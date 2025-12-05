TP HCM bàn giải pháp giảm ô nhiễm từ động cơ diesel: Bài toán đổi mới công nghệ

Quyết định 43/2025/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/3/2026, tạo bước ngoặt quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm tại các đô thị lớn. Tại hội thảo do PVN tổ chức ngày 4/12, các bộ ngành, địa phương và chuyên gia thống nhất nhiều giải pháp mạnh nhằm giảm phát thải từ động cơ diesel – nguồn gây ô nhiễm chính.

Tại Hội thảo “Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ”, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sáng 4/12, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc PVN cho biết, ngày 28/11/2025 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2025/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2026.

Ông nhấn mạnh, hội thảo diễn ra đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư và định hướng phát triển của TPHCM, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa lộ trình kiểm soát khí thải mới của Chính phủ tại khu vực kinh tế trọng điểm nhất cả nước.

Theo đó, chương trình tập trung vào các nội dung trọng tâm: đánh giá thực trạng phát thải từ phương tiện giao thông; chia sẻ kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới; cập nhật chủ trương và lộ trình kiểm soát khí thải; đồng thời thảo luận về giải pháp công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống xử lý khí thải và dung dịch giảm phát thải cho động cơ diesel.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Đông Nam Bộ – với vai trò đầu tàu kinh tế – có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải liên tỉnh và vận tải đường thủy cao nhất cả nước – đang chịu áp lực lớn từ phát thải giao thông. Tại TPHCM, các phân tích khoa học chỉ ra rằng phương tiện sử dụng động cơ diesel là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5, NOx và SOx – các tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường đô thị.

TPHCM đánh giá cao sáng kiến của PVN trong việc tổ chức diễn đàn chuyên sâu, giúp Thành phố có thêm dữ liệu thực tiễn, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng không khí.

Ông Thạnh cũng cho biết Thành phố đang tập trung vào bốn nhóm định hướng lớn gồm: Hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn khí thải; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sạch và nhiên liệu thân thiện môi trường; Phát triển hệ sinh thái logistics xanh; Huy động nguồn lực xã hội và hợp tác vùng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TPHCM bổ sung thêm, Sở đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và chương trình đo đạc, quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn. Kết quả cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM nhìn chung nằm trong ngưỡng từ tốt đến trung bình, chỉ có một tỷ lệ nhỏ ngày (2-7%) rơi vào mức kém, chủ yếu tập trung vào giai đoạn cuối năm và những thời điểm nắng nóng kéo dài.

Hiện Sở NN&MT đã xây dựng Kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến 2045. Thành phố dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp từ thể chế, quy hoạch, kỹ thuật đến truyền thông, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quy hoạch TPHCM theo hướng xanh, bền vững; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trong lĩnh vực giao thông; Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo chất lượng không khí; Kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các ngành như giao thông, công nghiệp, xây dựng, xử lý chất thải.

Năm 2026, Sở NN&MT sẽ rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu các nguồn thải phát sinh khí thải trên địa bàn; thực hiện kiểm kê phát thải cho TPHCM mới sau sáp nhập; đồng thời triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng không khí TPHCM giai đoạn 2026–2030.

Đối với yêu cầu giảm NOx – chỉ tiêu gây ô nhiễm nổi bật từ phương tiện diesel, Sở sẽ đề xuất các giải pháp chuyên sâu nhằm cải thiện chất lượng không khí trong thời gian tới.