Từ Mỹ về Việt Nam thay khớp gối bằng robot CORI: Niềm tin vào năng lực Vinmec

Trở về Việt Nam trong dịp Quốc khánh, ông Pettit Jeff Gray (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã quyết định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bằng công nghệ robot CORI.

Ca mổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang khẳng định năng lực chuyên môn và sự tin tưởng của người bệnh quốc tế vào y tế Việt Nam.

Chuyến bay vượt nửa vòng trái đất tìm lại bước chân linh hoạt

Ở tuổi 70, ông Pettit Jeff Gray đối mặt với những cơn đau nhức dai dẳng tại vùng gối trái. Tình trạng thoái hóa khớp tiến triển ngày càng nặng khiến gối bị biến dạng, chân trái không thể duỗi thẳng và chỉ gấp được tối đa 90 độ. Những bước đi trở nên nặng nề, hạn chế đáng kể chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Khi đến thăm khám tại Vinmec Nha Trang, các bác sĩ ghi nhận ông Gray bị thoái hóa khớp gối trái độ 4, vẹo trong (Vagus) khoảng 10 độ, hẹp nặng khe khớp trong. Đặc biệt, kết quả cận lâm sàng còn phát hiện nhiều nốt vôi hóa kèm dày màng hoạt dịch trong khoang khớp – dấu hiệu gợi ý tình trạng u sụn màng hoạt dịch (Synovial chondromatosis). Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần.

Bệnh nhân Pettit Jeff Gray (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) tin tưởng lựa chọn Vinmec Nha Trang để điều trị tình trạng thoái hóa khớp gối nghiêm trọng.

Sau lần thăm khám đầu tiên tại Vinmec Nha Trang, ông Gray phải tạm hoãn kế hoạch phẫu thuật để quay về Mỹ giải quyết công việc gia đình. Tuy nhiên, sự tư vấn tận tình cùng năng lực chuyên môn vượt trội của đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã tạo dựng trọn vẹn niềm tin ở ông. Ngay khi thu xếp xong việc riêng, ông quyết định vượt hàng ngàn cây số bay trở lại Việt Nam để bước vào ca đại phẫu.

Nhận được thông tin đăng ký mổ của bệnh nhân đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, một cuộc hội chẩn liên viện khẩn trương lập tức được thiết lập. GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec – đã di chuyển từ Phú Quốc về Nha Trang để trực tiếp dẫn dắt ê-kíp, phối hợp cùng BSCKII Lê Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao Vinmec Đà Nẵng) và ThS.BS Hoàng Xuân Hùng (Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Vinmec Nha Trang).

Sức mạnh công nghệ robot CORI và quy trình phối hợp đa chuyên khoa

Ca phẫu thuật được triển khai thành công nhờ sự hỗ trợ của hệ thống Robot CORI kết hợp công nghệ dựng hình 3D cá thể hóa. Đóng vai trò như một "trợ lý thông minh", robot CORI giúp phân tích chi tiết cấu trúc giải phẫu và mô phỏng chuyển động khớp gối của ông Gray theo thời gian thực mà không cần chụp CT/MRI trước mổ, giúp hạn chế phơi nhiễm bức xạ.

Nhờ công nghệ này, các phẫu thuật viên kiểm soát chính xác từng đường cắt xương với sai số dưới 1mm, định vị tối ưu vị trí đặt khớp nhân tạo, tái tạo chính xác trục chi và cân bằng hệ thống dây chằng. Đường mổ nhỏ, mức độ xâm lấn tối thiểu giúp bảo tốn tối đa mô mềm, hạn chế mất máu và giảm đau đáng kể cho người bệnh sau phẫu thuật.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng cùng ê-kíp đa chuyên khoa thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot CORI cho bệnh nhân.

Thành công của ca bệnh không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại mà còn ở quy trình điều trị toàn diện, đồng bộ từ đánh giá trước mổ, phẫu thuật, kiểm soát đau đến phục hồi chức năng. Sau mổ, ông Gray được chăm sóc theo chuẩn quốc tế và bước vào lộ trình tập luyện cùng đội ngũ kỹ thuật viên phục hồi chức năng chuyên sâu.

Đại diện ê-kíp phẫu thuật, GS.TS.BS Trần Trung Dũng chia sẻ: "Ca mổ bằng robot CORI cho bệnh nhân người Mỹ là bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình công nghệ cao tại Vinmec Nha Trang. Việc làm chủ công nghệ tiên tiến giúp tiệm cận các chuẩn mực y khoa thế giới, mang đến cho người bệnh trong và ngoài nước cơ hội tiếp cận giải pháp điều trị tối ưu ngay tại Việt Nam."

Chỉ sau thời gian ngắn phẫu thuật và can thiệp vận động sớm, ông Pettit Jeff Gray đã có thể tự tin sải bước, giải phóng bản thân khỏi những cơn đau kéo dài và sẵn sàng quay trở lại với cuộc sống chủ động.