108 phòng STEM INNOVATION PETROVIETNAM đã được đăng ký vào hệ thống FabLab của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ. Kết quả này góp phần nâng tổng số phòng lab đạt chuẩn quốc tế trên cả nước lên 116, đưa Việt Nam là quốc gia có hệ thống FabLab đứng thứ năm thế giới và đứng đầu châu Á.

Bên cạnh công trình trường học khang trang, Petrovietnam đã trao biển tài trợ Phòng học STEM cho nhà trường. Đây là món quà tài trợ bổ sung đầy ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với khoa học-công nghệ hiện đại. Petrovietnam đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư trang thiết bị để sớm đưa phòng học STEM vào vận hành chính thức trong thời gian tới, khẳng định trách nhiệm xã hội, văn hoá Petrovietnam và tấm lòng của người dầu khí.

Đầu tư xây dựng 248 ngôi trường liên cấp dân tộc nội trú thuộc các tỉnh biên giới đất liền, sừng sững khang trang nơi biên cương Tổ quốc là chủ trương và quyết tâm cực kỳ đúng đắn và mang ý nghĩa xã hội và nhân văn giáo dục rất lớn. Nó không chỉ xóa đi khoảng cách giàu nghèo giữa miền xuôi và miền núi, tạo điều kiện giảng dạy và học hành cho hàng ngàn thầy cô bao năm vất vả, bám bản làng xa xôi gieo con chữ nơi biên cương mà còn thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, mở mang tri thức cho con em dân tộc và người dân cả một vùng biên cương chạy dài khắp đất nước…

Chúng tôi may mắn và thực sự xúc động vì đã đặt chân đến đây, được ngồi vào chiếc bàn thơm mùi gỗ mới các em đã ngồi, tận mắt nhìn các em thích thú và lạ lẫm nhìn những cỗ máy, những con rô bốt biết chạy trong phòng STEM, những bữa ăn trưa ngon lành nóng hổi và vui Tết trung thu 2026 giữa ngôi trường mới cùng các em học sinh thân yêu…