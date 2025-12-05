TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

Tại Hội thảo “Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ”, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sáng 4/12, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc PVN cho biết, ngày 28/11/2025 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2025/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2026.
Ông nhấn mạnh, hội thảo diễn ra đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư và định hướng phát triển của TPHCM, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa lộ trình kiểm soát khí thải mới của Chính phủ tại khu vực kinh tế trọng điểm nhất cả nước.
Theo đó, chương trình tập trung vào các nội dung trọng tâm: đánh giá thực trạng phát thải từ phương tiện giao thông; chia sẻ kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới; cập nhật chủ trương và lộ trình kiểm soát khí thải; đồng thời thảo luận về giải pháp công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống xử lý khí thải và dung dịch giảm phát thải cho động cơ diesel.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Đông Nam Bộ – với vai trò đầu tàu kinh tế – có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải liên tỉnh và vận tải đường thủy cao nhất cả nước – đang chịu áp lực lớn từ phát thải giao thông. Tại TPHCM, các phân tích khoa học chỉ ra rằng phương tiện sử dụng động cơ diesel là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5, NOx và SOx – các tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường đô thị.
TPHCM đánh giá cao sáng kiến của PVN trong việc tổ chức diễn đàn chuyên sâu, giúp Thành phố có thêm dữ liệu thực tiễn, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng không khí.
Ông Thạnh cũng cho biết Thành phố đang tập trung vào bốn nhóm định hướng lớn gồm: Hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn khí thải; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sạch và nhiên liệu thân thiện môi trường; Phát triển hệ sinh thái logistics xanh; Huy động nguồn lực xã hội và hợp tác vùng.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TPHCM bổ sung thêm, Sở đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và chương trình đo đạc, quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn. Kết quả cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM nhìn chung nằm trong ngưỡng từ tốt đến trung bình, chỉ có một tỷ lệ nhỏ ngày (2-7%) rơi vào mức kém, chủ yếu tập trung vào giai đoạn cuối năm và những thời điểm nắng nóng kéo dài.
Hiện Sở NN&MT đã xây dựng Kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến 2045. Thành phố dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp từ thể chế, quy hoạch, kỹ thuật đến truyền thông, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quy hoạch TPHCM theo hướng xanh, bền vững; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trong lĩnh vực giao thông; Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo chất lượng không khí; Kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các ngành như giao thông, công nghiệp, xây dựng, xử lý chất thải.
Năm 2026, Sở NN&MT sẽ rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu các nguồn thải phát sinh khí thải trên địa bàn; thực hiện kiểm kê phát thải cho TPHCM mới sau sáp nhập; đồng thời triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng không khí TPHCM giai đoạn 2026–2030.
Đối với yêu cầu giảm NOx – chỉ tiêu gây ô nhiễm nổi bật từ phương tiện diesel, Sở sẽ đề xuất các giải pháp chuyên sâu nhằm cải thiện chất lượng không khí trong thời gian tới.
DEF Phú Mỹ Xanh – sản phẩm xanh tiên phong xử lý khí thải động cơ diesel
Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng lợi thế từ nguyên liệu và công nghệ của Nhà máy, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã cho ra đời dòng sản phẩm DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với hàm lượng 32,5% urea - hàm lượng phổ biến nhất, chuyên dùng cho các loại ô tô, xe tải động cơ diesel.
DEF Phú Mỹ Xanh đã được PVFCCo-Phú Mỹ chính thức đưa ra thị trường vào tháng 6/2025, đóng gói trong các loại can/bình 10-20 lít hoặc bơm từ các trụ bơm chuyên dụng DEF - Phú Mỹ Xanh, sử dụng bằng cách đổ trực tiếp vào bình chứa dung dịch DEF trang bị trên xe, với lượng sử dụng trung bình 800km/lít. Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, giá bán cạnh tranh, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.
Sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh được phân phối tại các cửa hàng xăng dầu, các đại lý uỷ quyền và kênh thương mại điện tử, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng. Đặc biệt, với sự phối hợp trong chuỗi Petrovietnam, nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm đến với người sử dụng, trong tháng 6/2025, PVFCCo -Phú Mỹ cũng ký hợp tác với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) để phân phối sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của PV Oil trên toàn quốc.
Sự ra đời của DEF - Phú Mỹ Xanh đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mở rộng danh mục dòng sản phẩm hóa chất của PVFCCo, góp phần cải tạo các động cơ đốt trong của phương tiện vận tải và giảm thiểu ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn. PVFCCo -Phú Mỹ cam kết đưa DEF - Phú Mỹ Xanh trở thành sản phẩm hóa chất tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường - đúng với định vị dòng sản phẩm hóa chất Phú Mỹ: "Chuỗi sản phẩm hóa chất tiêu chuẩn quốc tế, vì sự phát triển của con người và môi trường".