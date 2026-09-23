Ấn tượng nội thất máy bay Airbus A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Sau hành trình dài từ Mỹ, chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh Cảng HKQT Phú Quốc, chỉ sau 10 tháng khai thác.

Chiếc máy bay mang số hiệu VN-A969 cũng đánh dấu mốc mở rộng năng lực kết nối quốc tế của hãng, trong bối cảnh tập đoàn Sun Group đang đầu tư nâng cấp hạ tầng sân bay Phú Quốc hướng tới APEC 2027.

Sự xuất hiện của VN-A969 nâng đội bay Sun PhuQuoc Airways lên 21 chiếc. Chỉ một ngày trước đó, hãng vừa tiếp nhận chiếc thứ 20 là Airbus A321LR. Hai dòng tàu liên tiếp gia nhập bổ sung khả năng khai thác những hành trình quốc tế xa hơn, phục vụ chiến lược lấy Phú Quốc làm trung tâm mạng bay.

Hai xe cứu hỏa thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón thành viên mới. VN-A969 là chiếc đầu tiên trong kế hoạch tiếp nhận 08 tàu A330 thuộc sở hữu của hãng từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Khi tàu dừng tại vị trí đỗ, lực lượng kỹ thuật và phục vụ mặt đất tiếp cận để triển khai công việc đón tàu. Các thành viên tổ bay lần lượt bước xuống, khép lại chuyến bay đưa chiếc A330 đầu tiên về với hãng.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc, trao hoa chúc mừng tổ bay. Những bó hoa được trao bên chiếc tàu vừa hạ cánh, ghi dấu ngày Sun PhuQuoc Airways chính thức bổ sung dòng máy bay thân rộng vào đội tàu.

Chia sẻ tại lễ đón, ông Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của việc bổ sung tàu thân rộng đối với định hướng phát triển du lịch Phú Quốc: “Đây không chỉ là niềm vui của Sun Group mà còn là niềm vui chung của ngành hàng không Việt Nam. Phú Quốc đang đẩy mạnh thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao. Việc đưa A330 vào khai thác sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên chở và chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách”.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham quan khoang hành khách. Chiếc A330 được bố trí 247 ghế với ba hạng dịch vụ: Thương gia, Phổ thông Đặc biệt và Phổ thông, phục vụ những nhu cầu khác nhau trên các chặng bay quốc tế dài.

Khoang Thương gia có 20 ghế bố trí theo sơ đồ 1-2-1, bảo đảm mỗi hành khách đều có lối đi riêng. Ghế có thể ngả phẳng 180 độ thành giường nằm. Sắc nâu đỏ của vải bọc lấy cảm hứng từ màu đất Phú Quốc, đưa nét đặc trưng riêng của đảo vào không gian nghỉ ngơi trên không.

Tông màu cát ấm tiếp nối cảm hứng thiên nhiên Phú Quốc tại hai khoang còn lại. Phổ thông Đặc biệt gồm 21 ghế, khoảng cách hàng ghế lên tới 38 inch; Phổ thông có 206 ghế bố trí 2-4-2, khoảng cách hàng ghế từ 31 đến 34 inch. Chất liệu da bò nguyên tấm được sử dụng cho ghế ngồi ở cả hai khoang.

Cả ba hạng dịch vụ đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi trên không. Cùng suất ăn và hương thơm đặc trưng La Festa, các tiện ích tiếp tục đưa trải nghiệm “Resort in the Sky” của hãng lên những hành trình dài hơn. Trong lộ trình nâng cấp dịch vụ, SPA dự kiến từng bước đưa ẩm thực chuẩn Michelin lên đội tàu thân rộng, bắt đầu từ khoang Thương gia.

Với tầm bay lên tới 13.450 km, A330 bổ sung khả năng khai thác các hành trình dài, hướng tới những thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và một số điểm đến châu Âu. Cùng A321LR vừa gia nhập, dòng tàu mới giúp SPA linh hoạt lựa chọn sức chở theo từng đường bay. Đến cuối năm 2026, hãng dự kiến có 33 tàu, trong đó 05 chiếc là A330.

Cũng trong tháng 9, hãng được Skytrax vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á, xếp thứ 99 trong Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới.

Cùng với việc gia tăng số lượng tàu bay thân rộng cho Sun PhuQuoc Airways, cửa ngõ hàng không Phú Quốc cũng đang được Sun Group mở rộng. Tập đoàn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng nâng cấp T1, tăng công suất lên khoảng 9 triệu lượt khách mỗi năm. Song song, T2 và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng đang được triển khai, dự kiến khai thác từ tháng 4/2027, sẵn sàng phục vụ APEC 2027.