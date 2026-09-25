TPBank khẳng định vị thế ngân hàng đối tác hàng đầu của ADB tại Việt Nam

TPBank được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vinh danh là "Leading Partner Bank in Viet Nam" tại Singapore, ghi dấu mốc 5 năm liên tiếp được ADB ghi nhận.

Khẳng định vị thế đối tác hàng đầu của ADB tại Việt Nam

Mới đây, Lễ trao giải Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (TSCFP Awards 2026) lần thứ 12 đã diễn ra tại Singapore, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại diện cấp cao từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới. Tại sự kiện, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chính thức vinh danh TPBank với giải thưởng "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" (Leading Partner Bank in Viet Nam).

TPBank nhận giải thưởng "Leading Partner Bank in Viet Nam" từ ADB tại Singapore

Kết quả này được ADB đánh giá dựa trên hiệu quả hoạt động giao dịch thực tế của các ngân hàng trong giai đoạn từ ngày 01/07/2025 đến 30/06/2026. Việc tiếp tục được ADB lựa chọn vinh danh là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị rủi ro, chất lượng vận hành và hiệu quả vượt trội của TPBank trong việc tiếp nhận, triển khai các hạn mức tài trợ qua chương trình TSCFP, góp phần đưa các nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ tổ chức tài chính hàng đầu Châu Á đến với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Trần Bích Hạnh, Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, Giám đốc Trung tâm Định chế Tài chính TPBank, chia sẻ: “Việc 5 năm liên tiếp được ADB vinh danh tại TSCFP Awards là minh chứng cho năng lực vận hành, quản trị rủi ro xuất sắc và độ tin cậy cao của TPBank khi tham gia các giao dịch thương mại xuyên biên giới. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng kết nối, đưa nguồn vốn ưu đãi quốc tế phục vụ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”

Số hóa tài trợ thương mại, thúc đẩy tài chính toàn diện

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (WSME), thường gặp rào cản khi tiếp cận các công cụ tài trợ thương mại. TPBank kết hợp nguồn lực tài chính quốc tế từ ADB với công nghệ số, hướng tới đơn giản hóa quy trình và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp.

Trên nền tảng TPBank Biz, các nghiệp vụ như xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, phát hành thư tín dụng (L/C) hay mở bảo lãnh thanh toán được số hóa, góp phần giảm thủ tục giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý. Qua đó, SME và WSME có thêm điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp cận và sử dụng các giải pháp tài trợ thương mại.

Song song với mở rộng khả năng tiếp cận vốn, TPBank chú trọng đưa yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động tài trợ thương mại. Ngân hàng tích hợp khung quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong thẩm định tín dụng, định hướng nguồn vốn tới những lĩnh vực như sản xuất xanh, nông nghiệp công nghệ cao và logistics thân thiện với môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Giải thưởng "Leading Partner Bank in Viet Nam" năm 2026 từ ADB thêm một lần nữa khẳng định định vị thương hiệu của TPBank: không chỉ là ngân hàng tiên phong về công nghệ số, mà còn là đối tác tài chính quốc tế uy tín, kiên định mục tiêu phát triển bền vững và tạo dựng giá trị dài hạn cho cộng đồng.