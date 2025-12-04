Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng TP HCM - Điện Biên

Từ ngày 24/12, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay TP HCM - Điện Biên - Hà Nội, kết nối trực tiếp trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với vùng Tây Bắc.

PV

Cụ thể, chuyến bay từ TP HCM đi Điện Biên dự kiến cất cánh lúc 09h35 và hạ cánh lúc 11h55. Từ Điện Biên, hành khách có thể thuận tiện nối chuyến về Hà Nội với chuyến bay cất cánh lúc 12h30 và hạ cánh lúc 13h25, trước khi tiếp tục hành trình của mình.

Sự kết hợp linh hoạt giữa các chuyến bay hàng ngày Điện Biên – Hà Nội và mạng đường bay trục Hà Nội – TP HCM với tần suất lên tới 30-32 chuyến mỗi ngày, tạo điều kiện để hành khách từ khu vực phía Nam dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm du lịch Điện Biên. Từ đây, du khách có thể kết nối đến các điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc nói riêng và miền Bắc nói chung, hình thành hành trình du lịch khép kín, đa trải nghiệm.

111110.jpg

Đường bay mới góp phần tăng cường kết nối Điện Biên với các trung tâm kinh tế và du lịch lớn, qua đó thúc đẩy giao thương, mở rộng dòng khách và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết nhu cầu kết nối trực tiếp với TP HCM tăng nhanh trong bối cảnh địa phương thúc đẩy phát triển theo mô hình “Xanh, Thông minh, Bền vững” và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc nâng cấp sân bay Điện Biên cùng sự cải thiện về sản phẩm du lịch giúp địa phương có thêm điều kiện thuận lợi để thu hút khách, đặc biệt nhóm du khách quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc khai thác đường bay TP HCM - Điện Biên thể hiện cam kết của Vietnam Airlines trong tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Đây là định hướng nhất quán trong chiến lược phát triển mạng bay của Hãng, song song với yêu cầu bảo đảm hiệu quả khai thác và năng lực vận hành. Chúng tôi kỳ vọng đường bay mới sẽ mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn cho Điện Biên, đặc biệt trong thu hút dòng khách chất lượng cao và thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch”.

222220.jpg

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn giữ trách nhiệm duy trì các đường bay phục vụ an sinh xã hội và bảo đảm kết nối thông suốt giữa các vùng miền, kể cả tại những thị trường có hiệu quả khai thác còn hạn chế. Việc duy trì và phát động thị trường tại những địa bàn như Điện Biên đòi hỏi nỗ lực lớn về nguồn lực, chi phí và năng lực vận hành. Đây là nhiệm vụ gắn với sứ mệnh của Hãng trong đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương và hỗ trợ ổn định an ninh quốc phòng tại khu vực Tây Bắc.

Việc đưa vào khai thác đường bay TP HCM - Điện Biên - Hà Nội giúp hoàn thiện mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên như một điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.

#Kết nối vùng miền #Phát triển du lịch Điện Biên #Mạng bay nội địa Việt Nam #Hỗ trợ phát triển kinh tế #Chiến lược mở rộng đường bay

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Chuyến bay VN248 của Vietnam Airlines đã ghi dấu ấn xanh khi tiết kiệm 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương 2,43 tấn khí CO₂ không phát thải ra môi trường.

Thành quả này là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “Mang ít hơn - Bay xanh hơn” trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”.

Chiến dịch được Vietnam Airlines phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Hiệp hội EPMA triển khai, nhằm khuyến khích hành khách thay đổi thói quen di chuyển, giảm tải trọng hành lý, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế rác thải nhựa trong suốt hành trình.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu tại Việt Nam

Với LotuScent, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng tầm trải nghiệm 5 sao quốc tế.

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Mùi hương thương hiệu sẽ được chính thức triển khai trên các đường bay trọng điểm do Hãng khai thác cùng một số phòng khách Bông Sen Vàng.

Với Vietnam Airlines, hương thơm là ngôn ngữ vô hình của cảm xúc, là sợi dây kết nối tinh tế giữa thương hiệu và hành khách, khơi dậy cảm giác thư thái, thân thuộc và đẳng cấp. Dự án mùi hương thương hiệu được khởi xướng với mong muốn mang đến cho hành khách một không gian tràn ngập cảm xúc, nơi mỗi làn hương lưu lại như một ký ức đẹp trên hành trình bay cùng Vietnam Airlines.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Rivea Residences – Dấu ấn kiến trúc nghệ thuật chuẩn bị hiện diện ngay lõi trung tâm Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và tái cấu trúc không gian đô thị, những công trình có khả năng trở thành biểu tượng ngày càng khan hiếm. Bởi để vượt ra khỏi vai trò của một dự án bất động sản, một công trình cần được bắt đầu từ tầm nhìn đủ sâu – nơi kiến trúc, cảm xúc sống và giá trị bền vững cùng song hành ngay từ những nét vẽ đầu tiên.

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ Long Châu

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.