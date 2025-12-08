Công trình giao thông nối liền hai ấp Vàm Lịch - Mỹ Hạnh thuộc xã Cái Nhum, được BSR tài trợ số tiền 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội.

Xã Cái Nhum là địa phương nằm cạnh sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Mê Kông) với địa hình đồng bằng, nhiều kênh, rạch nên giao thông vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đường thuỷ. Do đó, cầu Rạch Sếp sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của xã Cái Nhum, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Song song đó, rút ngắn thời gian trong các hoạt động vận tải, giao thông và giúp các em học sinh dễ dàng đến trường. Cầu Rạch Sếp được đưa vào khai thác cũng mở ra kỳ vọng thúc đẩy giao thương, sản xuất, nâng cao chất lượng sống cho bà con trong khu vực.

BSR khánh thành cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc BSR chia sẻ: “BSR luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Chúng tôi mong rằng, việc tài trợ xây dựng cầu Rạch Sếp không chỉ giúp bà con có điều kiện đi lại tốt hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đồng thời, hy vọng công trình sẽ phục vụ hiệu quả nhu cầu dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đồng hành cùng xã Cái Nhum trong phát triển sản xuất cũng như xây dựng nông thôn mới”.

Tại lễ khánh thành, BSR đã trao tặng 20 phần quà để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn xã Cái Nhum. Đây là địa phương còn nhiều khó khăn, các hộ gia đình sống chủ yếu bằng nông nghiệp, đời sống còn nhiều thiếu thốn và cần sự đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp.

Trước đó, BSR đã tổ chức dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu Tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, nhân viên khu lưu niệm. BSR cũng tổ chức tặng quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.

Với phương châm phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm với cộng đồng, từ khi đi vào vận hành đến nay, BSR đã dành hơn 1 nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung tài trợ các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà đại đoàn kết, chương trình Stem, cứu trợ nhân đạo, thiên tai, chương trình Tết vì người nghèo,…